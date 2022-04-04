Хозяйка «отеля смерти»: жуткая история Лавинии Фишер — первой женщины-серийной убийцы Америки

Мир знает немало женщин, которые прославились благодаря тому, что были серийными убийцами, однако история Лавинии Фишер отличается от типичных рассказов о маньяках. О ее жизни до начала преступной деятельности известно немногое, а серия совершенных ею убийств до сих пор вызывает вопросы у экспертов. Что заставляло ее убивать, какие скелеты скрывало ее прошлое, и чем завершилась легенда о жестокой преступнице, — рассказываем в нашем материале.

Лавиния Фишер (девичья фамилия неизвестна) родилась в 1793 году в Чарльстоне, Южная Каролина. О семье и детстве девочки известно мало — согласно некоторым данным, Лавиния была дочерью рабов, а все ее юные годы прошли на плантационных хозяйствах, по другой версии, девушка была наследницей влиятельных и образованных жителей США, которые умерли, когда ей было около пятнадцати лет.

Так или иначе, повзрослев, Лавиния, прослывшая главной красавицей города, познакомилась с обеспеченным наследником династии рабовладельцев Джоном Фишером, который сразу же влюбился в обаятельную девушку и сделал ей предложение.

Сторонники версии о том, что Лавиния была потомком рабов, считают, что Джон помог своей возлюбленной и ее матери бежать, что не сильно понравилось семье молодого человека — узнав о поступке Джона, его родители приняли решение лишить его финансовой поддержки, что могло стать причиной его деятельности в будущем.

Правда, некоторые исследователи не согласны с этой версией — по мнению многих, Лавиния и Джон познакомились на одном из официальных приемов, которые устраивали их семьи, и именно там влюбились друг в друга, однако правду об их первой встрече мы вряд ли когда-нибудь узнаем.