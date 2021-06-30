Кто придумал карточные игры и сколько существует игральных колод

Во времена Советского Союза игра в карты, мягко говоря, не поощрялась. Считалось, что азартное буржуазное развлечение данного вида способствует разложению личности. Глядя на то, как обстояла ситуация с карточными поединками в Российский Империи (особенно в дворянской среде), не согласиться с такой постановкой вопроса будет, конечно же, сложновато. Тем не менее, карточные игры являются одним из древнейших развлечений. А самое главное в том, что существует намного больше разных колод, чем та, к которой привыкли все с детства.





1. Китайская забава

Забава эта очень старая. /Фото: wopc.co.uk.







Сложно поверить, но карточные игры были придуманы вовсе не в Европе. На самом деле пришли они из Азии. Сегодня исследователи глубоко убеждены в том, что родиной первых игральных карт является Китай. Упоминания о таковых восходят к IX веку нашей эры, когда у власти находилась династия Тан. Есть также подтверждения о том, что игру в карты знали в Японии. Интересно, что первые карты были не бумажными, а деревянными. Масти наносились на небольшие таблички. Где-то через век карты проникли и в Индию.

Скорее всего карты завезли из Китая арабские купцы. /Фото: yandex.com.







Как именно карты оказались в Европе – не известно. Скорее всего их привезли путешественники и арабские купцы по одному из торговых путей вместе со специями и шелком.

Известно, что сначала карты оказались в Персии и Египте, а уже только после этого пришли и в страны Европы. Весьма иронично, что первое документальное упоминание карт в Старом Свете связано с их запретом. Соответствующая запись от 1367 года имеется в хронике города Берн, в Швейцарии.

Отношение к картам всегда было неоднозначным. /Фото: writervall.ru.







В России карты впервые документально упоминаются в Уложении царя Алексея Михайловича от 1649 года. И там они тоже запрещаются. Так что плохое отношение к карточным играм со стороны власти имеет очень давнюю традицию. Изменилась ситуация только при Петре I, при котором играть не только разрешили, но и открыли несколько мастерских по печати игральных карт.

2. Французский стандарт

Самая известная - французская колода. /Фото: pinterest.ru.







Даже ребенок знает о том, что карточная колода состоит из четырех мастей: пик, треф, червей, бубнов. На самом деле это далеко не единственная, хотя на сегодняшний день и одна из самых популярных карточных колод в мире. Колода с упомянутыми знакомыми всем мастями является французской. Играют ей преимущественно в Старом Свете, в англоязычных странах, а также на территории бывшей Российской Империи и позднее – Советского Союза.



Полная французская колода состоит из 52 карт. Хорошо знакомая всем соотечественникам 36-карточная колода на самом деле является сокращенной. Есть еще две французские колоды: малая на 32 карты, а также колода для игры в тысячу на 24 карты.

3. Разнообразие колод

Итало-испанская колода. /Фото: liveinternet.ru.







Мир прекрасен своим разнообразием и игральные карты, как уже можно было понять из написанного выше здесь не являются исключением. С момента своего появления количество разнообразных колод только росло. Большое их количество было придумано в Средние века и в Новое время в странах Старого Света. Помимо уже упомянутой французской колоды существует еще множество других.

Немецкая колода весьма популярна. /Фото: auction.ru.







Например, весьма знаменита итало-испанская 40-карточная колода. Играют ей также в Латинской Америке. Пики в ней заменены мечами, червы – кубками, трефы – пальцами, а бубны – монетами. Из данной колоды примерно в XV веке вышла знаменитая немецкая колода на 32 карты. Большой популярностью она пользовалась в государствах, которые входили в состав Священной Римской Империи (нынешняя Австрия, Венгрия, Чехия, Хорватия, Словакия и некоторые другие страны). Знакомым трефам здесь соответствуют желуди, червам – сердца, пикам – листья, бубнам – бубенцы.

Была и такая. /Фото: howlingpixel.com.





Параллельно с немецкой появилась еще и швейцарская 36-карточная колода со щитами, желудями, розами и бубенцами. Существует еще много региональных колод. Есть, например, польская, норвежская, нидерландская, исландская и многие другие. Все они отличаются изображением парочки мастей, а также количеством игральных карт.



источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Похороны Александра I: что смутило современников(https://otari.mirtesen.ru/blog/43961569214/)

Шапка Мономаха: почему этот головной убор принадлежал женщине (https://otari.mirtesen.ru/blog/43379210868/)

Самые необычные дуэли (https://otari.mirtesen.ru/blog/43420666853/)