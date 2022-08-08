Православная икона Господа Вседержителя: фото, главное значение, помощь

Обязательной частью жизни православного христианина является икона Господа Вседержителя, имеющая так же, как все образы, свое определенные значение. Чтобы символика была понятна, надо знать и понимать многое. Этот лик порой достоверный или же насыщенный символикой. Он считается наиглавнейшим в христианском мире.

Подтверждение этому то, что в большинстве церквей его обустраивают в купольной части. Иначе от греч. Пантократор есть для православных Царь и Тот кто вершит справедливость, чудеса сотворяющий.

Почти в любом уголке мира проживают православные, поэтому сей образ в иконописи вечен. Особенно ярким примером почитания стал лик Господь Вседержитель. 08.09. ежегодно празднуется день Его иконы.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБРАЗА

Столь древняя икона не сохранила точного времени своего создания. Дошли лишь ранние образцы, напоминающие нерукотворный образ Спасителя. А о нем знали еще в IV в. Именно тогда в древних храмовых пещерах были найдены спрятанные от язычников иконы. Изображение Христа было разным: то чистый отрок, то сладкоголосый Орфей, то Пастырь добрый. С этого же времени Иисусу стали придавать чуть иной образ, обычно это был ясноликий юноша в окружении апостолов. Одет он был весь в белом.

Чуть позже Его стали изображать мужем ученым с книгой в руке. Это уже был образ зрелого оратора с обращенной к народу рукой. Начиная с V в. Сын Божий представал на многих иконах как царь. Таким образом, еретики были очень недовольны, так как они отказывались воспринимать Его Богом, указывая, что Он всего лишь смертный человек с сошедшим на него Святым Духом. Однако Вселенские соборы заверили, что Иисус — Бог и человек. Образ простого смертного был дан ему, чтобы, явившись пред людьми, Своею Жизнью помог всем живущим побороть грехи и открыть для них вход в Царство Небесное.

После того как были осуждены еретики, Спас — символ истинности вероучения православных христиан. Сегодня Образ Пантократора занимает место в центре.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИКОНЫ ВСЕДЕРЖИТЕЛЯ

Любимый образ иконописцы по-разному представляют:

восседающий на царском троне;

изображение по пояс;

стоящим во весь рост;

свиток или книга, открытая либо прикрытая, в левой руке.

Евангелие, где развернуты страницы, исписано знаками «альфа» и «омега». Они символичны и используются в философском значении «начало» и «конец». На иконе Христу как раз столько лет, сколько было, когда он проповедовал. Нимб окружает голову, а цвет одежды символизирует небесное начало (синий гаматий), царственность и мученичество (красный хитон).

СМЫСЛ ИКОНЫ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ

Данная икона всегда была любима и хорошо знакома верующим. Примечательно, что над образом имеется ореол с крестом в нем. Сам нимб является указателем на небесное происхождение. Подчёркнута также и земная ипостась Богочеловека. Как всем давно известно, крест — это терпение, выпавшее на долю Христа, а также та победа, которая была одержана над греховной жизнью и самой смертью.

Если брать все существующие на сегодня иконы с образом Христа, то их можно распределить на 6 групп, которые, в свою очередь, делятся на ещё 20 типов. Из них самые близкие и знакомые для православных:

«Спас Нерукотворный»;

«Господь на престоле»;

«Господь Вседержавный».

Очень важным является значение этого образа. В нем все: исходящее милосердие, напоминание о каре небес для любого человека, согрешившего и не раскаявшегося. Икона — помощник верующего в нелёгком жизненном пути к лучшей доле. Яркое напоминание, насколько едины проявленные Христом человечность и духовность, насколько сильна и трудна Его жертвенность.

Прекрасный образ Вседержителя даёт молящемуся утешение в глубокой скорби, успокоение, силы для преодоления преград. Молясь перед Ним, верующий шлёт Всевышнему свою благодарность за поддержку и надеется на благополучный результат предстоящих дел.

КАКОВА ПОМОЩЬ ОТ ИКОНЫ ГОСПОДЬ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ

Получая от обращения к иконе Спаса Вседержителя утешение и прилив сил, истинно верующий способен навсегда распрощаться с такими негативными вещами в своей жизни, как:

замыслы грешные;

метания духовные и тяжкие раздумия;

болезненные физические травмы.

Обычно просить у данного образа можно все, что не несёт вреда никому:

защиты от ранней смерти и суровых бед;

недопущения лжи и постижения разочарований;

охраны от жестоких и подлых дел и действий, как своих, так и со стороны.

Нельзя вспоминать о Боге только в минуты горя, скорби и других трудностей. Надо думать о Нем и в мгновения радости и победы. Поход в церковь должен быть и с целью поблагодарить Господа за удачу. Вознесение молитвенных слов должно быть с чистым сердцем. Хлопотать перед Всевышним надо не только за себя, но и за своих близких.

С помощью лика Божьего часто обретают гармонию, улучшают положение в семье путем достижения полного взаимопонимания. В домах икона Вседержителя, фото которой представлены, выполняет ещё и роль оберега от хвори. К ней прибегают отчаявшиеся неизлечимые больные, получая для себя облегчение. Считается, что чем сильнее вера, чем искреннее слова молитвы, тем быстрее придет избавление. Те, кто венчался, знают, что данная икона составляет часть Венчальной пары.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Особо чтимые иконы имеют свою древнюю историю. Существует несколько разновидностей, но все их объединяет центральная фигура Иисуса Христа с поднятой рукой и письменным источником в другой руке.

Лик Господа Вседержителя имеется в каждой православной церкви.

Определенных праздников нет, ибо Изображённый и есть сам Благодатный праздник.

Обращаются со многими молитвами, но чаще всего со священным текстом » Отче наш».

Источник : https://religiya.temaretik.com/2537869216903596598/

А вы знали об этом?

Согласно христианским канонам, после смерти душу человека ожидает 40-дневное путешествие по аду и раю. В течение всего этого времени умерший не знает, какая судьба ждет его в дальнейшем. Поэтому в христианстве 40 дней после смерти считаются особенно тяжелыми для человеческой души. Согласно христианским верованиям, первые 6 дней умерший находится в раю, наблюдая прекрасную жизнь праведников. Затем душу ждут скитания по аду. В этот период умерший должен побороть 20 страстей. Эти мытарства считаются своего рода экзаменом и определяют дальнейшую судьбу души испытуемого.По истечение 40 дней душа умершего отправляется на суд к самому Богу. Однако, согласно канонам, судьей прибывшего является не Господь, а сам человек. В зависимости от своего состояния, душа улетает в небеса, соединяясь со светом, или же падает в бездну.

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