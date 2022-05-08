Для чего на закате Российской империи был создан женский «батальон смерти»

После революции 1917 года хаос и паника распространились по поверженной России. Закон больше не существовал, правил не было. «Бери, что хочешь, делай, что хочешь» - этот лозунг теперь правил государством, бросая бывших верных солдат и работяг на тропу бандитизма. В этот период растоптанная Империя стала настолько уязвимой, что западные державы уже кроили карту мира, планируя, какой кусок заберет от нас Великобритания, какой достанется Франции, Германии и т.д. И тогда нужно было придумать что-то, чтобы поднять боевой дух армии.

«Нам нужно привлечь их внимание»

В этот, пожалуй, самый сложный момент женщина-офицер, Мария Бочкарева собирает свой, женский батальон. Конечно, она понимала, что даже вымуштровав девушек по солдатскому уставу, она не успеет создать эффективный батальон, который сумеет дать эффективный отпор врагу, у нее была иная цель:

Сегодня мужчины забыли про свой долг Родине. Они предпочитают пить, а не воевать. А тем временем страну готовы растоптать ботинки разношерстных врагов. Нам нужно привлечь их внимание, заставить устыдиться и взяться за ум! - так говорила эта сильная женщина, отрабатывая со своими подчиненными стрельбу из ружья и рукопашный бой.