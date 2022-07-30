11 сильных молитв Николаю Чудотворцу

Со слов автора. Я рекомендую всем молиться каждый день, чтобы справиться со всеми сложностями.

Обращаться можно не только к Господу, но и к Николаю Чудотворцу.

Сегодня я расскажу, какие ему можно возносить молитвы.

ОБРАЩЕНИЕ К НИКОЛАЮ УГОДНИКУ

Когда набожный человек сталкивается с трудностями, он обязательно начинает молить небеса о помощи. Поскольку он прекрасно понимает, что именно Господь может помочь ему решить возникшие проблемы. Точнее, Творец может послать своему рабу просветление. И в таком случае человек сможет найти способ справиться с любыми неприятностями.

Но молиться можно не только Творцу. Очень почитаемы в христианстве:

Дева Мария;

ангел-защитник;

другие святители.

Одним из самых известных святителей является Николай Чудотворец. Именно ему в большинстве случаев миряне возносят молитвы о помощи. При этом они обращаются к святителю и с другими просьбами. Считается, что он благосклонно относится и к грешникам, которые успели покаяться в грехах, совершенных ими ранее. Известно множество историй, которые наглядно иллюстрируют то, насколько могущественным и отзывчивым является этот святой.

И хотя многие христиане молятся Николаю Чудотворцу, находятся и такие, которые не знают точно, в каком случае ему можно вознести молитву.

В большинстве случаев это касается, конечно, тех христиан, которые только недавно начали уделять больше внимания религии. Поскольку для них многое оказывается в новинку.

Именно поэтому они и задаются вопросом, кому помогает Николай Чудотворец и какие молитвы следует использовать, чтобы к нему обратиться.

НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ – ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

В старину ни один путешественник не отправлялся в дорогу, если не была прочитана молитва. Поскольку в те времена на дорогах людей поджидала масса опасностей. Ведь торговцы могли стать жертвой бандитов, а простые крестьяне нередко погибали от нападений диких животных. Именно поэтому люди постоянно просили защиты у святителей.

Наиболее часто молитвы возносились Николаю Чудотворцу. В истории даже сохранились свидетельства того, как именно этот святитель помогал путешественникам. Однажды Николай отправился в Александрию. Там он планировал пройти обучение. Чтобы добраться до места назначения, юный святитель был вынужден совершить небольшое путешествие на корабле.

Во время плавания разыгралась непогода. Море ужасно штормило. Один из матросов погиб. Он не смог удержаться на мачте. Как только Николай понял, что несчастный мертв, он начал неистово молиться Господу. И тот ответил на его мольбу. Мужчина ожил.

Увидев это чудо воочию, другие моряки уверовали в Господа. Даже те, кто считал себя атеистом, встали на путь истинный и начали возносить хвалебные молитвы Творцу. Чудес, подобных этому, известно немало. И поэтому вполне понятно, почему именно этот святитель является настолько почитаемым. И молитва угоднику ведь тоже обладает огромной силой именно поэтому.

Хотя сегодня мало кто из верующих помнит о том, что всякий путь представляет собой опасность, это действительно так. Ведь никто не может предсказать, что случится с человеком во время путешествия. Священники настоятельно рекомендуют возносить молитву Николаю Чудотворцу, если человек планирует отправиться в поход или в поездку. Более того, молитву святителю можно вознести, и просто выходя из дома.

Подобное поможет обезопасить себя от разного рода опасностей, которые подстерегают человека на каждом шагу. Особенно важно читать такие молитвы людям, которые водят автомобиль. Как известно, ежегодно на дорогах погибает огромное количество людей. И поэтому духовники настаивают на том, что каждый христианин должен, не стесняясь, просить защиты у небес.

Отправляясь на работу, христианин может попросить Николая о том, чтобы его путь был безопасным. Конечно, никто не говорит, что такая просьба представляет собой стопроцентную гарантию защиты. Однако подобное не является лишним. Поскольку Николай Чудотворец милостив к людям, и он продолжает им помогать даже на небесах.

МОЛИТВА ДЛЯ ЗАМУЖЕСТВА: КАК ПОМОЖЕТ ОБРАЩЕНИЕ С ПРОСЬБОЙ К НИКОЛАЮ ЧУДОТВОРЦУ

Многие девушки, мечтая выйти замуж, даже прибегают к колдовству. И при этом они совершенно не опасаются последствий. А ведь они обязательно будут. Поскольку Господь не прощает тех, кто, желая получить что-либо, обращается за помощью к самому дьяволу.

Конечно, некоторые продолжают путать понятие заговора и молитвы. Однако необходимо четко понимать, что ведуньи не могут посоветовать ничего хорошего человеку. Ведь их задача заключается в том, чтобы дать человеку то, о чем он просит, и после этого ввергнуть его душу в пучину греха.

Если девушка хочет как можно быстрее найти свое счастье в браке, она может обратиться с молитвой к Николаю Чудотворцу. Подтверждением того, что он помогает незамужним дамам, является одна история, записанная в христианских книгах. Как-то раз Николай узнал о том, что один из местных обедневших торговцев решил совершить грех. Он был отцом трех дочерей. Долгое время мужчина не мог найти своим дочкам мужа. Их семья была настолько бедной, что замужество всех девушек было их единственной надеждой на спасение. В противном случае все они были обречены на голодную смерть.

Несмотря на старания купца, он так и не смог найти дочерям достойных мужей. Понимая, что скоро все они умрут от голода, мужчина решил пойти на крайние меры. Он задумал отдать родных дочерей в публичный дом, поскольку не видел иного выхода. Каким-то чудом Николай узнал о том, что замыслил этот несчастный. Желая уберечь его от совершения греха, он ночью, тайком, подбросил торгашу немного денег и вознес за него молебен. Это были его сбережения, которые Николай откладывал на благие дела. Он не пожелал, чтобы о его благом поступке кто-то узнал. Однако позже все-таки стало известно, что именно он спас несчастных девушек от незавидной участи, а их отца от грехопадения.

И поскольку Николай Чудотворец косвенно, но все же помог незамужним девушкам, считается, что он является заступником всех тех, кто еще не успел обрести счастье в браке. Когда в церковь приходят девушки, мечтающие о замужестве, священники настоятельно им рекомендуют самоотверженно молиться Николаю.

Вознося молитву святителю о браке, очень важно помнить об:

искренности;

спокойствии;

вере.

ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ УЗНИКОВ

Николай Чудотворец является заступником не только путешественников и незамужних женщин. Он также покровительствует всем тем, кто был несправедливо осужден. На одной известной картине изображена сцена спасения трех осужденных на смерть. Николай Чудотворец, узнав о том, что на площади собираются казнить трех человек, вмешался и спас им жизнь. Дело в том, что палач не посмел спорить с епископом, которого уважали все. И поэтому казнь решили отменить.

Через несколько дней выяснились новые обстоятельства дела. Как оказалось, эти трое были невиновны. Из-за маленькой ошибки их могли лишить жизни. Но во сне Господь рассказал святителю обо всех обстоятельствах дела и велел спасти тех, кто чист перед законом.

Поэтому, если невиновного человека осудили, лучше всего попросить о помощи именно Николая Чудотворца. Кроме того, считается, что к нему за помощью могут совершенно спокойно обратиться и люди, которые отбывают срок заслуженно. Но перед тем, как вознести святителю молитву, они должны искренне покаяться в своих грехах. Только тогда их молитва будет услышана.

Конечно, некоторые люди до сих пор считают, что грешники недостойны прощения. Однако именно добродетель важна для истинного христианина. Он должен уметь прощать тех, кто волей-неволей оступился на жизненном пути. Именно таким умением и прославился данный святитель. Ведь он считал, что каждый грешник имеет право попросить милости у небес. Вот только ему необходимо при этом сделать все, чтобы замолить совершенный грех. Это крайне важно. Если человек совершенно не раскаивается в совершенном деянии, которое не является богоугодным, то и прощение ему вымолить не удастся.

ПОМОГАЕТ ЛИ СВЯТИТЕЛЬ НЕВЕРУЮЩИМ

Это спорный вопрос, который волнует многих. Некоторые верят, что Николай Чудотворец отворачивается от тех, кто не верит в Господа. Однако широко известна одна история, которая является подтверждением того, что это не так. Этот случай произошел в 1920 году в Китае. В одной провинции рыбак решил отправиться на рыбалку ранней весной. Лед еще не успел сойти, и мужчина был уверен, что он достаточно прочный.

Но внезапно лед под ним треснул, и он провалился в воду. Чувствуя, как его затягивает на глубину, он вспомнил об иконе, которую увидел на вокзале, и попросил о помощи того, кто был на ней изображен. Очнулся бедолага уже на берегу. Китаец не был христианином, он даже не знал, что на иконе, которую на вокзале оставили эмигранты из России, был изображен Николай Чудотворец. И все же он помог рыбаку, хоть тот и не был верующим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Николай Чудотворец еще при жизни совершил множество чудес. Святитель особенно почитаем христианами. Обратиться за помощью к Николаю Чудотворцу могут даже неверующие. Если человек был несправедливо осужден, он может попросить о помощи святителя. Точно так же могут поступить и те, кто осужден по закону. Чтобы молитва была услышана, она должна быть искренней.

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А вы знали об этом?

В истории сохранились сотни примеров предсказаний того, что Иисус Христос обязательно должен вернуться на Землю. Практически все христианские церкви ожидали и до сих пор ожидают это событие. Но все предсказания оказывались неудачными, по крайней мере, в прошлом.Некоторые полагали, что Христос должен непременно придти через 1000 лет после своей смерти в 1033-м году. В 19-м веке секта «Общество исследователей Библии» растолковали пророчества Библии таким образом, что конец света должен был наступить в 1874-м году, тогда же ожидалось и возвращение Христа.

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