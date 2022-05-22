Жизнь Наполеона Бонапарта: интересные факты, про которые не говорят в школе

Мы обобщили все, что вам нужно знать о жизни и карьере Наполеона Бонапарта. Жизнь, полная амбиций, сражений и интриг.

Наполеон Бонапарт — один из самых известных военных деятелей современной истории. С политической решимостью, как никто другой, к началу 19 века Бонапарту удалось завоевать обширные территории Европы. Амбициозный военный стратег, Бонапарт запомнился своим лидерством и политическими подвигами.

Отец Наполеона Карло Буонапарте

Наполеон Бонапарт родился в августе 1769 года в семье выходцев из тосканской знати. На самом деле Бонапарт действительно родился, Наполеоне ди Буонапарт, но это изменилось в 1796 году после женитьбы.

Историки отмечают и подтверждают, что Бонапарт был особенно живым и буйным ребенком, которого контролировала только строгая дисциплина, привитая его матерью. Когда Бонапарту было 9 лет, его семья переехала на материковую Францию, где над молодым Бонапартом продолжали издеваться в школе за его акцент, внешность и неспособность говорить или читать по-французски.

Военная карьера Бонапарта

Генерал Наполеон Бонапарт в Италии. Картина Эдуарда Детайля.

В 1784 году Бонапарт начал учиться в военном училище в Париже, которое окончил в звании второго лейтенанта артиллерии.

После этого Бонапарта отправили и разместили в Валансе, однако это было в мирное время, поэтому молодой военачальник проводит этот период, заново изучая европейскую историю и философию.

Бонапарт быстро поднялся по служебной лестнице во французских вооруженных силах, особенно после участия в битве при Тулоне. После этого он был назначен бригадным генералом, что позволило ему командовать французской армией в Италии.

В начале своей карьеры Наполеон руководил военными операциями в Европе и на Ближнем Востоке. Фактически, Бонапарт повел армию в Египет, чтобы получить контроль и остановить британскую торговлю с Индией.

Женитьба Наполеона на Жозефине

Развод императрицы Жозефины, Анри Фредерик Шопен.

Бонапарт женился на Мари Жозефе Роуз Ташер де ла Пажери (Жозефина) в 1804 году. Широко распространено мнение, что Бонапарт сразу же был поражен Жозефиной. Их брак оказался непопулярным среди семьи Бонапарта, которой не нравился тот факт, что Жозефина овдовела и к тому же старше Бонапарта, но они оба не обратили на это внимания.

Жозефина родилась в 1763 году, то есть на 6 лет старше Бонапарта. До замужества в 1804 году Жозефина была замужем за Александром де Богарне, от которого у нее было двое детей. Ее брак с молодым Александром был несчастливым, и во время правления террора Александр был казнен.

К сожалению, по мере развития брака стало ясно, что, несмотря на то, что у Жозефины есть еще двое детей, от этого союза не будет наследников. Известно, что Бонапарт боролся с этим, и, несмотря на его хорошо задокументированную любовь и преданность Жозефине, он сообщил ей, что ему понадобится новая жена, чтобы произвести на свет наследника.

Жозефина и Бонапарт развелись в 1810 году, и оба они, как известно, зачитывали «заявление о преданности» после завершения развода. Два месяца спустя Бонапарт женился на Марии-Луизе Австрийской (по доверенности). На самом деле, император даже заявил, что он «женился на матке», чтобы обеспечить свою преемственность.

Тем не менее Бонапарт продолжал всегда демонстрировать свою преданность Жозефине. Фактически, даже после того, как он разлучился со второй женой, он восстановил Жозефину в качестве официальной императрицы. Считается, что когда ему сообщили о ее смерти, он закрылся на несколько дней подряд, и также известно, что его последними словами были «Жозефина», когда он умер в 1821 году.

Шато де Мальмезон

Замок Мальмезон спереди.

Замок Мальмезон оставался основным местом жительства Жозефины и Бонапарта на протяжении всего их брака. Когда Бонапарт был в Египте, Жозефина купила дворец за 300 000 франков. Широко известно, что, вернувшись из Египта, Бонапарт был расстроен тем, что императрица столько потратила на дворец, который нуждался в столь обширном ремонте.

Однако на протяжении всей их жизни Chateau de Malmaison приносило семье огромную радость и счастье, когда Жозефина отремонтировала и превратила дворец в оазис. У нее была особая склонность к экзотическим растениям и животным, и даже известно, что когда-то в оранжерее дворца росло 300 ананасов.

Дальнейшая карьера и изгнание Наполеона

Наполеон на острове Святой Елены, картина Франца Йозефа Сандманна

После неудачной попытки Бонапарта вторгнуться и победить Россию в 1812 году он вернулся в Европу, чтобы собрать новую армию для продолжения своих завоеваний по всей Европе. Несмотря на эти усилия, армия Бонапарта во второй раз потерпела поражение от коалиции европейских сил в Лейпциге в 1814 году.

После этого поражения Бонапарт был сослан на остров Эльба в Италии. Во время своего пребывания на Эльбе Бонапарту был предложен суверенитет над островом, и ему все же было разрешено сохранить титул императора, несмотря на обстоятельства. Считается, что Бонапарт пытался покончить жизнь самоубийством, когда был сослан сюда, но таблетки, которые он принял, оказались недостаточно сильными, чтобы лишить его жизни.

Тем не менее, Бонапарт был настолько заинтересован в сохранении контроля, что в конечном итоге он сбежал с Эльбы и решил собрать новую армию во Франции для участия в битве при Ватерлоо. Однако усилия Бонапарта не увенчались успехом, и он снова был сослан, на этот раз на отдаленную Святую Елену. Святой Елены, у берегов Африки,

был в аварийном состоянии, когда прибыл Бонапарт. На протяжении всего своего изгнания на острове его расходы сокращались каждый год, и было известно, что он жаловался на условия жизни на протяжении всего своего пребывания на острове.

Смерть Наполеона Бонапарта

Наполеон на смертном одре, картина Горация Верне.

Широко распространено мнение, что плохие условия жизни на острове Святой Елены в значительной степени способствовали возможной смерти Бонапарта. Фактически, его врач Барри О'Мира постоянно информировал чиновников в Лондоне, что сырость и холод на острове вызывают у Бонапарта ухудшение здоровья. Однако широко распространено мнение, что Бонапарт был сослан на этот остров именно по этим причинам.

В начале 1821 года Бонапарт решил примириться с католической церковью и после своего последнего признания умер в мае 1821 года.

Первоначально причиной смерти Бонапарта был назван рак желудка, от которого умер и его отец. Вскрытие выявило большую язву желудка, хотя более поздние исследования пришли к выводу, что Бонапарт также мог умереть от отравления мышьяком, поскольку образцы показывают, что эти уровни были более чем в 100 раз выше, чем у среднего человека.

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А вы знали об этом?

Любопытно также , что Наполеон отдал приказ пришить на рукава формы солдат пуговицы, чтобы те избавились от отвратительной привычки вытирать об них сопли. Единственным же комплексом, от которого неимоверно страдал Наполеон был его весьма маленький пенис!Как утверждают исследователи, мужское достоинство Наполеона ,действительно,было очень скромных размеров и не превышало четырех сантиметров в длину.Как ни странно, но "засохший пенис" одного из самых известных мировых лидеров объездил больше стран, чем его владелец.Как сообщает Mail Online, пенис Наполеона сохранился до наших дней, поскольку был отрезан во время вскрытия. Согласно некоторым свидетельствам, лечащий врач Наполеона Франческо Антоммарчи, производивший вскрытие тела Наполеона в 1821 году, вырезал не только сердце и желудок (кстати,умер Наполеон от рака желудка), но и пенис знаменитого полководца.Последним , кто купил пенис Наполеона был американский сексолог Джон Латтимер, который заплатил за него 3000 долларов. Помимо научных причин покупки, он называл и свое желание сохранить предмет от нечистоплотных и недобросовестных людей. Хранился пенис в оригинальной стеклянной шкатулке в сафьяновом кожаном ящичке.Любопытно,что после смерти Распутина его пенис также был отрезан и доставлен во Францию фанатичным последователем.Потом законсервированный орган был выставлен в музее эротики Игоря Князькина, главы центра простатологии при Российской академии естественных наук.Правда,член Наполеона — это просто стручок по сравнению с 30 см членом Распутина!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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