Сравниваем правление Брежнева и Путина. К чему придет Россия в итоге?

Заметил, что в последнее время часто стали сравнивать период правления Владимира Владимировича с периодом правления Леонида Ильича.

Брежнев так же, как и Путин, у власти находился продолжительное время. Это был период застоя. Казалось, что жизнь, при всей её живости как бы застыла. Для рядовых граждан это было еще и время оттепели. Послевоенная суета и ударные стройки остались позади, люди стали дышать свободнее, в воздухе витало настроение процветания и спокойствия. Но, тогда же и были открыты многие нефтяные месторождения, страна уже тогда подсела на нефтяную иглу.

Если говорить о современной России, то мы до сих пор очень зависим от добычи нефти. И что бы нам не говорили, большая часть экономики – это нефтегазовая добыча и сопутствующие отрасли.

Но сравнивать Брежневский застой и период Путинских рывков и прорывов совсем не серьёзно. Даже если взять, к примеру, социальную нагрузку государства — при Брежнев это были бесплатное образование, медицина, жилье, профсоюзные путёвки «за копейки», пенсионеры СССР не задумывались об оплате коммунальных слуг и ставшей такой модной в наши дни продуктовой корзине. Не было и проблем с детскими садами и яслями.

Мы летали на своих самолётах, работали на своих станках, наши спутники не падали.

При Путине же ничего такого нет. Чего не коснись, всё только на бумаге да в пустых обещаниях по центральным телеканалам. Очереди в детсады такие, что нужно записываться еще до того, как задумали завести ребенка, такая же история со школами. Про высшее образование лучше промолчу.

Всё что мы имеем сейчас — это выкачивание ресурсов и капитала страны совсем маленькой группой лиц на личные зарубежные счета. В результате мы имеем технологическое и экономическое отставание России.

При Брежневе ошибкой было ничего не менять, и это правда. Брежнев упустил шанс на еще один виток развития страны. Конечно хотелось бы большего, а руководство СССР не хотело это понять, да и не могло уже совершать подвиги в экономике. Тогдашние власти жили в какой-то эйфории от стабильности, стагнация в головах не давала думать о развитии, не хватало свежести в мыслях, молодости, энергичности и прогрессивности.

Если и сравнивать тот период и этот, то Путин и его окружение тоже по возрасту на уровне КПСС Брежнева. Но, по всем параметрам и заслугам двух руководителей, Путин и рядом с Брежневым не стоял. А еще одно существенное различие этих двух эпох – это то, что при Брежневе страна эксплуатировала заслуги предыдущих периодов, а при Путине, кучка его друзей паразитирует на теле разваливающейся страны и вымирающего народа.

Но, в общем и целом, история повторяется.

В итоге брежневское правление завершилось развалом Союза.

Так чем же закончится правление Путина?

Источник : https://rossijane.mirtesen.ru/blog/43097589496/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Вообще, разве можно сравнивать президентскую деятельность Путина с предыдущими бездарными руководителями страны? И разве он выгодно не отличается от палача народов и садиста Сталина,устроившему геноцид своему народу, необразованного колхозника Хрущева,опозорившему страну своим невежеством и тупостью,слабовольного орденоносца Брежнева ,предателя и губашлепа Горбачева, разрушившего СССР ,и ,наконец-то ,от позорного алкоголика и шута Ельцина, над которым смеялся весь мир ? На мой взгляд, в новейшей истории России ,пожалуй, не было столь выдающегося руководителя страны, как Путин ! Главная заслуга Путина перед российским народом это то, что он вернул былое величие ДЕРЖАВЕ РОССИЙСКОЙ, единственной уцелевшей части Великой страны , которую в виде сателлитных осколков с лакейским энтузиазмом пытался преподнести Западу «товарищ» Горбачев и ему подобные западные марионетки. Именно они способствовали распаду СССР, изолировав Россию от союзных республик, а сейчас пытаются обложить ее НАТОвскими базами, чтобы впоследствии поделить ее территорию (подобная карта России уже существует). Если бы не целеустремленная и последовательная политика президента Путина, этот план давно уже осуществился бы. Именно поэтому с презрением и недоверием отношусь к прозападным недальновидным оппозиционерам Путина, в числе которых , например, некоторые , похоже, выжившие из ума актеры кино, музыканты, журналисты и даже известный когда-то шахматист Каспаров, не выражавший никакого протеста против коммунистической диктатуры и произвола , а теперь почему-то его русофобия прямо зашкаливает. Увы, многие советские диссиденты, яростно боровшиеся с советской властью, с энтузиазмом кинулись подыгрывать прозападным врагам России, ставя свои амбиции выше интересов государства! Всем этим оголтелым русофобам трудно понять, что Путин — уже дано стал исторической фигурой и после того, что он сделал для России , любые нападки со стороны политических противников смотрятся просто жалко! Приоритетным направлением сегодняшней российской политики является улучшение благосостояния россиян и предотвращение военной угрозы со стороны Запада, который обложил Россию практически по всему периметру натовскими ракетами , готовыми в любой момент для нанесения глобального удара ! Именно поэтому , безусловно, были своевременными и дальновидными действия Путина , предотвратившие размещение военно-морских баз НАТО в Крыму и как патриотично прозвучали его слова: «После тяжелого, длительного и изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки – в Россию»! США не удалось реализовать свою заветную мечту превратить Крым в «непотопляемый авианосец» , контролирующий всю акваторию Чёрного моря .Трудно даже представить, какая опасность грозила бы безопасности России, если бы это произошло ! Безусловно, Россия переживает сейчас трудные времена и россиянам многое ещё надо сделать (искоренить коррупцию, усилить демократические институты, улучшить экономические показатели, повысить уровень жизни населения и т. д.). Несомненно, если бы не разрушительные и трагические последствия октябрьского переворота в 1917 г. , приведшему к уничтожению Российской Империи и нынешнее противостояние Запада, эти проблемы уже были бы решены, тем более, что страной руководит такой мудрый политик как В. В. Путин . Однако в настоящее время ни один президент , даже такой выдающийся деятель современности как Путин , не сможет в ближайшее время исправить накопившиеся еще с советских времен экономические проблемы , если россияне полностью не откажутся от примитивного большевистского мышления (отобрать у богатых и раздать бедным , чтобы все были равны)! Немаловажно , что теперь в России не социализм , не развитый капитализм , поэтому должно пройти еще какое-то время, чтобы построить справедливое и процветающее общество. Если же россияне опять совершат ошибку и захотят построить социализм, минуя развитый капитализм (т.е. опять нарушат эволюционное развитие общества как это произошло в результате октябрьского переворота в 1917 г. ) , то они опять обрекут себя на голод , нищету и многочисленные человеческие жертвы! С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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