Топ-10: Удивительные способы, которыми животные доказывают, что они умнее, чем вы можете себе представить

Все знают, что попугаи умеют воспроизводить человеческий язык, но что менее известно, так это то, что некоторые, как полагают, способны также и понимать то, что они говорят. Наилучшим примером этого является попугай Алекс (Alex), чрезвычайно умная птица, имя которой является аббревиатурой английской фразы "Эксперимент с птичьим языком" (Avian Language Experiment). Алекс был настолько умён, что мог правильно отвечать на вопросы шестилетнего ребёнка, за что его прозвали "Эйнштейном среди попугаев".



Алекс мог различать как цвета, так и формы, и отвечал на вопросы о предметах, которые ему показывали. Он умел идентифицировать различные предметы по названию, а также сравнивать их, используя такие слова, как "больше" и "меньше". Когда исследователи работали с другими попугаями, Алекс часто отвечал за них и просил других попугаев: "Скажи лучше". Исследователи полагали, что у него эмоциональный уровень двухлетнего ребёнка. К сожалению, Алекс неожиданно умер в возрасте 31 года, но исследователи заявили о своём убеждении в том, что Алекс реализовал не весь свой потенциал.



7. Дельфины могут подражать действиям человека



Этот заголовок, возможно, звучит немного странно. Интересно, как животное без рук и ног может нам подражать, и этот простой факт — именно то, что делает его интересным. Вы, вероятно, были в зоопарке и видели, как шимпанзе подражают вам или окружающим вас людям, но у них есть "правильные" конечности, чтобы иметь способность делать это.



Оказывается, дельфины тоже могут это делать, используя свои плавники и хвост, чтобы имитировать то, что делают люди. Если человек будет плавать на спине, дельфин сможет скопировать его; если человек скрестит свои руки, дельфин своими плавниками сможет сымитировать это тоже. Что ещё более впечатляет, так это то, что другие чувства дельфинов настолько развиты, что они могут имитировать действия человека, даже если им "завязать" глаза.



6. Некоторые птицы могут планировать будущее



Способность планировать будущее — это то, что отличает человека от других животных: мы умеем эффективно выбирать долгосрочные вознаграждения вместо краткосрочных, то есть мы больше выбираем те действия, которые принесут нам пользу в будущем, нежели те, которые принесут её прямо сейчас. Птицы определённого вида — калифорнийская кустарниковая сойка — тоже на это способны.



Учёные убедились в этом, позволив этим птицам получить доступ к пище и есть её, а затем дали им время на то, чтобы они могли сделать запасы пищи на будущее. Птицы сначала могли поесть, чтобы их текущее эмоциональное состояние (голод) не влияло на решение отложить еду. Они сделали запас еды для следующего утра, продемонстрировав, что думают не только о настоящем, но и способны принимать решения, которые принесут им пользу в будущем.



5. Свиньи умеют пользоваться зеркалом





Использование зеркала часто применяется для того, чтобы понять, может ли животное идентифицировать себя в отражении, и неожиданно мало животных на самом деле способны это делать. Если у вас есть домашний питомец, попробуйте поставить его перед зеркалом и посмотрите, как он отреагирует: некоторые могут даже разозлиться, что в доме находится ещё одно животное! Свиньи способны использовать зеркала для чуть более сложных задач.



Свиней оставили в помещении вместе с зеркалом примерно на 5 часов, чтобы они могли привыкнуть к нему и тому, как оно работает. Затем в том месте, которое свиньям было видно лишь в отражении зеркала, поместили миску с едой. Почти все протестированные свиньи смогли быстро найти эту еду. Это впечатляет, поскольку это означает, что они смогли не только идентифицировать еду в отражении, но и использовать зеркало для того, чтобы распознать особенности окружающей обстановки и понять, что это отражение реального мира.



Свиньи — одни из самых умных животных: они умеют различать случайные каракули от тех, которые они видели раньше, а также передвигать курсор по монитору с помощью своей морды, поэтому, наверное, не должно быть сюрпризом и то, что они умеют так эффективно использовать зеркало.



4. Карликовые шимпанзе могут учиться общаться





Как и шимпанзе, бонобо (или карликовые шимпанзе) также могут выполнять действия, выходящие за рамки того, что от них можно ожидать. Что делает карликовых шимпанзе особенно интересными, так это широкий спектр навыков, которым некоторые из них смогли научиться.



Достоин упоминания карликовый шимпанзе по кличке Канзи (Kanzi), который смог выучить язык жестов и символы, чтобы общаться. Что ещё больше впечатляет, Канзи смог выучить некоторые из жестов, просто просматривая видео с другим умным животным, гориллой Коко (Koko). С помощью символов Канзи может общаться с исследователями только на основе тех символов, которые он выучил.



Однако Канзи может не только общаться: он также научился точить камни, чтобы им перерезать верёвки, с помощью которых открывается доступ к пище. Канзи, также как и другим бонобо, удалось научиться "готовить" с помощью духовки — без того, чтобы исследователи им что-то показывали или обучали. Это добавляет веры идее, что животные могут не только научиться готовить, но и откладывать приём пищи ради улучшения качества еды. Это также предполагает, что животные также могут использовать более продвинутые инструменты помимо палок и камней.



3. Коровы — прирождённые ученицы





Вас может удивить присутствие в этом списке уже второго сельскохозяйственного животного, особенно коровы, животного, не известного своими умственными способностями. Когда смотришь на коров, пасущихся в поле, кажется, что они просто бездумно бродят и щиплют траву, и по большей части так оно и есть.



Но что может стать неожиданностью, так это то, что у коров есть социальные круги: они избегают коров, которые к ним плохо относятся, и становятся друзьями с теми, кто к ним относится хорошо. Интересное открытие, поскольку оно показывает, что коровы на самом деле могут понимать о социальных кругах больше, чем некоторые люди!



Ещё одно удивительное открытие, связанное с коровами, заключается в том, что, когда исследователи награждают коров угощением за то, что те хорошо справляются с задачей, которая перед ними поставлена, у них учащается пульс, и они становятся более энергичны в движениях, чем тогда, когда им дают награду просто так, без причины. Это означает, что коровы, подобно людям, предпочитают получать вознаграждение за то, что они делают, а не просто так.



2. Мимикрия осьминога





Осьминоги немного отличаются от всех других животных в этом списке главным образом потому, что они не млекопитающие, а беспозвоночные, но не позволяйте этому факту влиять на ваше мнение о них. На самом деле осьминоги — пока самые умные беспозвоночные. Они умеют использовать своё странно сформированное туловище, чтобы решать проблемы уникальными способами.



Например, осьминог может крепко держаться за банку и с помощью своих чрезвычайно гибких конечностей открыть её, чтобы съесть содержимое. Может показаться, что большого ума для этого не надо, однако важно помнить, что банки сделаны так, чтобы их открывали руками с помощью больших пальцев, чего нет у осьминогов.



Однако этим их умственные способности не ограничиваются, поскольку осьминоги, обладающие мимикрией, способны успешно копировать других животных, чтобы напугать хищников. Это означает, что, если они видят какое-то существо, они могут адаптировать своё туловище так, чтобы оно было похоже на это существо. Это умение требует как знания своего туловища, так и способности узнавать, как выглядят другие существа.



1. Крысиные лабиринты





Все знают про крыс в лабиринтах: классический эксперимент, когда вы кладёте немного сыра на один край лабиринта, а крысу — на другой край, и смотрите, как она решает эту задачу. Но знали ли вы, что это демонстрирует довольно высокий уровень умственных способностей?



Чтобы добраться до сыра, крысы должны обработать большое количество окружающих их сенсорных сигналов и найти дорогу в запутанном пространстве. Ещё более удивительно то, что, наподобие слонам, крысы демонстрируют альтруизм, помогая другим представителям своего вида. Так что в следующий раз, когда увидите крысу, просто вспомните, что она, возможно, спешит на помощь своему другу!

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2283476213458012490/

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