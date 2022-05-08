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Для чего на закате Российской империи был создан женский «батальон смерти»

После революции 1917 года хаос и паника распространились по поверженной России. Закон больше не существовал, правил не было. «Бери, что хочешь, делай, что хочешь» - этот лозунг теперь правил государством, бросая бывших верных солдат и работяг на тропу бандитизма. В этот период растоптанная Империя стала настолько уязвимой, что западные державы уже кроили карту мира, планируя, какой кусок заберет от нас Великобритания, какой достанется Франции, Германии и т.д. И тогда нужно было придумать что-то, чтобы поднять боевой дух армии.

Для чего на закате Российской империи был создан женский «батальон смерти»

«Нам нужно привлечь их внимание»

В этот, пожалуй, самый сложный момент женщина-офицер, Мария Бочкарева собирает свой, женский батальон. Конечно, она понимала, что даже вымуштровав девушек по солдатскому уставу, она не успеет создать эффективный батальон, который сумеет дать эффективный отпор врагу, у нее была иная цель:

Сегодня мужчины забыли про свой долг Родине. Они предпочитают пить, а не воевать. А тем временем страну готовы растоптать ботинки разношерстных врагов. Нам нужно привлечь их внимание, заставить устыдиться и взяться за ум!- так говорила эта сильная женщина, отрабатывая со своими подчиненными стрельбу из ружья и рукопашный бой.

Черные погоны

Спустя несколько месяцев подготовки, бывшие медсестры и доярки стали настоящими солдатами, способными воевать наравне с мужчинами.

Из нескольких тысяч человек было отобрано только триста наиболее стойких девушек, которые и проходили жесткую подготовку в самых суровых реалиях, которые только можно себе представить.

Для чего на закате Российской империи был создан женский «батальон смерти»

Всех женщин остригли наголо, подъем в пять утра, никаких поблажек – теперь такой распорядок дня стал нормой для этих русских амазонок. Они носили черные погоны, перекрещенные алой лентой и эмблему в виде черепа, символизировавшую стремление отдать свой долг стране даже ценой собственной жизни.

Надежда Марии Бочкаревой оправдалась. Мужчины (конечно, не все, но все же) устыдились своей трусливого поведения и собрались в военные ряды, чтобы дать отпор напиравшим на нескольких фронтах врагам. Правда, судьба самой предводительницы женского батальона, увы, закончилась трагически.

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В прошлом у самых влиятельных самураев была официальная лицензия на убийство от императора. Самурай мог убить любого человека без суда и следствия, только лишь за косой взгляд в его сторону. Именно поэтому даже влиятельные японцы испытывали неподдельный страх перед ними. Всех самураев учат, что катана — это не оружие для убийства, а инструмент для свершения правосудия и защиты своих близких. По информации, в Японии запрещено иметь оружие, но для жителей Страны восходящего солнца меч — это не оружие, а произведение искусства. Если самурай использовал клинок только лишь для неоправданных убийств, его могли лишить звания самурая.

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Для чего на закате Российской империи был создан женский «батальон смерти»
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