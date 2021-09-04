11 признаков сглаза и ритуал снятия

Указать на то, что вас кто-то хочет сжить со свету, может и внезапная тяжелая болезнь или череда крупных неудач. У тех, кто подвергся порче, начинает буквально все валиться их рук, их преследует тотальное невезение.

Признаки сглаза следующие:

1. Общее недомогание, слабость, неловкость во всем теле, тяжесть в конечностях, упадок сил.

2. Головокружение, головная боль, скачки давления, озноб, неожиданная простуда. Возможны кожные заболевания. Нередко разрушаются зубы.

3. Бессонница или сонливость, частая зевота.

4. Отсутствие аппетита либо, напротив, его усиление до волчьего голода.

5. Нервозность, раздражительность, злость на окружающих, ненависть. Вам кажется, что люди просто сговорились портить вам настроение.

6. Тоска, чувство страха, психические отклонения, которые могут привести к шизофрении.

7. Бесплодие, половое бессилие.

8. Фотофобия: человек хорошо себя чувствует только в темноте.

9. Рост волос там, где их быть не должно.

10. Сглаз или порча ведут к гордыне, которая разрастается до болезненных размеров.

11. Слуховые галлюцинации: человек может слышать голоса умерших.

У маленьких детей сглаз проявляется беспокойством, капризами, продолжительным плачем, потерей веса и повышением температуры.

Ритуал снятия сглаза

Время проведения новолуние или убывающая Луна.

День суббота.

Инструменты: семь свечей фиолетового цвета, черная свеча с толстым фитилем. Благовоние кедра. Кристалл черного оникса и кварца. Масло пачули.

Возле алтаря зажгите две свечи, между ними зажгите благовоние. Смажьте маслом черную свечу, поместите ее в центр алтаря и тоже зажгите. Рядом положите фото порченного и кристаллы. Смажьте маслом фиолетовые свечи и поставьте их в ряд перед черной свечей. После этого произнесите заклинание:

«Я призываю все добрые силы моих хранителей и высшие силы слиться с этой отрицательной энергией, и отправить ее туда, откуда она пришла. Уничтожьте и полностью прогоните ее. Я хочу быть чистым, свободным и защищенным от зла на протяжении всей моей жизни. На меня спускается сияние, облегчая мое освобождение от злых чар.»

Если ритуал проводят для другого человека, местоимение «я» заменяют его именем. Цветные свечи после ритуала нужно оставить догорать, а черную свечу задуть тогда, когда сгорят цветные свечи. Ритуал повторять в течении шести дней, в полночь. Но уже только с черной свечей.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2285412714235038373

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