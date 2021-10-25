Логическая головоломка: Переместите 2 монеты так, чтобы получился треугольник

Горстка мелочи — это все, что вам нужно для этой головоломки. Итак, проверьте свои карманы, вам понадобится как минимум девять монет.
Нашли монеты?
Хорошо, вот вам логическая головоломка с монетами. Разложите девять монет в форме квадрата, как показано на рисунке ниже.
Ваша задача — переместить две монеты так, чтобы прямоугольник превратился в треугольник. Вы можете перемещать их куда угодно, но вы можете перемещать только две монеты, и вам нужно использовать всего девять монет.
Вы сможете справиться с этой задачей?
Для решения этой головоломки вам придется использовать все свои способности — мозги тоже можно — и постарайтесь мыслить нестандартно.
Попробуйте!
Найдите минутку, чтобы решить ее самостоятельно.
Не лишайте себя удовольствия решить эту головоломку самостоятельно, сразу же не сдавайтесь!
Если вы думаете, что вы справились с ней, или если вы полностью сдались, прокрутите вниз, чтобы увидеть ответ.
Переместите эти 2 монеты сюда и сюда:
Переместите эти две монеты
И вот он! Прямоугольник трансформируется в треугольник.
Треугольник!
Теперь вы готовы к бонусному раунду?
На самом деле есть еще один ответ на эту загадку. Вы хотите узнать, какой?
Верните монеты в исходное положение и попробуйте еще раз!
Если вы думаете, что получили правильный ответ, прокрутите вниз, чтобы проверить, на самом ли деле это так.
На этот раз переместите эти две монеты сюда и сюда:
Переместите монеты, как на картинке
И вот оно! Квадрат становится треугольником.
Второй вариант треугольника
Поздравляем вас, если вы смогли найти правильное решение этой головоломки самостоятельно. А если нет, то чаще заходите на наш канал, здесь будет еще больше головоломок для дополнительной практики.
Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2328535155063393134
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