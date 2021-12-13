Что такое «зомби-пожары»

«Зомби-пожары» — еще один новый феномен 2020 года, о котором действительно пора начать беспокоиться. Такой тип пожаров все чаще встречается на Аляске, в Сибири, за Полярным кругом, где условия, казалось, бы не способствуют длительному и масштабному горению. Рассказываем, почему эти пожары получили столь пугающее название и они опасны не только для России, но и для всей планеты.

Большой торфяной пожар в Сузунском сосновом бору, который входит в состав заказника в Новосибирской области, горит уже несколько месяцев, сообщил Greenpeace The Independent, а возможно, и с прошлого года. Уже несколько месяцев добровольцы борются с так называемыми «зомби-пожарами» в Сибири.

Возгорание торфяников называют «зомби-пожарами», потому что их невероятно трудно потушить даже в суровых условиях Сибири. Дело в том, что торф тлеет под землей на глубине не менее 10 см. Это значит, что эти пожары способны пережить осенние дожди и морозные зимы.

Кроме того, проблема усугубляется еще множеством факторов. Например, тем, что торфяное болото окружено сотнями тысяч гектаров сосновых лесов. Условия в таких регионах в настоящее время стали более сухими из-за частых засух.

К чему приведут «зомби-пожары»

Поэтому, если «зомби-пожары» не потушить, они могут вызвать еще большие проблемы весной — сухая трава будет тлеть и возгораться.

Летом они приведут к широкомасштабным лесным пожарам, когда сухие деревья легко вспыхнут и огонь перебросится дальше по Сибири.

Григорий Куксин, глава подразделения по борьбе с лесными пожарами Greenpeace в России, который борется с «зомби-пожарами», назвал их «климатической бомбой» в интервью агентству AFP.

Катастрофа для климата

Бореальные леса, которые окружают высокоширотные районы, торфяные болота и тундра, имеют более высокую концентрацию углерода. При сжигании он выбрасывает в атмосферу огромное количество углекислого газа (CO2). Выбросы CO2 приводят к все более активному нагреванию планеты. Это, в свою очередь, приводит к более серьезным последствиям климатического кризиса, включая и засухи. Получается замкнутый круг — чем больше горят торфяники и бореальные леса, тем сильнее нагревается планета, что создает идеальные условия для новых возгораний.

Важно отметить, что торфяники в северном полушарии содержат больше углерода, чем все тропические леса мира вместе взятые. Если бы они сгорели, то огромное количество CO2, которое окажется в атмосфере, немедленно уничтожит все все усилия по контролю выбросов, сделая их напрасными.

Как отметил Григорий Кусин, «мы боремся как с последствиями изменения климата, так и с самой его причиной».

Однако это не вся проблема. Дело в том, что именно сибирские и арктические торфяники, поглощая и храня огромное количество углерода, играют важную роль в сохранении углеродного баланса на Земле. По сути, торфяники — это водно-болотные экосистемы , в которых в течение долгого времени накапливается углерод, который удаляется из атмосферы в виде углекислого газа. На протяжении последних тысячелетий именно торфяники способствовали похолоданию климата за счет снижения концентрации углекислого газа в атмосфере.

Недавнее международное исследование, опубликованное в журнале Environmental Research Letters, подчеркнуло опасность «зомби-пожаров». Ученые предоставили дополнительные доказательства того, что сохранение и восстановление бореальных торфяников может быть важным инструментом смягчения последствий изменения климата на севере. Команда ученых под руководством Мануэля Хельбига особо отметила, что сохранение и восстановление торфяников может бороться с потеплением климата как на глобальном, так и на региональном уровне.

Борьба с пожарами

Волонтеры, которые борются с «зомби-пожарами» подчеркивают, что это — грязная работа. Кроме того, она более сложна, чем борьба с обычными лесными пожарами. По словам координатора Greenpeace Екатерины Грудининой, для тушения болота необходимо залить водой и перемешать почву до образования жидкой пасты.

Затем температура снимается с подземного слоя торфа. Если температура остается слишком высокой, добровольцы снова начинают изнурительный процесс.

Согласно программе Европейского Союза по наблюдению за Землей, летом 2020 года лесные пожары за Полярным кругом побили прошлогодний рекорд выбросов углерода. Причина проста — состояние этого региона продолжает ухудшаться быстрее, чем в остальном мире.

В июне Верхоянск, город за Полярным кругом, достиг температуры 38 по Цельсию. Это беспрецедентно высокий уровень для данного региона. С начала года в России сгорело около 19 миллионов гектаров. В сумме площадь пожаров превышает территорию Греции.

Арктика горит совершенно иначе

Давно известно, что в Арктике периодически случаются пожары летом. Однако в 2020 году все изменилось. Как же?

Во-первых, сезон лесных пожаров в Арктике 2020 года начался на два месяца раньше. Кроме того, размах пожаров был беспрецедентным по своему размаху, отмечают эксперты. Они исследовали климатические процессы региона, тип и масштаб пожаров в исследовании, опубликованном в Nature Geoscience.

«Но вызывает тревогу не только количество выгоревших площадей», — объясняет доктор Мерритт Турецки, соавтор исследования, эколог, занимающийся пожарами и вечной мерзлотой из Университета Колорадо в Боулдере. «Есть и другие тенденции, которые мы заметили, анализируя спутниковые данные. Они наглядно показывают, как меняется режим арктических пожаров и что это означает для нашего климатического будущего».

В комментарии выделяются две новые особенности арктических пожаров в этом году. Во-первых, это распространенность «зомби-пожаров». Огонь от предыдущего вегетационного периода может тлеть зимой в богатом углеродом торфе под землей, а затем снова загораться на поверхности, как только погода станет теплой весной.

«Мы мало знаем о последствиях пожаров в Арктике, — отметила Турецки, — за исключением того, что они отражают динамику климатической системы и могут означать, что сильные пожары в течение одного года подготовят почву для новых пожаров следующим летом».

Во-вторых, тревогу вызывают новые возгорания в огнеупорных ландшафтах. Поскольку тундра на крайнем севере становится все жарче и суше под влиянием более теплого климата, те типы растительности, которые обычно не считаются «потенциальным топливом», начинают воспламеняться. Речь идет о карликовых кустарниках, осоке, траве, мхе, даже поверхностном торфе. Влажные ландшафты, такие как болота и топи также становятся уязвимыми для пожаров.

Что ждет человечество?

Команда ученых отслеживала пожарную активность в российской Арктике в режиме реального времени с помощью различных спутниковых средств и средств дистанционного зондирования. Хотя лесные пожары на вечной мерзлоте в Сибири к югу от Арктики не редкость, команда обнаружила, что 2019 и 2020 годы он выделялись как экстремальные в рекордах по горению. Кроме того, пожары были Полярным кругом, в регионе, который, как ранее было известно, не способствует долгоиграющим лесным пожарам.

В результате, как сказала ведущий автор доктор Джессика Маккарти, географ и ученый-пожарник из Университета Майами, «арктические пожары разгораются раньше и дальше на север, в ландшафтах, которые ранее считались огнестойкими».

Последствия этого нового режима пожаров могут быть значительными для арктического ландшафта и народов, а также для глобального климата. Более половины пожаров , обнаруженных в Сибири в этом году, произошли к северу от Полярного круга на вечной мерзлоте с высокой долей грунтового льда. Как известно, именно этот тип вечной мерзлоты удерживает огромное количество углерода из древней биомассы. Климатические модели не учитывают быстрое оттаивание этих сред и, как следствие, выбросы парниковых газов, включая метан.

На более локальном уровне резкое таяние многолетней мерзлоты, богатой льдом, в результате лесных пожаров вызывает оседание, наводнения, ямы и кратеры, а также приводит к затоплению больших территорий под озерами и заболоченными территориями. Помимо нарушения жизни и средств к существованию жителей Арктики, все это приводит к увеличению количества парниковых газов, перемещающихся в атмосферу из тех мест, где они находятся в почве.

Эти обширные изменения имеют серьезные последствия для глобального климата.

Источник : https://hightech.fm/2020/10/20/zombie-fires

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