Что стало с приёмным сыном Сталина – Артёмом, о котором в СССР было не принято говорить

Парадокс. Биографию Иосифа Виссарионовича Сталина многие люди изучили вдоль и поперек. Однако до сих пор мало кто знает, что у него был приемный сын – Артем Сергеев. И тому три причины:

1) После 20-го съезда Сталина старались опорочить и представить тираном. Ну а образ человека, который пожалел сироту и взял его на воспитание в свою семью, не вписывался в эту схему;

2) Скромность самого вождя, ведь он не афишировал данный факт;

3) Молчание самого Артема Сергеева. По его словам, он выжил, так как долго молчал.

Товарищ "Артем", Федор Сергеев – знаменитый революционер, большевик, познакомился и подружился со Сталиным в 1906 г. После революции 1917 г. их дружба окрепла, они вместе работали в партийном руководстве и входили в состав ЦК РКП (б). Дружили и их жены: Надя Аллилуева и Лиза Репельская.

Справа юный Тёма вместе со Светой и Васей Сталиными и начохраны Николаем Власиком. Фото 1932 года.

24.07.1921 г. в результате железнодорожной аварии старшего Сергеева не стало. 27 июля на совещании в Политбюро одним из пунктов повестки стоял вопрос: "Об обеспечении семейства товарища "Артема". Исполнение возложили на Сталина. Иосиф Виссарионович сам попросил об этом. Ведь ранее он обещал Сергееву позаботиться об его семье, если с тем что-нибудь случится.

"Мать сильно болела. И меня взяли в семью Сталина".

Детство.

Позже Артем Сергеев вспоминал:

Елизавета Репельская – мать мальчика была большевичкой с дореволюционным стажем. Она занимала высокие должности в системе здравоохранения и времени на воспитание сына практически не имела. Поэтому женщина не возражала, чтобы он рос в семье Сталина, даже после того, как выздоровела. Артем вспоминал, что у него с детства не было более близкого человека, чем Василий Сталин. Они друг друга считали братьями, так как дружили практически с пеленок и оба родились весной 1921 года в здании одного роддома.

Вместе в возрасте 2 лет в 1923 г. Вася и Тёма оказались в детдоме, ведь и чета Сталиных также не могла найти время на воспитание детей. Поэтому для 25 малышей высокопоставленных большевиков устроили специальный приют. А чтобы не держать там исключительно элиту, взяли 25 беспризорников с улицы и всем детям сызмальства прививали любовь к труду. На воскресенье особых детей отпускали домой, при этом каждый должен был захватить с собой одного из сирот. В интернате Тёма и Вася прожили до начала 1927 г., а затем начали обучение в школе.

В 1932 г. мать Артема впервые обрела свою квартиру и сразу в знаменитом Доме на набережной. Теперь она смогла сама воспитывать сына, и мальчик стал жить сразу в двух местах, впрочем, как и младший Сталин.

"Мы не могли друг без друга. У Василия был дом Сталина и дом моей матери. У меня - дом моей матери и дом Сталина", – позже вспоминал Артем Федорович.

Война.

Настоящий полковник с мамой Елизаветой Львовной, фото 1954 года.

Как и все дети мужского пола с фамилией Сталин, Артем выбрал карьеру военного. После школы, в 1938 году юноша отправился в артиллерийское училище, по окончанию которого в 1940 г. стал лейтенантом. Войну начал в должности комвзвода гаубиц в составе 1-й мотострелковой дивизии. Вскоре оказался в плену, но никому не рассказал, что вырос под крылом советского вождя и избежал печальной судьбы Якова Джугашвили.

Сбежав из плена, парень оказался в отряде минских партизан. Вместе с пятью бойцами осенью 1941 г. он перешел линию фронта, но получил ранение. В дальнейшем Сергеев оборонял Сталинград, форсировал Днепр, воевал в Венгрии и в Германии. К моменту окончания ВОВ дослужился до подполковника, на должности заместителя командира 40-й артиллерийской бригады. Гитлеровцы ранили его 24 раза, из них два тяжело. В период ВОВ офицера наградили 6-ю орденами и 5-ю медалями.

После ВОВ.

До августа 1945 г. Сергеев командовал полком в Венгрии. В 24 года! Затем был отозван на учебу в Артиллерийскую академию, которую закончил в 1951 году. Артем Федорович отмечает особую требовательность к нему преподавателей академии, ведь об этом попросил сам Сталин. В 1954 году он закончил Высшую военную академию. Потом занимал должности начштаба 9-й дивизии ПВО и заместителя командира 1-й Особой армии ПВО. И лишь в 1981 г. он вышел в отставку уже в звании генерал-майора.

В начале 50-х Сергеев повстречал Амайю Ибаррури. Девушка оказалась дочерью лидера компартии Испании - Долорес Ибаррури, которая была сестрой Героя СССР Рубена Ибаррури, павшего в Сталинграде. Вскоре Артем и Амайя поженились и пара завела троих детей. В 1975 году Долорес Ибаррури вернулась в Испанию. Амайя не могла оставить мать и уехала с ней. Так брак распался, а Артем Федорович женился второй раз. Он прожил 86 лет до 2008 года.

Кода.

А. Ф. Сергеев (1921 - 2008).

Всю свою жизнь Артем Сергеев предпочитал никому не рассказывать, что он приемный сын вождя, и тем более не пользовался особым блатом. И лишь в нулевые годы 21-го века, написав книгу "Беседы о Сталине", он стал изредка давать интервью. Пенсионер поведал интересные факты об Иосифе Виссарионовиче, из которых вытекает, что тот совсем не такой бесчеловечный, как о нем рассказывали нам со времен перестройки: