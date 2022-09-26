Что стало с приёмным сыном Сталина – Артёмом, о котором в СССР было не принято говорить

Парадокс. Биографию Иосифа Виссарионовича Сталина многие люди изучили вдоль и поперек. Однако до сих пор мало кто знает, что у него был приемный сын – Артем Сергеев. И тому три причины:
1) После 20-го съезда Сталина старались опорочить и представить тираном. Ну а образ человека, который пожалел сироту и взял его на воспитание в свою семью, не вписывался в эту схему;
2) Скромность самого вождя, ведь он не афишировал данный факт;
3) Молчание самого Артема Сергеева. По его словам, он выжил, так как долго молчал.
Товарищ "Артем", Федор Сергеев – знаменитый революционер, большевик, познакомился и подружился со Сталиным в 1906 г. После революции 1917 г. их дружба окрепла, они вместе работали в партийном руководстве и входили в состав ЦК РКП (б). Дружили и их жены: Надя Аллилуева и Лиза Репельская.
Справа юный Тёма вместе со Светой и Васей Сталиными и начохраны Николаем Власиком. Фото 1932 года.
24.07.1921 г. в результате железнодорожной аварии старшего Сергеева не стало. 27 июля на совещании в Политбюро одним из пунктов повестки стоял вопрос: "Об обеспечении семейства товарища "Артема". Исполнение возложили на Сталина. Иосиф Виссарионович сам попросил об этом. Ведь ранее он обещал Сергееву позаботиться об его семье, если с тем что-нибудь случится.Позже Артем Сергеев вспоминал:
"Мать сильно болела. И меня взяли в семью Сталина".
Детство.
Елизавета Репельская – мать мальчика была большевичкой с дореволюционным стажем. Она занимала высокие должности в системе здравоохранения и времени на воспитание сына практически не имела. Поэтому женщина не возражала, чтобы он рос в семье Сталина, даже после того, как выздоровела. Артем вспоминал, что у него с детства не было более близкого человека, чем Василий Сталин. Они друг друга считали братьями, так как дружили практически с пеленок и оба родились весной 1921 года в здании одного роддома.
Вместе в возрасте 2 лет в 1923 г. Вася и Тёма оказались в детдоме, ведь и чета Сталиных также не могла найти время на воспитание детей. Поэтому для 25 малышей высокопоставленных большевиков устроили специальный приют. А чтобы не держать там исключительно элиту, взяли 25 беспризорников с улицы и всем детям сызмальства прививали любовь к труду. На воскресенье особых детей отпускали домой, при этом каждый должен был захватить с собой одного из сирот. В интернате Тёма и Вася прожили до начала 1927 г., а затем начали обучение в школе.
В 1932 г. мать Артема впервые обрела свою квартиру и сразу в знаменитом Доме на набережной. Теперь она смогла сама воспитывать сына, и мальчик стал жить сразу в двух местах, впрочем, как и младший Сталин.
"Мы не могли друг без друга. У Василия был дом Сталина и дом моей матери. У меня - дом моей матери и дом Сталина", – позже вспоминал Артем Федорович.
Война.
Настоящий полковник с мамой Елизаветой Львовной, фото 1954 года.
Как и все дети мужского пола с фамилией Сталин, Артем выбрал карьеру военного. После школы, в 1938 году юноша отправился в артиллерийское училище, по окончанию которого в 1940 г. стал лейтенантом. Войну начал в должности комвзвода гаубиц в составе 1-й мотострелковой дивизии. Вскоре оказался в плену, но никому не рассказал, что вырос под крылом советского вождя и избежал печальной судьбы Якова Джугашвили.
Сбежав из плена, парень оказался в отряде минских партизан. Вместе с пятью бойцами осенью 1941 г. он перешел линию фронта, но получил ранение. В дальнейшем Сергеев оборонял Сталинград, форсировал Днепр, воевал в Венгрии и в Германии. К моменту окончания ВОВ дослужился до подполковника, на должности заместителя командира 40-й артиллерийской бригады. Гитлеровцы ранили его 24 раза, из них два тяжело. В период ВОВ офицера наградили 6-ю орденами и 5-ю медалями.
После ВОВ.
До августа 1945 г. Сергеев командовал полком в Венгрии. В 24 года! Затем был отозван на учебу в Артиллерийскую академию, которую закончил в 1951 году. Артем Федорович отмечает особую требовательность к нему преподавателей академии, ведь об этом попросил сам Сталин. В 1954 году он закончил Высшую военную академию. Потом занимал должности начштаба 9-й дивизии ПВО и заместителя командира 1-й Особой армии ПВО. И лишь в 1981 г. он вышел в отставку уже в звании генерал-майора.
В начале 50-х Сергеев повстречал Амайю Ибаррури. Девушка оказалась дочерью лидера компартии Испании - Долорес Ибаррури, которая была сестрой Героя СССР Рубена Ибаррури, павшего в Сталинграде. Вскоре Артем и Амайя поженились и пара завела троих детей. В 1975 году Долорес Ибаррури вернулась в Испанию. Амайя не могла оставить мать и уехала с ней. Так брак распался, а Артем Федорович женился второй раз. Он прожил 86 лет до 2008 года.
Кода.
Всю свою жизнь Артем Сергеев предпочитал никому не рассказывать, что он приемный сын вождя, и тем более не пользовался особым блатом. И лишь в нулевые годы 21-го века, написав книгу "Беседы о Сталине", он стал изредка давать интервью. Пенсионер поведал интересные факты об Иосифе Виссарионовиче, из которых вытекает, что тот совсем не такой бесчеловечный, как о нем рассказывали нам со времен перестройки:
"В домашних условиях Сталин был интересным человеком, ласковым, при нем нам гарантировалась свобода. Его супруга любила порядок, была строгой. Моя мама рассказывала, что они очень сильно любили друг друга. На ее похоронах Сталин рыдал. Василий висел у него на шее и просил, чтобы отец не плакал.
Сталин всегда работал, даже на отдыхе в Мацесте он вместо лечения трудился, корпел над бумагами. Но иногда, чтобы отвлечься, занимался физическим трудом: копал, сажал, иногда играл в городки. А в остальное время: бумаги, бумаги. Но всегда, когда приходил домой, то 5-10 минут уделял нам, детям".
А вы знали об этом?
Эпоха Античности поражает богатством своих изобретений самого разного характера. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и там можно встретить примеры, когда изобретатели страдали от собственных детищ. Одним из самых примечательных эпизодов с подобным исходом является история древнегреческого медника по имени Перилл и его детища — огромного быка, изготовленного из меди.Он показал его правителю Акрагаса Фалариду, высказав мнение, что такая статуя является отличной камерой для казни. Работал медный бык так: приговорённого к смерти оставляли внутри полого быка, а под ним разводился огонь. В результате жертва медленно поджаривалась, а издаваемые ею страшные крики с помощью особой системы труб напоминали рёв живого быка. Правителю такое изобретение понравилось, и он захотел его испытать его в деле. Только вот Перилл совершенно не учёл, что испытуемым и первой жертвой медного быка окажется он сам.
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