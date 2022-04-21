Почему Сталин отказался от наград после Великой отечественной войны

Великий вождь Иосиф Виссарионович Сталин имел аж 27 медалей и орденов. Девять из них ему были присвоены Монголией и Чехословакией. За что? Поводы были разные, например, победа над Японией.

Первый свой орден, орден Красного Знамени, Сталин получил в 1919 году, за заслуги на Южном фронте и за оборону Петрограда во время Гражданской войны, последний был присвоен, аккурат тридцать лет спустя - в 1949 году.

Стоит отметить, что не смотря на все величие и значение Сталина, он не был рекордсменом по количеству наград. Например, маршалы Тимошенко и Ворошилов, Жуков имели больше медалей и орденов, нежели чем их начальник.

И.В. Сталин. На груди звезда Героя Социалистического Труда

В истории с наградами Сталина есть один момент: Из всех своих медалей и орденов, он носил только звезду Героя Социалистического труда, которую ему вручили еще в 1939 году. И то одевал он её редко, только в особых случаях, (или может быть по настроению).

Не герой советского союза.

В годы Великой отечественной войны звания Героя Советского Союза получили практически 12 тысяч человек. Были и выдающиеся персонажи, которые удостаивались этого звания несколько раз, в том числе советские военачальники . Но, например, те же маршалы Тимошенко и Ворошилов не попали в списки героев не во время войны, не по её итогам. Хотя имели массу иных наград. Кроме того, ни один член военного совета и ни один комиссар так и не получил Героя СССР.

Заседание Верховного Совета СССР. 1945г.

После победы в Великой Отечественной войне, командующие фронтов направили ходатайство в ВС СССР о присвоении звания Героя Советского Союза Иосифу Сталину, как главнокомандующему.

Верховный Совет СССР эту просьбу удовлетворил – присвоил Сталину медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза и Орден Ленина «возглавлявшему Красную Армию в тяжёлые дни нашей Родины и её столицы Москвы, руководившему борьбой с гитлеровской Германией»

Но в этот раз Сталин наотрез отказался принимать награды. Впервые они появились только на подушечке у гроба великого вождя. Позже их стали пририсовывать на портретах генсека.

Портрет И.В. Сталина с медалями и орденами СССР

Почему же Сталин отказался от награды? Скорее всего, он не считал себя героем, как и не считал героями ни одного комиссара. Но разве можно упрекнуть самого вождя и наркомов в трусости, или нехватке доблести во время войны? Думаю, тут дело в другом.

Сталин считал, что к началу войны Красная Армия имела все необходимое для победы над врагом : хорошую технику, доблестных солдат и выдающихся главнокомандующих. Но в первые годы войны СССР терпел позорные поражения, отдав фашистам огромные территории вместе с населением. Неудачи на фронтах, массовая гибель граждан, воинов и технические потери очень дорого обошлись советскому народу. Причины этой катастрофы Сталин видел в кадровом командном составе Красной Армии СССР, который пренебрегал жизнями солдат,устраивал закулисные интриги. Сталин видел генеральско- офицерскую подлость и предательство. Но он не мог об этом говорить и устраивать казни, так как доверие солдат и народа к командующим исчезло бы. В этом случае Красная Армия не смогла бы одержать победу, начались бы массовые брожения на фронтах и Бог знает что еще....

И Сталин прекрасно осознавал, что проблемы командно-генеральского состава - его вина. Так как он вождь, главнокомандующий, а значит, ответственность за качество всех комиссаров и командующих лежит на нем. Сталин понимал свою вину, поэтому героем себя не считал, и отказался от наград и звания героя СССР. В этом вопросе, великой вождь оказался реалистом и признавал, что потери страны и народа, в том числе и его вина.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Бытует также мнение, что якобы Сталин не любил хвальбы и лести , а к представлению звания Генералиссимуса СССР его пришлось буквально «упрашивать» и сделать это сумел лишь Константин Рокоссовский.Действительно, Сталин до конца жизни жалел об этой минутной слабости, однако не из-за якобы «природной скромности», а в первую очередь из-за того, что это звание ставило его в один ряд с не менее зловещими диктаторами – Франко и Чан Кайши, которым раньше него было присвоено звание «Генералиссимуса»!

Кстати, в этой войне победил не Сталин, а в первую очередь героический и угнетённый им советский народ, который этот кровавый изверг не перестал репрессировать и уничтожать даже после завершения этой кровопролитной войны!Кроме того, о каких медалях палачу народов Сталину можно говорить, сравнивая собственные потери с потерями врага!

Как не парадоксально, но по разным оценкам, на одного убитого немца приходится три и даже четыре советских солдата. Во многом это объясняет, почему в Красной Армии к похоронам погибших относились не столь «щепетильно», как в вермахте. Если фашисты рыли для своих бойцов одиночные могилы, то миллионы красноармейцев лежат в братских захоронениях, ямами для которых часто служили воронки от бомб. В соответствии с приказом No 138 «О порядке индивидуального погребения погибших военнослужащих» привилегированном положении оказался только старший офицерский состав.

Во время Великой Отечественной войны немецкие пулемётчики, очередь за очередью выкашивая тысячами бойцов Красной Армии, порой сходили с ума от такого зрелища.Например, по оценке немецкого генерала Хорста Гроссмана,только в боях подо Ржевом русские потеряли убитыми 2,5 миллиона человек(«ржевская мясорубка»).Наступать красноармейцам приходилось буквально по разлагающимся трупам, которые не успевали хоронить из-за непрекращающейся стрельбы.

Разве можно без сожаления слушать рассказ офицера противотанкового расчета Готтлоба Бидермана, воевавший в Крыму в ноябре 1941 года, о потерявшем контроль над собой немецким пулемётчиком . Однажды ранним утром в окрестностях Севастополя русские предприняли мощную контратаку на Маккензиевы горы. Через некоторое время в грохоте снарядов Бидерман услышал вопль пулемётчика: «Я просто не могу все время убивать!» Помимо психического сказалось и физическое напряжение – пальцы рук стрелка, крепко вцепившегося в пулемёт, буквально перестали разгибаться. Примечательно, что в немецком расчёте в тот день никто не был убит. Счёт же погибших русских шёл на тысяча !

А может напомнить неадекватным сталинистам , почему советские воины не одевали в лютые морозы валенки со швом сзади, когда на войне валенки ,вообще,были на вес золота?А все дело в том, что из--за дефицита валенок, палач народов Сталин приказал снимать их с погибших воинов! На морозе же снимать валенки было сложно. И по инструкции нужно было разрезать из сзади ножом вертикально, со стороны пятки.Именно поэтому многие солдаты наотрез отказывались брать такие отремонтированные валенки ,снятые с погибшего: кто-то из суеверия, а кто-то их собственных представлений о морали!Как не парадоксально, но больше 20 млн валенок подверглось такому ремонту во время войны.Исходя только из этой зловещей цифры,становится абсурдным лживый миф о якобы 20 миллионов потерь в ВОВ (не могли же все эти потери произойти только зимой ?)!

Ведь именно поэтому этот кровавый диктатор и авантюрист в 1950 году приказал полностью уничтожить учетные карточки военнообязанных состава РККА, чтобы скрыть истинные чудовищные масштабы потерь. Ведь именно поэтому этот злодей запретил военнослужащим писать дневники и отменил солдатские жетоны, чтобы нельзя было идентифицировать катастрофический масштаб потерь. Ведь именно поэтому было даже категорически запрещено фотографировать и распространять фотографии лиц с тяжелыми увечьями. Ведь именно поэтому, начиная с 1947 года он отменил празднование Дня Победы, а в 1947 – 1950 гг. в СССР была отменена даже смертная казнь, чтобы она не повлияла на численность населения. Ведь именно поэтому Сталин, чтобы что-либо не напоминало народу о тягостных воспоминаниях о войне, не организовал ни одну ветеранскую организацию и лишил льгот многих ветеранов войны (Всесоюзная организация ветеранов Великой Отечественной войны была создана только в 1986 году)!

Как не парадоксально , но Сталин лично запретил даже песню на музыку Матвея Блатнера и слова Михаила Исаковского «Вpaги coжгли poдную хaту», которую в 1946 г впервые спел певец Владимир Нечаев ! Фopмулиpoвка, пo кoтopой ee зaпpeтили, ceгoдня пoкaжетcя дикой и даже смешной и звучала тaк: «Зa пoтaкaниe нapoднoму гopю».Согласитесь, что подобное мог сделать только величайший авантюрист в истории человечества!

Ведь именно поэтому «гуманный вождь народов» Сталин совершил чудовищную по жесткости и цинизму акцию, когда после окончания войны по его приказу инвалидов войны насильно ссылали на Валаам, на Соловки, чтобы они – безрукие, безногие герои (тогда их цинично прозвали «самоварами товарища Сталина») не портили своим видом эйфорию победы! На фоне всего вышеописанного не кажутся неправдоподобными свидетельства многих очевидцев о том, что в 1948 году нищенствующих инвалидов, которые не подчинялись варварскому постановлению Сталина о высылке, тысячами отлавливали, доставляли в специальные лагеря, где их расстреливали и топили баржи, трюмы которых были загружены несчастными «самоварами товарища Сталина» ! В настоящее время доказано, что не будь лозунга «победа любой ценой», которым активно манипулировал Сталин из-за своих непростительных просчетов и преступлений , война ,безусловно, закончилась бы гораздо меньшими жертвами !

Безусловно, необходимо согласиться с мемуарами Никулина и однозначно считать победу во Второй мировой войне «Пировой победой»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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