Логическая головоломка: Переместите 2 монеты так, чтобы получился треугольник

Горстка мелочи — это все, что вам нужно для этой головоломки. Итак, проверьте свои карманы, вам понадобится как минимум девять монет.

Нашли монеты?

Хорошо, вот вам логическая головоломка с монетами. Разложите девять монет в форме квадрата, как показано на рисунке ниже.

Ваша задача — переместить две монеты так, чтобы прямоугольник превратился в треугольник. Вы можете перемещать их куда угодно, но вы можете перемещать только две монеты, и вам нужно использовать всего девять монет.

Вы сможете справиться с этой задачей?

Для решения этой головоломки вам придется использовать все свои способности — мозги тоже можно — и постарайтесь мыслить нестандартно.

Попробуйте!

Найдите минутку, чтобы решить ее самостоятельно.

Не лишайте себя удовольствия решить эту головоломку самостоятельно, сразу же не сдавайтесь!

Если вы думаете, что вы справились с ней, или если вы полностью сдались, прокрутите вниз, чтобы увидеть ответ.

Переместите эти 2 монеты сюда и сюда:

Переместите эти две монеты

И вот он! Прямоугольник трансформируется в треугольник.

Треугольник!

Теперь вы готовы к бонусному раунду?

На самом деле есть еще один ответ на эту загадку. Вы хотите узнать, какой?

Верните монеты в исходное положение и попробуйте еще раз!

Если вы думаете, что получили правильный ответ, прокрутите вниз, чтобы проверить, на самом ли деле это так.

На этот раз переместите эти две монеты сюда и сюда:

Переместите монеты, как на картинке

И вот оно! Квадрат становится треугольником.

Второй вариант треугольника

Поздравляем вас, если вы смогли найти правильное решение этой головоломки самостоятельно. А если нет, то чаще заходите на наш канал, здесь будет еще больше головоломок для дополнительной практики.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2328535155063393134

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