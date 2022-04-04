Хозяйка «отеля смерти»: жуткая история Лавинии Фишер — первой женщины-серийной убийцы Америки

Жизнь Лавинии Фишер была полна тайн и загадок — сегодня история первой американской серийной убийцы превратилась в настоящую легенду, в которой мифы плотно переплелись с реальностью. Разбираемся, кем была эта женщина, и что заставило ее совершить ряд жестоких преступлений.
Мир знает немало женщин, которые прославились благодаря тому, что были серийными убийцами, однако история Лавинии Фишер отличается от типичных рассказов о маньяках. О ее жизни до начала преступной деятельности известно немногое, а серия совершенных ею убийств до сих пор вызывает вопросы у экспертов. Что заставляло ее убивать, какие скелеты скрывало ее прошлое, и чем завершилась легенда о жестокой преступнице, — рассказываем в нашем материале.
Лавиния Фишер (девичья фамилия неизвестна) родилась в 1793 году в Чарльстоне, Южная Каролина. О семье и детстве девочки известно мало — согласно некоторым данным, Лавиния была дочерью рабов, а все ее юные годы прошли на плантационных хозяйствах, по другой версии, девушка была наследницей влиятельных и образованных жителей США, которые умерли, когда ей было около пятнадцати лет.
Так или иначе, повзрослев, Лавиния, прослывшая главной красавицей города, познакомилась с обеспеченным наследником династии рабовладельцев Джоном Фишером, который сразу же влюбился в обаятельную девушку и сделал ей предложение.Сторонники версии о том, что Лавиния была потомком рабов, считают, что Джон помог своей возлюбленной и ее матери бежать, что не сильно понравилось семье молодого человека — узнав о поступке Джона, его родители приняли решение лишить его финансовой поддержки, что могло стать причиной его деятельности в будущем.
Правда, некоторые исследователи не согласны с этой версией — по мнению многих, Лавиния и Джон познакомились на одном из официальных приемов, которые устраивали их семьи, и именно там влюбились друг в друга, однако правду об их первой встрече мы вряд ли когда-нибудь узнаем.
Поженившись, супруги Фишер обосновались в своем доме в Чарльстоне, а чуть позже открыли свой собственный бизнес — небольшую гостиницу на юге города под названием «Six Mile Wayfarer House». Отель пользовался большой популярностью среди туристов и уставших путников, которых в тех местах было довольно много — именно в Чарльстоне располагался морской порт, через который проходили суда с хлопком на борту, что делало локацию одной из самых процветающих в США в то время.
Кроме того, Лавиния и Джон славились своим гостеприимством и безупречными манерами — жители Южной Каролины были наслышаны о дружелюбных владельцах небольшого отеля в Чарльстоне и с большим удовольствием рекомендовали «Six Mile Wayfarer House» своим знакомым и друзьям, а полиция, не раз получавшая от Фишеров бесплатный ночлег и вкусные обеды, всячески содействовала деятельности супругов.
Однако вскоре беззаботная жизнь обитателей городка была оборвана объявлением о пропаже нескольких постояльцев отеля, принадлежащего Фишерам — за несколько месяцев в тех местах пропало более десяти человек, что обеспокоило общественность.
Несмотря на отчаянные попытки найти пропавших и разобраться в деле, полиции так и не удалось продвинуться ни на шаг вперед — свидетелей было не найти, как и явных улик, а владельцы «Six Mile Wayfarer House» уверяли, что ничего не знают. К тому же, как мы помним, супруги Фишер были на хорошем счету у полисменов и местных жителей, и никому не приходило в голову, что они могут быть причастны к пропаже людей.
Но однажды все изменилось — примерно в 1819 году мужчина по имени Джон Пиплс обратился в полицию с заявлением о том, что супруги Фишер — убийцы, основавшие в своем отеле настоящий лабиринт с камерами пыток и клетками для пленников.
По словам мужчины, он остановился в гостинице Джона и Лавинии поздно вечером, решив перевести дух после дороги. Вначале хозяйка сообщила Пиплсу, что свободных номеров нет, однако предложила ему горячий ужин, во время которого расспросила его о финансовом положении и узнала, откуда и куда он следовал. В тот вечер Джон был в отличном настроении — ему удалось заключить несколько крупных сделок, которые принесли ему большие деньги, и он решил поделиться радостью с гостеприимной Лавинией.
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