Острова Венеции: 5 секретных мест, о которых местные предпочитают не говорить туристам

Острова Венеции: Мурано

Из-за своих условий Венеция была названа «райским городом». Приливы сыграли большую роль в образовании города и его архитектуре. Здесь можно посетить мастерские стеклодувов и своими глазами увидеть, как создаются изделия из легендарного венецианского стекла. История мастерских уходит в начало XIII века. Местное производство уникально, ведь мастера не имели права вывозить секреты изготовления стекла за пределы острова.

Лидо

Не забудьте посетить остров Лидо, который защищает венецианскую лагуну от Адриатического моря. В свое время Венеция не стала бы таким важным торговым портом, если бы не этот остров, которые всегда защищали ее как от природных факторов, так и от пиратов. Здесь отличные пляжи!

Острова Венеции: Пеллестрина

Так же как и Лидо, этот остров веками стоял на защите Венеции от вторжений и капризов стихии. Фактически это узкая коса протяженностью 11 километров, которая проходит через воды лагуны от Лидо до небольшого города Кьоджа. Ширина самой узкой части острова всего 23 метра, так что, даже с учетом длины, его можно спокойно обойти пешком за один день.

Бурано

Бурано – это остров рыбаков, и он один из самых красочных в мире!

Острова Венеции: Маццорбо

Кроме необычных ярких домиков здесь можно увидеть наклонную колокольню церкви Сан-Мартино и посетить музей венецианских кружев, на производстве которых остров специализируется с XVI века. Отличительная особенность острова — фасады домов, выкрашенные в яркие жизнерадостные цвета. Считается, что делать это начали для того, чтобы морякам, возвращавшимся из плавания, легче было найти дорогу домой.

Находится на севере Венецианской лагуны и соединен деревянным мостом с Бурано. Остров знаменит своими садами и виноградниками. Главная достопримечательность — церковь святой Катерины, построенная в VIII веке и перестроенная в XIV и XVI веках. Её колокольню венчает колокол, который, возможно, является самым старым в Венеции: он был отлит в 1318 году.

Торчелло

Торчелло, который многие ошибочно называют Торричелли, является самым северным островом Венецианской лагуны. Он разместился между остальными островами, которые до сих пор обитаемы и которые легко посетить. Здесь живет всего десятков человек, единственным источником дохода которых является туризм. В пятом веке нашей эры Торчелло стал первым островом лагуны, который заселили люди. По мере того, как остров процветал и становился богатым за счет торговли, в его центре вырос богатый город с дворцами и церквями, которые могли соперничать с Венецией. Все, что осталось сегодня от этого некогда великого города – это уединенная площадь, которую окружают самые старые здания Венецианской лагуны.

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