Самое странное покушение на Горбачёва: что случилось с бывшим генсеком в 1996 году

Михаил Сергеевич Горбачев, покинувший пост президента Советского Союза в 1991 году, твердо решил бороться за власть уже спустя 3 года. По крайней мере, Любовь Шифнер, автор книги «Люди и судьбы», утверждает, что Горбачев заявил об этом еще в 1994 году в телепрограмме «Час пик», которую тогда вел Владислав Листьев.

Инцидент во время предвыборной кампании

Непосредственно перед президентскими выборами, а именно в апреле 1996 года бывший глава страны прибыл в Омск для встречи с избирателями. Мероприятие должно было состояться в городском общественно-политическом центре. Как вспоминал сам Горбачев, у входа в здание стояли люди с плакатами ультрарадикального толка. Однако кандидат не обратил на это особого внимания. «Это обычная ситуация» — говорил позже Михаил Сергеевич.

В вестибюле омского центра Горбачев тоже не заметил ничего необычного, как, впрочем, и его охранники. Как указано в издании «Покушения на вождей: тайны российской истории», Михаил Сергеевич увидел лишь несколько небольших групп людей, от одной из которых внезапно отделился мужчина. Как выяснилось потом, это был безработный и беспартийный житель Омска Михаил Малюков. Малюков подошел к Горбачеву и ударил его по голове. Впрочем, многие историки и журналисты, в том числе С. Г. Кара-Мурза, автор книги «Антимиф», называют это не полноценным ударом, а всего лишь пощечиной. Как бы то ни было телохранители Горбачева, не сумев предотвратить нападение, задержали Малюкова.

Подробности и мотивы нападения

Примечательно, что Михаил Горбачев настаивал на том, что в Омске на него было совершено самое настоящее покушение. По мнению самого Горбачева, которое он высказал в программе «Герой дня», нападение было тщательно спланировано, а удар нанесен профессионально. Ведущий телепередачи Евгений Киселев в какой-то момент назвал действия Малюкова хулиганскими, но Горбачев поправил журналиста: «Это покушение на кандидата в президенты». Николай Зенькович в своей книге «Покушения и инсценировки» пишет о том, что пощечина и в самом деле была настолько сильной, что Михаил Сергеевич пошатнулся.

Мало того, Горбачев утверждал, что при задержании у Малюкова был обнаружен нож. Тем не менее вопрос о том, почему нападавший не воспользовался имевшимся при нем холодным оружием, так и остался без ответа. Зато выяснилась другая информация о Михаиле Малюкове. Как сообщает Вячеслав Лихачев на страницах издания «Нацизм в России», Малюков являлся сторонником баркашовцев, то есть членов «Русского национального движения», возглавлявшегося Александром Баркашовым. Мотивы своего поступка Малюков объяснил корреспонденту агентства «Рейтер» Бриану Киллеру так: «Я хотел влепить пощечину этому человеку за все то, что он сделал с моей страной».



Несмотря на слова Михаила Горбачева о покушении, в отношении Михаила Малюкова было возбуждено уголовное дело по статье 206 уголовного кодекса за хулиганство. По крайней мере именно такие данные приводит в своей книге «Великий оболганный вождь» Игорь Пыхалов. Однако центральный городской суд, который рассматривал дело о нападении на Горбачева, освободил Малюкова от ответственности за содеянное. Согласно заключению, в момент нанесения пощечины он находился в невменяемом состоянии. Действительно, как заявил сам Михаил Малюков, он не планировал нападать на Горбачева, однако, увидев перед собой экс-президента СССР, не сдержался. Некоторые авторы утверждают, что Михаил Малюков нанес Михаилу Горбачеву удар по голове. Хотя даже суд назвал удар Малюкова банальной пощечиной. Впрочем, бывший президент СССР вообще считал, что в Омске на него было совершено самое настоящее покушение.





В конечном итоге Михаила Малюкова решено было направить на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Суд не принял во внимание мнение адвокатов Малюкова, которые настаивали на том, что, если их подзащитный и страдал каким-то психическим расстройством, то опасности для окружающих не представлял. Да и сестра Михаила, Татьяна, уверяла, что ее брат был очень спокойным человеком, поэтому она никогда не боялась оставлять с ним своих детей. Однако пройти лечение Малюкову все же пришлось. Через полтора года он был выписан из больницы. С тех пор Михаил Малюков не общался с журналистами и не давал интервью.



Юлия Попова

А вы знали об этом?

Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

«Коба»: главные тайны «подпольного» псевдонима Сталинаhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43490652229/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!