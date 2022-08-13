7 признаков, что вы влюбились по-настоящему, а не просто пытаетесь отвлечься

Как определить, насколько серьезны ваши чувства по отношению к новому партнеру, и можно ли им доверять?

Практически каждый из нас испытывал то самое чувство, когда при виде объекта обожания разбегаются мысли, подкашиваются ноги, сердце вырывается из груди, а фразы превращаются в поток несвязных слов.

Или наоборот — вдруг нападает когнитивный паралич вместе с параличом языка.

С возрастом это ощущение влюбленности как будто трансформируется. Мы становимся более прагматичными, начинаем обращать внимание на то, о чем раньше даже не задумывались, коленки уже так не дрожат, и сердце не выпрыгивает из груди. Так как же определить настоящую влюбленность, когда наше тело реагирует намного спокойнее? Об этом рассказала психолог, специалист по психосоматике — Мария Тимошенко.

Во-первых, нужно не забывать о том, что влюбленности свойственно сужение сознания, то есть мы перестаем адекватно и объективно оценить происходящее и, тем более, тот самый объект влюбленности. Мы его идеализируем, гипертрофируем свои переживания, остальной мир перестает существовать. Это некое трассовое состояние, смесь очарования, восхищения, привязанности, вожделения и порой потери здравого смысла.

Но у влюбленности всегда есть конец. Она либо заканчивается, оставляя воспоминания, либо перерастает в любовь. По мере нашего взросления и накопления опыта и мудрости, мы научаемся любить. Любовь — это чувство про зрелость, про волю и про умение сохранять рассудок. Влюбленность же, наоборот, про «хочу», про чрезмерно эмоциональные порывы.

Влюбленность — это «химия», своеобразный гормональный коктейль, который имеет своей целью овладеть предметом обожания. А вот на стадии любви этот коктейль меняет свой состав. И здесь задача уже немного другая — создать пару, поэтому на помощь приходят окситоцин и вазопрессин. Поэтому влюбленность — это стадия, предшествующая зрелой любви. Она есть практически всегда, и пройти ее тоже стоит.

Какие же признаки помогут понять, что мы влюбились по-настоящему, и эта влюбленность здоровая?

Вам хочется быть рядом с объектом своего обожания практически круглосуточно. Вы думаете о нем, мечтаете о нем, высматриваете его в потоке прохожих. При этом вы способны заниматься своими делами и не теряете контроля.

Вас влечет и неимоверно тянет к партнеру. Вы испытываете сексуальное влечение и каждая клеточка вашего тела стремится в его объятия. Вам сложно сдерживать порывы, вы хотите взять его за руку, обнять, посмотреть в глаза или просто быть рядом.

Вы фокусируетесь на достоинствах партнера, но при этом не отрицаете и его недостатки. При этом недостатки кажутся милыми и не такими уж критичными.

Вам хочется заботиться о своем партнере и всячески проявлять внимание.

Вы замечаете внутри себя желание всецело обладать своим партнером и ни с кем его не делить. При этом вы понимаете, что это невозможно.

Секс приносит невероятное наслаждение, после него вы пребываете в очень приятном состоянии транса. Вы ощущаете этот уровень страсти и те самые бабочки в животе.

Вас интересуют мысли и чувства вашего партнера. Вы ловите нотки его настроения, заглядываете в глаза, вам интересен его внутренний мир.

Однако, если вы вдруг обнаружили себя в состоянии полного растворения в партнере, в приступах дикой ревности на ровном месте, в маниакальном желании жить жизнью партнера, то это повод для того, чтобы задуматься. Влюбленность — это прекрасно, но никогда нельзя пренебрегать собой и своими чувствами. Умение любить другого начинается с умения любить себя.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2541423277788629971/

А вы знали об этом?

Серьезный конфликт, произошедший в 1969 году между Сальвадором и Гондурасом. Латиноамериканские государства соседствуют друг с другом и исторически соперничают.В злополучный год наметился чемпионат мира по футболу. В отборочном туре встретились команды Сальвадора и Гондураса. Всего было 3 матча. После каждого из них болельщики устраивали погромы друг против друга.Когда команда Гондураса проиграла в решающем третьем матче, гонения на сальвадорцев в стране достигли апогея. Сальвадор решил защитить соотечественников и ввёл войска.Война шла 6 дней. Потери, учитывая мирное население, составили более 5 тысяч человек. Противостояние было закончено под давлением ООН и для обеих сторон завершилось ничем.

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