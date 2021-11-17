Симбирский колдун: что известно о самом странном предке Владимира Ленина

В некоторых публикациях последних десятилетий можно прочесть, что сожжённый заживо в 1736 году за колдовство, ересь и богохульство некий Яков Яров был отдалённым предком Владимира Ленина. Так ли это на самом деле?

Знахарь и вольнодумец из Симбирска

Сожжение живьём как вид казни в отношении «преступников против Христовой веры», широко употреблявшийся в Европе, не обошёл и Россию. Впервые на Русской земле его применили в 1227 году в Великом Новгороде. В 1504 году в Москве были сожжены живьём многие члены секты так называемых «жидовствующих». В 1649 году огненная смерть была включена в Соборное уложение царя Алексея Михайловича как юридическая норма. Особенно много старообрядцев – несколько тысяч — было казнено в огне во второй половине XVII века. В отличие от Западной Европы, сожжение религиозных преступников в России производилось в срубе, и публика не могла смотреть на муки приговорённого.

Последние огненные казни состоялись в России при императрице Анне Иоанновне, в правление всесильного Иоганна Бирона. В одном 1738 году было сожжено живьём шесть человек, а в 1739 году – один. Известный русский историк, «птенец гнезда Петрова» Василий Татищев, будучи в это время уральским губернатором, лично вынес два приговора к сожжению за отступничество от православия. Для сравнения: в отдельных странах Западной Европы сожжение живьём практиковалось до первой четверти XIX века включительно.

Одним из сожжённых в царствование Анны Иоанновны был некий Яков Яров, посадский человек из Симбирска. В 1736 году его приговорили за то, что держал дома «запрещённые книги», а также варил колдовские зелья и «портил» ими людей. Проще говоря, казнили его за тягу к знаниям и за то, что лечил болезни людей травами да кореньями. Не исключено, что изготовление лекарственных средств Яков Яров сопровождал какими-то колдовскими обрядами. В те времена вполне рациональные знания о полезных свойствах растений легко уживались с верой в магические, оккультные действия, которые якобы усиливали целебную силу снадобий.

Поводом же для ареста Якова Ярова послужил донос его жены. Женили Якова против его воли. Супруга была им недовольна. По её навету следовало, что муж уклонялся от своих супружеских обязанностей, а когда она всё-таки забеременела от него, то он сказал, что младенца надо будет принести в жертву дьяволу. Агенты воеводы решили проследить за Яковом и поймали его с поличным в тот момент, когда он варил какие-то зелья и произносил заклинания.

Под пыткой Яков Яров назвал имена тех, кто пользовался в городе его врачебной помощью. Схватили и допросили их. Выяснилось, что Яков пользовался не колдовскими заклинаниями, а молитвами при составлении своих зелий. Выходило, что донос вызван происками злой жены. Ярова хотели уже было отпустить, но тут в Симбирске сменился воевода. Новый воевода не стал вникать в дело, а постановил приговорить Ярова к казни согласно букве закона.

18 марта 1736 года Яров был сожжён на том месте, которое сейчас называется площадью Ленина в городе Ульяновске. По-видимому, Яров был всё-таки вольнодумец своего времени, поскольку перед казнью отказался от исповеди.

Так вот, возникает вопрос, если Яров был предком Ленина, то его ребёнок был рождён и выжил. К сожалению, проследить дальнейшую его судьбу невозможно: исторических свидетельств на этот счёт не осталось.

Миф СМИ эпохи Интернета

Попробуем подойти с иного конца: со стороны семьи Ульяновых. Понятно, что нужно смотреть родословную отца, Ильи Ульянова, так как предки матери – Марии Бланк – западного происхождения (немецкого, шведского и еврейского из Украины). Отец Ильи Ульянова – Николай Ульянов – был астраханским мещанином, но происходил он из крепостных крестьян Нижегородской губернии. Бабушка Ленина по отцу – Анна Смирнова – также была астраханской мещанкой, происходила из крещёных калмыков. Если ребёнок Ярова (мы не знаем, какого пола он был) был предком Ленина, то, скорее всего, по линии деда.

Остаётся, однако, неясность, каким образом ребёнок, родившийся в семье посадских людей Симбирска в 1736 году, мог стать родителем крепостного крестьянина Нижегородской губернии, родившегося в 1770 году. Этот пробел невосполним никакими сведениями, поскольку данных о родителях Николая Ульянова не имеется. Теоретически можно предположить, что ребёнок Ярова вступил брак с крепостным крестьянином или крестьянкой и сам, таким образом, перешёл в закрепощённое состояние. Такие случаи бывали неоднократно. Иногда жизнь под покровительством богатого помещика казалась привлекательнее нищеты на воле. Но было ли это так? В данном случае мы не знаем.

Если Яров действительно был предком Ленина, получается, что он был дедом его деду – Николаю Ульянову, то есть прапрадедом Ленина.

Однако поскольку никаких свидетельств такого происхождения никем не предъявлено, есть основания полагать, что происхождение Ленина от симбирского колдуна – один из множества современных исторических мифов, циркулирующих в СМИ эпохи Интернета. Этот миф основан лишь на топографическом совпадении, а также особых свойствах подозреваемого человека («сожжён на костре за колдовство», «знахарь», «вольнодумец» и т.д.), и совершенно игнорирует то обстоятельство, что реальные предки Ленина родом из Симбирска никому не известны. Семья же Ульяновых перебралась в Симбирск только на 38-м году жизни отца Ленина, и никаких родственников в Симбирске у неё не имелось.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/159276

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Поучительна книга Василия Варги «Гений зла», в которой можно найти много любопытных фактов про кровавых вождей революции, усиленно скрывающиеся советской пропагандой. Например , как ни странно, но мы до сих пор точно не знаем, кто все-таки зачал вождя мирового пролетариата , а , следовательно, и его национальность по отцу (по матери он еврей)! Существует довольно распространенная версия, что отцом Ильича был любовник матери домашний доктор Иван Сидорович Покровский.

Любопытно, что после смерти Ленина, когда его сестры Анна и Мария Ульяновы, ранее думавшие что их мать француженка, установили ее еврейские корни, они срочно доложили об этом Сталину, выразив пожелание опубликовать найденную информацию. По своей наивности они надеялись, что Сталин разрешит им это сделать, чтобы хоть как-то прекратить рост в 30-х годах антисемитизма в СССР. Однако «вождь народов» категорически запретил это делать, сказав : «Пусть этот факт будет известен через 100 лет»!Правда, эта информация стала доступна общественности гораздо раньше.

Кроме того, по сведениям Василия Варги дед Ленина по отцовской линии был женат на собственной дочери и именно в результате кровосмешения на свет появился отец Ленина , Илья. Безусловно, это не могло не сказаться на психике и моральном облике генетически неполноценного изувера Ильича. Действительно , моральный облик Ленина никак нельзя было использовать для воспитания молодого советского поколения, как это стремились делать коммунисты, скрывая подлинное лицо этого тирана!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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