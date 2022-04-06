Муж не хочет детей: что делать

Как говорил М. Жванецкий, «одно неловкое движение — и вы отец». Но не все мужчины проявляют подобную неосторожность.

Одни просто отмалчиваются, а другие на намёки женщин, что пора бы родить маленького, отвечают категорическим отказом.

В нашей статье мы разберём, почему муж не хочет детей и что делать в таком случае жене.

Почему важно хотеть детей вместе

Рождение ребёнка — это, прежде всего, выбор. Осознанный, не всегда лёгкий и на всю жизнь. Поэтому осторожность, с которой люди к нему подходят, — признак ответственности и мудрости. Ведь родить — не проблема. Вопрос в том, что делать дальше: воспитывать, вкладывать значительные моральные и материальные ресурсы, время, силы.

Кстати, вопросами воспитания можно начинать задаваться ещё до рождения ребёнка — пока у вас есть время на вдумчивое изучение информации.

Итак, если женщина или мужчина не хочет детей — это стоит воспринимать не как минутный каприз, а со всей серьёзностью. При этом неразумно скрывать свою позицию от потенциального партнёра. То, что человек не видит себя в роли отца или матери, — совершенно нормально. Не нормально молчать об этом, когда отношения только зарождаются.

Как жить с отцом, который тебя не хотел

Наверняка ужасно.

Так бывает, если жене всё-таки удалось уговорить мужа завести ребёнка. Малыш растёт и поначалу воспринимает эмоциональную отстранённость отца, как норму. Потом, видя отношения в других семьях, он поймёт, чего именно и в каких объемах ему недодали. И это в лучшем случае. В худшем — ребёнка будет воспитывать одна мать, если отцу окончательно надоест навязанная ему роль.

В практике любого психолога найдутся случаи, когда толчком к появлению психологических проблем и психотравм в жизни человека стала нежеланность его рождения. И осознать этот факт во взрослом возрасте очень печально.

Поэтому вопросом, хочет ли муж детей, стоит задаться ещё до того, как вы обменялись кольцами. И уже потом принимать решение, что делать дальше. Но увы, так бывает не всегда. Ниже мы расскажем о причинах нежелания заводить ребёнка.

Муж не хочет детей: причины

Итак, вы уже поняли, что в вопросе пополнения семьи у вас наметились принципиальные разногласия. И стало интересно, почему же муж не хочет ребёнка. Вот несколько типичных причин:

Муж не хочет иметь детей совсем. Муж не хочет второго ребёнка. Муж не хочет детей, потому что уже есть свои. Муж не хочет детей с вами. Муж боится перемен в жене.

Расскажем подробнее о каждом пункте этого списка.

Муж не хочет иметь детей совсем

Позиция чайлдфри не возникает на пустом месте. Первично человек действует и даже мыслит под влиянием инстинктов. Ему свойственно желание продолжать род. Но под влиянием разных факторов люди научились его подавлять.

Иногда это негативный пример из окружения: раздражающие, балованные дети друзей приводят в ужас от перспективы обзавестись такими же. Или же это инфантилизм: «Я сам ещё ребёнок, куда мне детей». Здесь секрет в нежелании или неспособности брать на себя ответственность за чьи-то жизни. И, кстати, в глобальном плане таким людям действительно стоит повременить с продолжением рода. Ради общего блага. Потому что родительство — это одна сплошная ответственность. За всё, что происходит, происходило и будет происходить с ребёнком.

А может, ваш муж не хочет детей, потому что рассуждает эгоистично: всё внимание жены должно доставаться мне. Он не хочет иметь соперника в лице собственного ребёнка, поэтому заблаговременно ограждает себя от риска делить с ним ваше внимание.

И последняя причина, почему мужчина не хочет детей — категорически и навсегда — кроется в его детстве. Если у него с отцом были плохие отношения, если тот бросил мать или обижал, неудивительно, что сын боится повторить эти ошибки. В его сознании отсутствует модель здоровых отношений в семье, а как их выстроить с нуля, он не знает.

Муж не хочет второго ребёнка

Бывает так, что один ребёнок уже есть, жена готова рожать второго, а муж никак не решается на этот шаг. Причин может быть несколько:

Муж не хочет второго ребёнка, потому что боится не потянуть финансовую нагрузку. Он уже знает, что пресловутое правило «заек-лужаек» не работает, на детей надо тратить достаточно много денег. И даже иногда задвигать свои желания на второй план, если важные потребности ребёнка (развитие, лечение) перетянули на себя основную часть бюджета.

Также сдерживают от пополнения семьи неудовлетворительные жилищные условия. Например, когда люди живут в однокомнатной квартире или у родителей. С одним ребёнком ещё можно как-то разместиться, а со вторым всем будет тесно.

Больше детей — больше ответственности. А также времени, эмоциональной нагрузки и физических сил. Рациональные люди всё просчитывают наперёд, и если они понимают, что чего-то недодают первому ребёнку, то второго уж точно не потянут.

Ну и бывает, что просто муж не хочет больше детей. Он реализовал себя как отец. Вполне счастлив в этой роли и не планирует состояться в отцовстве дважды. Эта мотивация абсолютно естественна, потому что каждый человек сам для себя решает, сколько детей ему нужно для ощущения полноты жизни.

Муж не хочет детей, потому что уже есть свои

Второй брак — огромное поле для компромиссов. В разных вопросах и ситуациях. Кстати, по статистике, вторые браки более прочные, чем первые. Потому что люди в них вступают, уже имея жизненный опыт. Часто негативный, который заставляет проявлять осторожность.

Если ваш муж не хочет заводить детей, потому они у него уже есть (от первой жены). Чтобы понять его мотивацию, нужно рассмотреть ситуацию с разных ракурсов:

Какие у него отношения со своими детьми? Возможно, он боится их ранить появлением братика или сестрички в свой новой семье. Опасается негативной реакции, не хочет, чтобы они отдалились.

Также важно, как складываются отношения новой жены с его детьми. Если дружеские или даже близкие, то, скорее всего, он думает, что его дети вполне могут считаться общими, и жена сможет реализовать свой материнский инстинкт, воспитывая их. Если прохладные и отстранённые, то возникает риск ревности — дети подумают, что они лишние в семье отца, потому что появился общий ребёнок.

Есть ли свои дети у вас? Иногда пары осознанно приходят к мысли не рожать общего ребёнка, если у каждого из супругов уже есть дети от первых браков. При должной организации и разумном подходе в их доме всегда звучит детский смех, и в появление нового члена семьи нет острой необходимости. Особенно если удалось усыновить детей от первых браков.

Муж не хочет детей с вами

В такой ситуации напрашивается вопрос: «Если муж не хочет со мной детей, то зачем мы вместе?». Тут необходимо знание мужской психологии: как вас воспринимает супруг — как любимую женщину, друга, партнёра по жизни? Есть ли в этом перечне понятие «мать моих детей»? Возможно, вы не совсем отвечаете его критериям хорошей матери, однако он любит вас и принял тот факт, что эту роль вы играть не сможете.

В сознании мужчин есть два образа: женщина-мать и женщина-любовница. Первый образ вызывает восторг и благоговение, но абсолютно асексуален. Второй образ, наоборот, вызывает влечение, но не вяжется с рождением детей. Если женщина умеет управлять этими образами, проявлять себя одинаково хорошо в каждом из них, проблем не возникает.

Но чаще всего причиной нежелания заводить ребёнка выступает охлаждение отношений в паре. Конфликты, измены, ложь — с вашей стороны или со стороны мужа — не та почва, на которой должна строиться семья.

Муж боится перемен в жене

Рождение ребёнка меняет женщину — как внешне, так и внутренне. Потеря стройной фигуры — самая незначительная метаморфоза, хотя если мужчине очень важен красивый внешний вид жены, то даже этот факт может его оттолкнуть от идеи заводить детей.

Большее значение имеют внутренние перемены:

моральная усталость — женщина уже не порхающая бабочка. Быт многократно усложнился, а часов в сутках больше не стало. Она банально вымоталась, и от прежней беззаботности не осталось следа;

психические проблемы — симптоматика послеродовой депрессии очень разнообразна, но чаще всего болезнь проявляется в виде раздражительности, апатии, нервных срывов. Мужчины по-разному реагируют на это: одни жалеют жён, другие уходят в свои дела, третьи выдают ответный негатив;

охлаждение чувств — когда появляется ребёнок, то всё внимание матери концентрируется вокруг его потребностей, а найти время на мужа становится сложно. Супруги отдаляются друг от друга, сексуальная жизнь тоже страдает. И если изначально задавать вопрос, хотят ли мужчины детей такой ценой, мало бы кто ответил утвердительно.

Что делать, если муж не хочет детей

Многих женщин интересует вопрос: «Как поступить, если муж не говорит, что хочет детей. Можно ли его подтолкнуть к этому решению?». Давайте начистоту: если вы не слышите прямых просьб или размышлений вслух о том, что неплохо бы родить ребёнка, значит, этот вопрос не стоит на повестке дня. На данном этапе жизни мужу это ненужно или неинтересно.

Если мужчина не хочет иметь детей и категорично об этом заявляет, то таков его выбор. У вас есть три варианта действий:

уговаривать (просить, умолять, привлекать родителей или друзей, чтобы они повлияли на него);

не рожать (раз и навсегда отказаться от идеи завести ребёнка);

расстаться (найти себе того, кто разделит ценности и планы на дальнейшую жизнь).

Первые два варианта откровенно провальные. Уговорами и просьбами склонить человека к тому, чего он категорически не хочет, может и получится. Но очень скоро он об этом пожалеет, а его партнёрша пожалеет вдвойне. Итог подобных действий — статус матери-одиночки, депрессия, недоверие ко всему мужскому полу.

Подавить в себе желание завести ребёнка — тоже не лучший выбор. Приняв тот факт, что муж не хочет иметь детей, жена будет подсознательно его винить в том, что он лишил её возможности реализоваться как мать. Да, вначале ей может показаться, что жизнь без детей не так уж и плоха. Но нереализованные желания приводят к внутреннему напряжению, которое обязательно выльется или в открытую, или в пассивную агрессию к партнёру.

Как победить внутренние ограничения

Вместо злости и упрёков в сторону мужа, постарайтесь найти причину категорического нежелания заводить детей. Если это детские травмы, страхи будущего, сомнения в себе — со всем этим можно работать. Но не в контексте деторождения, а в плане личностного роста. Ведь любые негативные установки воздействуют на нас не точечно, а комплексно. Отравляют разные сферы жизни.

Для глубинной проработки потребуется специалист — опытный психолог. Но даже со своей стороны вы можете помочь любимому человеку: укрепить его веру в себя, повысить самооценку, показать положительные примеры, постараться наладить ваши отношения.

Но не берите на себя слишком много ответственности. К примеру, если инфантильный мужчина не хочет детей, что делать в таком случае — сказать сложно. Вы не измените человека в одночасье. Избавиться от инфантилизма крайне сложно, и мотивация для этого должна идти изнутри. То есть он сам должен захотеть измениться.

Также важно помнить, что любые сомнения и страхи, которые появились у одного из супругов, являются отражением тех же эмоций его половинки. Проанализируйте, в какой момент вы сами выразили нежелание рожать ребёнка или почему выбрали именно этого человека — с его эмоциональным багажом.

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