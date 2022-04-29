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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".
                                          Смейтесь на здоровье !
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Зачем ты смотришь это кулинарное шоу? Ты же даже яичницу пожарить не можешь. Жена с улыбкой: – Вова. Я тебя умоляю, ты тоже же порно смотришь. А толку зато не какого!!!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Врач изучает анализы пациента, Тот спрашивает — Ну как там мои дела, доктор? Хм, можете взять кредит. — Так мне нечем отдавать. А вам и не придется.
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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