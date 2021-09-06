Молитва святой Екатерине о замужеств

Сегодня век эмансипации женщин. Но несмотря на это, большинство из них все же мечтают о замужестве и создании крепкой семьи. Православная церковь поддерживает такое желание, поэтому всячески помогает девушкам обрести семейное счастье.

Существуют замечательные молитвы, взывающие к Господу с просьбой о скором замужестве. Чаще всего женщины обращаются к Божьей матери. Но и другие святые могут помочь в этом вопросе.

К кому обращаться?

Молиться о замужестве можно святому Николаю, великомученице Варваре, равноапостольной княгине Ольге, блаженной Ксении. Особенно могущественна молитва святой Екатерине.

Только молитва не должна звучать с требованием. Она должна идти от самого сердца, при этом женщина должна находиться в смиренном состоянии и быть готова принять любой исход. 7 декабря – день святой Екатерины. Молитвы перед ее образом в этот день особенно действенны. Многие девушки утверждают, что именно в этот день вопрошали святую о встрече с суженым и в скором времени их желания исполнились.

Прежде чем молиться тому или иному святому, лучше ознакомиться с его житием и узнать, почему именно к нему можно и нужно обращаться с подобными просьбами.

Тайны жития святой Екатерины

Много страданий перенесла святая Екатерина великомученица.

Молитва к ней посему обладает огромной силой. Не так много известно о житии Екатерины. Однако до сегодня все же сохранилась некоторая информация из старых рукописей.

Местом рождения Екатерины является Александрия. В своей жизни она занималась тем, что изучала произведения языческих писателей, древних философов, мудрецов, врачей и даже поэтов. Кроме этого, ей было интересно ораторское искусство. Она владела несколькими языками. Сирийский монах при крещении обратил Екатерину в христианство. После этого события девушке во сне явился сам Иисус Христос, подарил ей кольцо и назвал ее своей невестой. Именно поэтому таким могуществом обладает молитва святой великомученице Екатерине о замужестве.

Смерть Екатерины была мученической. По приказу императора Максимина она была казнена через отсечение головы, предварительно понеся страшные пытки. Легенда гласит, что вместо крови у святой текло молоко.

Где хранятся мощи Екатерины

Молитва святой Екатерине особенно действенна, если ее произносить в месте, где покоятся ее мощи. Предание гласит, что после казни тело святой испарилось. Считается, что это ангелы забрали тело Екатерины и перенесли его на вершину горы Синай, которая сейчас носит имя великомученицы. Позже, спустя три века, монахам из монастыря Преображения было видение, что на этой горе они найдут останки Святой. Они, повинуясь ему, отправились на гору, где действительно обнаружили части тела святой. Нашли они только голову и левую руку Екатерины, на которой был надет перстень, подаренный ей самим Иисусом. Монахи перенесли мощи в храм. После этого монастырь обрел новое название – храм Святой Екатерины.

Сегодня же нетленные мощи святой Екатерины находятся в древнем монастыре – Синайской обители. Мраморная рака расположена в алтаре на правой стороне. Глава святой покрыта золотым венцом, а на руке блестит кольцо в память ее обручения. Мощи покоятся на серебряном подносе, под которым находится подстилка из благоухающей ваты. Дальний паломник может в любое время прикоснуться к мощам, но для служителей церкви и ближних прихожан мощи открываются только по окончании утренней службы в праздничные дни.

Церковный музей г. Фульда и музей холодного оружия г. Золинген в Германии также хранят в себе частицы мощей святой. В Золингене даже находится колба с миром.

Могущество Екатерины великомученицы

Святая Екатерина почитаема во всем православном мире. Для западного мира она покровительница в учении. В восточном мире Екатерину почитают как ту, которая помогает женщинам во время беременности и в родах. На Руси же первая, к кому обращаются девушки с просьбами о замужестве – святая Екатерина великомученица. Молитва – лучшее средство достичь желанного, получив благословение Господа. В переводе с греческого языка имя святой означает «всегда чистая». Предание гласит, что каждый, кто с верой в сердце обратится с молитвой к Екатерине, обязательно получит ее милость, и все просьбы вопрошающего будут донесены Господу. Молитва святой Екатерине – это плач всех женщин, обращающихся к ней в любых трудных ситуациях.

Как следует возносить молитвы святым

Просить о милости великомученицы Екатерины можно в храме или дома. Говорится, что дома лучше молиться в полном одиночестве, чтобы ничто не могло отвлекать от столь сокровенного таинства. В церкви можно приобрести молитвослов и икону. Очень важно, что в храме все иконы освящаются. Также благоприятно, если о человеке молятся священники. Можно заказать в храме акафист святой Екатерине великомученице. Если есть возможность, то на молебне лучше присутствовать лично. Можно читать акафист и дома в течение нескольких дней. Молитву же следует читать каждый день. По возможности можно отправиться в места, где находятся мощи святой, и приложиться к ним. Очень милостивая святая Екатерина. Молитва, обращенная к ней от всего сердца в церкви или дома, будет обязательно услышана. Хотя считается, что церковные молитвы намного сильнее. Также особую благосклонность можно получить в дни православных праздников.

Святая Екатерина. Молитва о замужестве

"О преблаженая Екатерина великомученица, частоте твоеи слава, ты столп православия, надежда наша и заступница, что явила нам себя. Молим Тебя, о подвижница, святая дева, на святой вершине почивающая! Не призри на нас, утоли моления наши, защити от бедствий, устрани из ума нашего все омрачение, позволи нам мудрствовать о духовном, а не о земном.

Помолись за нас ко Господу, чтобы ушли из нас все плотские желания и пристрастия к сему бренному миру. Убереги нас от козней духов злых, злобно на нас нападающих. Под покровом Твоим и предстательством свободны будем от враждебных напастей. О пресвятая дево! Подари нам возможность вопрошать к Тебе с просьбой, что ты передашь возлюбленному своему, Господу нашему Иисусу Христу. Ему же честь и хвала и ныне, и присно, и во веки веков! Аминь!"

Эта молитва святой Екатерине универсальная. Произнеся ее, можно дальше своими словами просить у нее желаемого. Только делать это следует с полной молитвенной отдачей, от всего сердца.

Насколько важно обращаться к святым с просьбой о замужестве

Православные святые – это ангельские помощники, которые освещают наш путь к Господу. Если человек становится на этот путь, то он получает огромную поддержку не только в духовных поисках истины, но и в земных, житейских делах. Каждая молитва имеет свое назначение. Божьей избранницей стала святая Екатерина. Молитва о замужестве, обращенная к ней, наиболее уместна. Верующая девушка обязана стать хорошей женой и хранительницей очага. Исключение составляют только те, кто выбрал путь монастырского послушания.

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