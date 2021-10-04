Узнаем себя: 5 типов любви на пути к семейному счастью

Каждый человек на протяжении жизни неоднократно думает, что повстречал свою настоящую любовь, но на деле же есть этапы уроков взросления, которые приходится переживать почти всем - это разные типы любви, которые так или иначе, но привносят в жизнь человека мудрость и истинное понимание того, чего же хочется на самом деле.

Этап №1 - Первая любовь

Пожалуй, один из самых сложных периодов, ведь первая любовь очень часто бывает неразделенной. Маленькие девочки часто влюбляются в старшеклассников или в парней, которые уже заняты. Они фантазируют себе образ рыцаря, который на самом деле может быть совершенно не таким, каким представляется. Этот этап, как правило, длится долго, ведь сложно выбросить из головы человека, который кажется первой любовью. Но приятно то, что первая любовь не оставляет шрамов, да, по началу очень больно, но со временем она лишь остается маленький фрагментом в памяти.

Этап №2 - Сложная любовь

Этот тип любви заранее обречен на провал, ведь это ясно из самого названия. Люди сходятся, им кажется, что они счастливы вместе и прекрасно друг другу подходят, но конфетно-букетный период очень быстро проходит, а скелеты все охотнее вылезают из шкафа, заставляя по-новому взглянуть на свою вторую половинку.

Этап №3 - Дружеская любовь

Постепенно оказывается, что люди не так уж и друг другу подходят, а взаимопонимания в этих отношениях и вовсе нет. Рано или поздно наступает момент, когда приходится сбросить этот груз.

Нередко в дружеских отношениях наступает момент, когда одному из друзей кажется, что он начинает влюбляться в другого. Очень неловкий момент, который похож на испытание, с которым нужно справиться. Если же человек по ошибке спутал свои дружеские чувства с романтическими, то есть шанс вернуть все на свои места. Если же есть шанс на взаимность, то вполне вероятно, что образуется хорошая пара, но если же все дело закончится невзаимностью, то дружба может оказаться под угрозой.

Этап №4 - Безумная любовь

Этап, который кажется еще сложнее, чем второй. Эта любовь очень похожа на истинную. Партнеры идут на безумные поступки ради друг друга, не видят ничего и никого в целом мире, кроме своей второй половинки. Этот роман кажется самым сильным, самым надежным и истинным, но, увы, рискует оборваться, когда песочный замок начнет рассыпаться из-за удара волны. Все дело в том, что безумная любовь держится на страсти, которая имеет свойство угасать. Если же хотя бы у одного партнера это случилось, то отношения не станут историей, длиною в жизнь.

Этап №5 - Безусловная любовь

Поздравляем, вы нашли свою родственную душу! Это именно тот этап, который, если будете работать над отношениями, будет длиться всю вашу жизнь. Как правило, этот этап наступает, когда человек уже сдался и отчаялся. Но тут судьба и дарит свой самый драгоценный подарок - истинную любовь, зрелую, мудрую, ведь теперь вы уже знаете, на какие грабли не стоит наступать. Вы уже набили вдоволь шишек, а теперь можете со всей ответственностью построить настоящий храм для своей любви. С этим человеком вы будете не только парой, но и верными друзьями.

Каждый человек заслуживает любви, но не стоит думать, что истинное чувство дается легко. Жизнь наполнена уроками, через которые нужно пройти на пути к истинному счастью.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2315287835526826578/

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