10 удивительных теорий о распространении болезней

Несмотря на все достижения науки и медицины, вспышки заболеваний — всё ещё не редкость.

Многие люди подозревают, что чума — это один из возможных сценариев уничтожения нашего мира, каким мы его знаем, а осознание того, насколько отрывочными наши знания о болезнях остаются на протяжении веков, просто пугает.

1. Ксенофобия и грубость борются с болезнью

То, что мы знаем, как микробы «работают» и как распространяются, ещё не значит, что учёные не строят новых теорий. Биологи из Университета Нью-Мексико и Университета Британской Колумбии подозревают, что мы придумали довольно остроумный способ предотвращения распространения заболеваний в культурной среде на протяжении веков: мы — грубияны.

В двух словах, теория утверждает, что в нашей культуре принято избегать и сторониться незнакомцев и аутсайдеров, чтобы быть уверенными, что их микробы не перейдут к нам. В исследовании рассматривался широкий спектр культур, и в его процессе было определено, что вспышки заболеваний менее характерны для небольших групп с собственной культурной идентичностью и языком, чем для более обширных культур.

Исследователи также утверждают, что люди в районах с более низкими показателями заболеваемости более сдержанны и менее приветливы к незнакомцам.

2. Правило пяти секунд

Это места, в которых объятия и поцелуи в качестве приветствия менее приемлемы. Здесь также более развита система табу, особенно в отношении еды — благодаря этим запретам люди не употребляют опасные патогены. Теория предполагает, что память о болезни сыграла удивительно большую роль в формировании культуры по всему миру.

Все мы слышали, что если уронить еду на землю и поднять её меньше чем за пять секунд, её ещё можно есть. Несмотря на шокирующее количество различных исследований этого феномена, учёные не могут решить, правда это или нет.

Согласно исследователям Университета Клемсона, некоторые бактерии, такие как сальмонелла, могут жить на обычном кухонном полу вплоть до месяца и мгновенно перемещаться на упавшую еду. В другом исследовании Астонского университета в Великобритании, однако, тестировался переход кишечной палочки и стафилококка с полов разного типа на еду, и оказалось, что чем дольше еда лежала на полу, тем больше бактерий на ней оказывалось.

Важно отметить, что эти два исследования изучали разные типы бактерий, поэтому вероятно, что разные бактерии действуют по-разному. Возможно, будет проще и безопаснее воздержаться от употребления в пищу того, что вы уронили.

3. Посланы богами

В Древней Греции мало что было известно о бактериях и распространении болезней между людьми. Древние Греки верили, что болезни на людей насылали боги, причём всего один человек, вызвавший ярость Зевса, становился причиной чумы, охватывавшей целые города. Аполлон и Артемида часто думали принести болезнь мужчинам и женщинам, которые их раздражали. В другом мифе в освобождении болезней обвиняется Пандора, открывшая свой ящик, хотя некоторые тексты, такие как «Одиссея», полагают верными оба варианта.

Духи, которых освободила Пандора, по-гречески назывались Нозой. В Риме эти персонификации болезни и разложения были названы Люс, Табес, Мацис, Морбус и Пестис. Нозой получили личные особенности, как и другие боги: Морбус нёс истощение, Пестис был жадным, и всеми ими управляли Эринии, богини мести. Согласно Гесиоду, когда Нозой были созданы Зевсом, он не дал им способности говорить, поэтому никто не мог слышать их приближения и сбежать от них.

4. Работа Роберта Коха

Все знания, которые мы сегодня имеем о бактериях, основываются на фундаменте, заложенном Робертом Кохом. Немецкий учёный, который учился читать с помощью газет, когда ему было пять лет, учился в Университете Геттингена под руководством Иакова Генле, разрабатывавшего теорию о том, что причиной болезней был какой-то загадочный организм или паразит.

После участия в Франко-прусской войне, Кох создал собственную лабораторию у себя дома. С помощью микроскопа и некоторого самодельного оборудования он приступил к определению того, что такое бактерии и какое отношение они имеют к сибирской язве. Впоследствии ему приписали доказательство того, что причиной болезни являются бактерии, которые могут передаваться от одного человека к другому через кровь.

Кох также выяснил, что бактерии способны выживать в неблагоприятных условиях, создавая споры, которые могут переждать холод и создать новые бактерии, как только окружающие условия улучшатся. Он экспериментировал с разными способами выращивания бактерий, что позволило лучше их изучить и определить условия, способствующие их распространению. Возможно, самая главная его заслуга в том, что он написал рекомендации по контролю инфекционных заболеваний, включающие важное замечание о необходимости поддержания чистоты воды.

5. Миазм

В Средние века одной из главных теорий о распространении болезней была теория о существовании миазма — ядовитого газа, исходящего из земли при разложении животных и растений. От Китая до Европы это было научно принятое объяснение распространения болезней на протяжении веков.

В начале 1800-х годов французский химик Буссенго выполнил серию экспериментов, чтобы подтвердить существование миазма и его воздействие на людей. Его поиски гипотетического соединения водорода, являвшегося причиной заболеваний, в составе миазма не увенчались успехом, но дискуссии с другим учёным, Юстусом фон Либихом, помогли ему сделать шаг вперёд в обнаружении истинного виновника. Либих предположил, что-то в составе миазма, а не сам миазм, попадая в кровоток людей, заражает их.

Идея о том, что миазм каким-то образом вызывает болезнь, становилась всё более и более вероятной с ростом городов, особенно летом 1858-го года, когда по викторианскому Лондону нанесло удар Великое зловоние, вызванное неправильным процессом избавления от отходов. Последующая вспышка холеры, казалось бы, подтверждала теорию миазма. Даже Флоренс Найтингейл верила в неё, заявив, что одним из главных источников инфекции являются стоки в домах, которые позволяли загрязнённому воздуху возвращаться в дом и заражать целые семьи.

6. Спонтанное возникновение

Сегодня кажется невозможным, что люди верили в спонтанное возникновение болезни ещё в 1859-м году, но вплоть до конца XIX-го века существовали рецепты по созданию жизни из ничего, например, мыши из пшеничной шелухи и потного белья, помещённых в банку.

В 1745-м году священник по имени Джон Нидхэм варил куриную похлёбку, пока из неё не исчезнут все микробы, закрывал её в банку, а позже открывал её, чтобы показать, что похлёбка загустела, а значит, микробов стало больше. Это якобы считалось доказательством самозарождения микроорганизмов.

Первые теории о микробах, казалось, только подтверждают гипотезу о самозарождении. Считалось, что микробы были побочным продуктом болезни, а не её причиной, что соответствует идее об их самозарождении в организме из ничего. Так было пока Луи Пастер в 1859-м году не опубликовал свою работу по этому вопросу, полностью опровергнув эту теорию.

7. Леди Мэри Уортли Монтегю и прививки

Леди Мэри Уортли Монтегю была британской аристократкой и женой турецкого посла. Когда посла отправили в Турцию в 1716-м году, он решил взять жену с собой. В то время он и не предполагал, что этот поступок внесёт огромный вклад в развитие западного знания о профилактике заболеваний.

Оспа — уродующая и в некоторых случаях смертельная болезнь, разорявшая Англию в эпоху правления Елизаветы I. Сейчас мы знаем, что чума свирепствовала ещё в Древнем Египте. Во время своего пребывания в Турции Монтегю видела нескольких старых женщин, лечивших детей с помощью прокалывания вены и введения небольшого количества токсина оспы в кровь. В результате дети переносили лёгкую форму заболевания, быстро выздоравливали и получали пожизненный иммунитет к болезни.

Леди Монтегю была поражена этим и вернулась в Англию, обладая знанием. Она даже провела эти процедуры на своих собственных детях. Многие восприняли это скептически, поэтому леди Монтегю и жена Принца Уэльского решили доказать, что это безопасно, убедив группу заключённых в Ньюгейтской тюрьме сделать прививки. Заключённым-смертникам была дарована жизнь за их участие в «королевском эксперименте».

8. Аюрведа и телесные жидкости

Одна из самых распространённых в истории идей о возникновении болезней — это идея о том, что в организме что-то не так с балансом. В Древней Греции считалось, что в теле есть четыре жидкости, каждая из которых управляет какой-то частью тела. Все жидкости — чёрная желчь, жёлтая желчь, кровь и мокрота — должны находиться в балансе, чтобы человек был здоровым, и многие методы лечения были сосредоточены на поддержании этого баланса.

Эта теория впервые была сформулирована Гиппократом и Галеном ещё в 200-м году до нашей эры, но сама идея гораздо старше. В древнеиндийской медицине, или Аюрведе, разработанной между 700-м и 400-м годами до нашей эры, считается, что дисбаланс трёх дош (питты, ваты и капхи) является причиной болезни. Система, позволяющая аювердическим врачам сбалансировать доши, популярна и сегодня.

Согласно традиционной китайской медицине, которая существует более 2000 лет, болезнь легче распространяется в теле с дисбалансом энергии ци, или жизненных сил. Возвращению баланса тела способствуют многие процедуры, например, иглоукалывание.

9. Суперраспространители — это не аномалия

Суперраспространители — это люди, которые по той или иной причине заражают большое количество людей. Один из самых известных случаев — Тифозная Мэри, заразившая многих людей тифом, сама при этом не болея.

Когда исследователи изучают распространение болезни, для определения причины они обращают внимание на множество различных факторов, включая количество людей среди всего населения, более уязвимых для болезни, и количество людей, которых может заразить один человек. Долгое время считалось, что суперраспространители — это аномалия. Однако оказалось, что это было ложное предположение. На самом деле шанс того, что в вашем доме есть суперраспространитель, достаточно велик.

Наиболее продуктивными суперраспространителями являются дети. Было обнаружено, что вакцинация 20% детей более продуктивна в предотвращении распространения таких заболеваний, как грипп, чем вакцинация 90% людей в возрасте старше 65-ти лет. Из-за не полностью развитой иммунной системы дети более заразны, чем взрослые, и они, как правило, находятся в контакте с большим количеством людей, например, в школе и на внешкольных занятиях.

10. Теория заражения

Впервые теорию заражения предложил греческий врач и философ Гален, который ранее предложил теорию четырёх жидкостей. То, что мы сейчас называем микробами, Гален называл семенами болезни. Он догадался, что эти семена присутствовали в теле некоторых людей, этим же он объяснил, почему одни люди заболевали, а другие — нет.

Эта теория была отвергнута в пользу теории о четырёх жидкостях, возможно, потому, что не было возможности доказать её или опровергнуть, в то время как жидкости были у всех людей. Теория получила новую жизнь, когда в XVI-м веке врач Джироламо Фракасторо начал писать о распространении болезни. Он не только считал, что только человек, в теле которого были эти семена, заболевал, он также предположил, что они могут передаваться от человека к человеку.

Благодаря Фракасторо в Италии был введён карантин, что позволило сдерживать болезнь, однако, несмотря на всё благо, которое он принёс, он сделал и ряд ошибок. Фракасторо предположил, что эти семена спонтанно появляются в организме и некоторые укореняются в определённых жидкостях. Эти болезнетворные семена необходимо удалить из организма путём пускания соответствующей жидкости. Вскоре его теория попала под сомнения, потому что её невозможно доказать, и примерно после 1650-го года он канул в безвестность.

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