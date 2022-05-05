Роман с женатым: 10 признаков, что он никогда не разведется

Рассказываем, как не потратить лучшие годы впустую, и по каким сигналам можно понять, что избранник не уйдет от своей жены к любовнице.

Для некоторых женщин отношения с женатым мужчиной — лишь секс и ничего личного, но таких единицы. Большинство любовниц лелеют в душе надежду развести его с законной половиной и заполучить в мужья. Правда, такой шанс выпадает редко. Чаще всего, заветное «объединение» и штамп в паспорте так и остаются несбывшейся мечтой. Врач-психотерапевт Айна объясняет, какие признаки говорят о том, что женатый возлюбленный не собирается разводиться с женой ради вас.

Нет проблем

По крайней мере, ваших проблем для него не существует. Мужчину интересуют секс и та часть вашей жизни, которая связана с ним — когда и где вы проведете совместный досуг, куда вместе поедете отдохнуть, как часто будете встречаться, в какой ресторан пойдете поужинать и так далее. Ваша жизнь вне отношений с ним — ваша семья, работа, дети, родители, родственники, друзья и дела — его интересует весьма опосредованно. Погружаться во все это в полной мере и брать на себя ответственность он не готов. Это говорит о том, что вы не включены в его дальнейшие планы. Такой мужчина никогда не уйдет от жены к вам.

Запретная тема

Если вы мечтаете непосредственно о замужестве и создании семьи, задумайтесь — стоит ли продолжать роман?

Совместные планы на будущее и развитие ваших дальнейших отношений для него табу. Он общается здесь и сейчас, не забегает вперед, ничего не обещает, не строит планов на будущее. У него нет стратегии на ближайшую пятилетку. Он не обдумывает в деталях ваш с ним совместный быт, не предлагает конкретики, например — я покупаю квартиру, в которой мы с тобой будем жить, развожусь с женой в течение пары месяцев и предлагаю тебе руку и сердце. Если мужчина старательно избегает подобных тем — это плохой сигнал. Так он демонстрирует, что в будущем ничего менять не собирается. Ваши надежды выйти замуж за этого человека тщетны.

Диалоги о любви

Искренних признаний в любви на трезвую голову, с высокой степенью вероятности, вы от него не услышите. Многие мужчины, говоря о своих чувствах, видят для себя определенную ответственность. Для них это шаг вперед в развитии ваших отношений. Партнер, который не видит совместного будущего с вами, вряд ли будет распахивать душу. Впрочем, есть другая категория мужчин — болтуны-обольстители. На первом же свидании они признаются в любви, планируют имена ваших будущих детей и клянутся вам в вечной верности. В пылкие признания они не вкладывают никакого смысла, легко разбрасываясь словами и не планируя сдержать хотя бы одно обещание. Что в первом случае, что во втором, каши точно не сваришь.

Побег с препятствиями

Некоторые представители сильного пола маскируются под жертву обстоятельств. Они найдут тысячу отговорок, чтобы не уходить из семьи. Ваш избранник вас любит, но не готов прямо сейчас развестись, ибо маленькие дети, сложный раздел имущества, жена болеет, и так до бесконечности. Когда будут исчерпаны все аргументы, и вы устанете ждать, он придумает новые причины. Мужчина-жертва может кормить обещаниями и «динамить» вас десятки лет. Кстати, такой сценарий развития событий возможен и с неженатым партнером, который не готов к браку. Относитесь внимательно к поступкам!

Шпионские игры

Ваш несвободный возлюбленный не знакомит вас ни с кем — ни с родителями, ни с близкими друзьями, ни с дальними родственниками. Когда мужчина планирует кардинальные перемены в семейном положении, он посвящает в свои личные дела сначала лучшего друга, затем просто товарищей или коллег, потом родных, ему важно их мнение. Такая последовательность действий говорит о том, что он настроен серьезно и решительно, для него важно, чтобы его окружение приняло новую избранницу. Впрочем, если партнер все-таки познакомил вас с друзьями, стоит внимательно присмотреться к компании. Если все его друзья имеют любовниц и не уходят от жен, значит, и вам уготована исключительно роль любовницы. Не питайте напрасных надежд на ваш союз.

Он крайне ненадежен и чреват пустой тратой времени на отношения с женатым мужчиной.

Манипуляции

Стоит только открыто заявить о желании легализовать ваши отношения и изменить положение любовницы на статус жены, как он тут же закатывает скандал. Мужчина осыпает вас обвинениями, что вы портите ваши идеальные отношения, не даете ему возможности строить дальнейшую жизнь с вами, вынуждаете конфликтовать и вообще его не любите. Далее по сценарию громкое хлопанье дверьми. Это манипулятивное поведение говорит о том, что мужчина не готов к серьезным отношениям. Он всегда найдет, к чему придраться, чтобы прервать роман. До тех пор, пока вы не спрячете свои амбиции с желаниями и не проявите инициативу для примирения. Схема будет повторяться из раза в раз. Ваше заявление — манипулятивный конфликт — разрыв — примирение, после которого все требования превращаются в пустой звук. Человек явно дает понять, что ничего менять не собирается.

Муж на час

Бурный секс, страсть, вспышка, каскад эмоций, встряска. А после — внезапная смена настроения и неприкрытая неприязнь к вам. Такое происходит с мужчинами, у которых хорошие, теплые взаимоотношения с женами, но интимная часть брака хромает на обе ноги. Они вынуждены удовлетворять базовые потребности на стороне, но в глубине души им стыдно за предательство. Из ненасытного самца и мачо он превращается в раздраженного неприятного типа, который хочет побыстрее завершить общение до следующего раза. Ваше присутствие обостряет чувство его вины. Комментарии излишни — вы ему интересны только как объект удовлетворения сексуальных желаний, не более.

Под прикрытием

Ваш избранник ухожен, у него аккуратная стрижка, выглаженные брюки, свежее белье, приятный облик, от него веет домашним уютом. Как правило, за ухоженным мужчиной стоит женщина, которая неусыпно следит за его внешним видом. Он носит обеды в контейнерах? Об этом очевидно позаботилась жена. Ни один его шаг невозможен без ее советов? Значит, он видит в ней стратегического союзника, с которым обсуждает все. Такую жену-партнера бросить гораздо труднее, чем самую желанную любовницу. Он не станет ничего менять в своей жизни и никогда не разрушит семью. Ваши шансы на замужество с таким партнером равны нулю.

Проигранный баттл

Вы думаете, что партнер постоянно сравнивает вас с женой, и уверены — баттл с официальной супругой должен быть выигран любой ценой? На самом деле, это не так. Чаще всего мужчина мыслит совсем иначе. Любовницу он сравнивает исключительно с прошлыми участницами отношений на стороне, то есть, с предыдущими любовницами. Или с теми женщинами, с кем хотел бы в будущем завести интрижку. Жена в его подсознании всегда стоит особняком, как мать детей, друг, партнер, соратник, скала и утес, в конце концов. Не пытайтесь изо всех сил затмить своими прелестями официальную соперницу, ваш возлюбленный вообще не рассматривает вас через подобную призму. Этот бой будет проигран.

Долгосрочные инвестиции

Редкий мужчина станет попусту сорить деньгами. Скорее, он вложит их в какой-то привлекательный проект, будь то бизнес-проект, хобби или женщина. Муж будет вкладываться в свою законную половину, так как по классике жанра она этого требует. Планируя будущее с женщиной, представитель сильной половины человечества предполагает и траты на нее. Если же вы видите, что в его статьях расходов вы никак не фигурируете, значит, официальный брак с ним — понятие эфемерное.

Порой, сложно и болезненно отказываться от своих иллюзий и надежд, но посмотреть правде в глаза необходимо.

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