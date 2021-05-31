Российский рубль: зачем Павел I прилюдно сжег 5 миллионов рублей

В последние дни курс российской валюты опять начал сползать вниз. Не будем погружаться в джунгли макроэкономики и выяснять, каким секторам экономики и хозяйствующим субъектам выгоден слабый рубль, а кому нет. И надо ли покупать доллары сейчас. И как долго продолжится ослабление национальной валюты. Но предлагаем взглянуть на ретроспективу истории рубля – и выяснить, когда он бывал сильным.

Начало

Первые исторически достоверные упоминания рубля встречаются в новгородских берестяных грамотах XIII века, но это была счётная денежная единица, не имевшая физической формы. Впрочем, историк Иван Кондратьев в книге «Седая старина Москвы», впервые вышедшей в 1893 году и переизданной в 1996-м, 2006-м и 2008-м годах, писал, что рубль – это кусок серебряной гривны. Кстати, до XIV века на Руси был так называемый «безмонетный период», когда не чеканились монеты, а деньги представляли собой слитки серебра определённой длины и веса, были киевские и новгородские гривны, немного отличавшиеся по весу. Позже каждый мало-мальски серьёзный князь чеканил собственные монеты, примерно одинаковые по весу в разных княжествах, при одинаковом номинале, но имевшие довольно сложные обменные внутренние курсы. Единая национальная денежная система появилась лишь при великой княгине Елене Глинской, матери Ивана IV и регентше в его малолетстве. Произошло это в 1535 году

Первый рубль отчеканен при Алексее Михайловиче, втором царе из династии Романовых, во второй половине XVII века.

Русские горки

Прозванный Тишайшим Алексей Михайлович сумел своей финансово-денежной политикой довести до Медного бунта 25 июля (4 августа) 1662 года.

Рубль серьёзно укрепился при следующем государе – Петре Великом. Несмотря на Северную войну, требовавшую серьёзных денег, Пётр следил за курсом рубля. Сила рубля при нём базировалась на развитии российской экономики как за счёт роста промышленности, так и за счёт торговли и сельского хозяйства. Во многом этому способствовало экономически грамотное окружение Петра. Так, один из его соратников, Иван Посошков, придерживался передовых на тот момент идей меркантилизма и написал в 1724 году экономико-теоретический труд «Трактат о скудости и богатстве».

Впрочем, наследники Петра, особенно Екатерина II, введшая в оборот бумажные деньги и включавшая печатный станок без зазрения совести, вновь обрушили курс рубля. Как пишет доктор экономических наук Никита Кричевский в книге «Антискрепа», только в 1792 году дефицит бюджета составил 15,6 млн рублей, или 26,6% госрасходов. К концу XVIII века бумажный рубль стоил 68 копеек серебром. Общий государственный долг России достиг 216 млн рублей, что равно трём годовым доходам госбюджета.

В 1796 году на престол взошёл император Павел I, ставший первым в российской истории венценосцем, сознательно боровшимся с инфляцией. Об этом упоминает, например, историк Василий Ключевский. Павел I считал несоответствие курсов бумажного и металлического рубля вызовом государству и помехой для экономики. В начале царствования Павел I показательно сжёг на Дворцовой площади более 5 млн рублей ассигнациями. В двух столицах начался обмен бумажной и серебряной наличности по курсам, печатавшимся ежедневно в газетах и вывешиваемых на специальных досках объявлений.

Павел I планировал снижать денежную массу бумажных рублей ежегодно на 6 млн, запустить в оборот новые деньги, но заговорщики прервали его планы и жизнь в 1800 году.

Дальше наступили тяжёлые времена, Россия вела сразу несколько войн, пережила наполеоновское нашествие, к концу которого за рубль давали 25 копеек серебром. Выправить положение удалось только в 1843 году, последовало десятилетие сильного рубля. Новые успешные усилия по укреплению российской валюты предприняты в 1881 году при министре финансов Бунге, как следует из сборника документов Министерства финансов 1802-1902 гг., часть первая.

Золотое время российского рубля

На протяжении веков денежное обращение в России базировалось на биметаллическом стандарте: счёт шёл в медной и серебряной монете. При графе Сергее Витте, который сначала был министром финансов, а затем премьером, Россия переходит на монометаллический стандарт, в основе которого – золото. Золотые рубли с профилем Николая II становятся международным средством платежа, о чём говорят опубликованные архивы Министерства финансов 1802-1902 гг., часть вторая. Мощь золотого николаевского рубля была столь велика, что в первые годы советская власть чеканила его для оплаты зарубежных покупок, и контрагенты охотно принимали золотой рубль в качестве средства платежа.

Первая мировая, революция, Гражданская война обрушили российскую экономикку. В 1918 году из почти 14 тысяч национализированных предприятий не работало больше трети, пишет Юрий Жуков, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН. Военный коммунизм с реквизициями и продразвёрсткой не способствовал расцвету экономики, и решением Ленина в 1921 году вводится НЭП. Экономика пошла в рост, что дало возможность ввести в 1923 году золотой червонец, прототипом которого стал николаевский золотой рубль. И это была последняя российская конвертируемая валюта до начала 90-х годов XX века. Замкнувшийся в своих границах СССР пережил три денежные реформы, 1947, 1961, 1991 года, каждый раз ведших к девальвации рубля. Рассказы про «доллар за 63 копейки» не имеют отношения к реальности – это был искусственный курс, установленный по идеологическим, а не экономическим причинам. Даже внутри Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) ходил не советский рубль, а условная единица – «перево́дный рубль», утверждённый соглашением о международных расчётах стран-членов СЭВ 22 октября 1963 года. Он не имел физической формы. Переводный рубль описан в Большой советской энциклопедии, том 30, 3-е издание.

А вот золотой червонец хоть и вышел из употребления, пользовался популярностью, и Госбанк СССР в 1975-1982 годах отчеканил внешне сходные с червонцем монеты, но с новыми датами.

Источник : https://russian7.ru/post/pri-kakom-pravitele-rossiyskiy-rub-...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве можно простить Cталину грандиозную аферу века, когда он для зарубежных банковских оплат организовал в Ленинграде тайную чеканка фальшивых царских золотых червонцев, которые продолжали высоко котироваться в мире, даже после смерти царя?

Подобную аферу он совершил потому, что в 1923 г. из-за неконвертируемости советских дензнаков большевики были вынуждены начеканить советские золотые червонцы, однако из-за нецивилизованной и агрессивной внутренней и внешней политики «красных», их также упорно не желали принимать на Западе!

Разве не преступление полное уничтожение частной собственности в России и отмена Сталиным НЭПа, раскулачивание и репрессирование крестьян, разбогатевших уже в советское время на законных основаниях благодаря своему трудолюбию. Единственной виной этих несчастных трудяг было то, что они противились и не хотели безвозмездно отдавать властям целиком выращенное ими зерно, что ,безусловно, обрекало их на голодную смерть! Вместе с тем их насильно высылали в необжитые районы севера Урала и Западной Сибири. Причем, аналогично сталинской депортации «врагов народа» в военное время, их везли как скот в товарных вагонах, не обеспечивая едой и элементарными бытовыми условиями. Трудно даже представить сколько крестьян погибло в пути, не говоря уже по месту прибытия, где не было нормального жилья и работы .

Именно из-за этой преступной политики Сталина сельское хозяйство было полностью развалено и возник ужасающий голод , доведший несчастных людей до каннибализма ! Очевидно, что если бы Ленин введением НЕПа не возродил бы частную собственность, против которой с самого начала так яростно и ожесточенно боролись большевики, то крах большевизма был бы неизбежен! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти.

К сожалению , это ,пожалуй, единственно мудрое и однозначно смелое для того времени решение Ленина – палач народов Сталин ликвидировал одним росчерком пера! Любопытно, что только во время НЭПа советский рубль был самым конвертируемым за всю историю СССР, а выдаваемое тогда пособие по безработице превышало зарплату трудящихся за всю историю существования советской власти.

В конце декабря 1929 года Сталин заявил о том, что кулачество должно быть искоренено как класс, однако вместе с этим он искоренил крестьянство в целом как класс, что крайне пагубно повлияло на сельском хозяйстве. Именно из-за этого советской власти за все годы своего правления так и не удалось полностью накормить, одеть и обуть свой народ (а ведь Российская империя в 1917 году занимала 3 место по ВВП в мире, была мировым лидером в производстве продовольствия и «кормила» почти всю Европу)!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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