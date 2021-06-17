Святой благоверный царевич Димитрий Угличский

Святой благоверный царевич Димитрий - сын царя Иоанна IV Васильевича Грозного и его седьмой жены царицы Марии Феодоровны Нагой.

Он явился последним представителем московской линии дома Рюриковичей.

По обычаю того времени, царевичу было дано два имени: Уар, по имени св. Уара, в день его рождения (21 октября) и Димитрий (26 октября) - по дню его крещения.

Царевич Дмитрий. Картина М. В. Нестерова, 1899 год

После смерти царя Ивана Грозного взошел на престол его старший сын — христолюбивый царь Фёдор Иванович. Однако фактическим правителем Русского государства был его шурин, властолюбивый боярин Борис Годунов. Добрый Феодор Иоаннович был полностью погружен в духовную жизнь, и Борис делал все, что хотел; иностранные дворы присылали Годунову дары наравне с царем. Между тем Борису известно было, что все в государстве, начиная с царя Феодора, признают Димитрия наследником престола и имя его поминают в церквях. Борис Годунов стал действовать против царевича, как против личного врага своего, желая избавиться от законного наследника русского трона.

Борис Годунов

Для этого Борис решил удалить царевича от московского царского двора. Вместе с матерью — вдовствующей царицей Марией Феодоровной и ее родственниками царевич Димитрий был отправлен в свой удельный город Углич.

Древний Углич был в то время «велик и многонароден». По свидетельству угличских летописей, он имел 150 церквей, в том числе три собора, двенадцать монастырей. Всех жителей было сорок тысяч. На правом берегу Волги возвышался Кремль, обнесенный крепкой стеною с башнями, где предстояло жить будущему царю. Судьба, однако, распорядилась иначе.

Стараясь избежать опасного кровопролития, Борис Годунов пытался сначала оклеветать юного наследника престола, распустив через своих приверженцев лживые слухи о мнимой незаконнорожденности царевича (ссылаясь на то, что православная церковь считает законными только три последовательных брака), и, запретив поминать его имя во время богослужений.

Потом распространил новый вымысел, что будто бы Димитрий унаследовал жестокий нрав и суровость Иоанна Грозного. Поскольку эти действия не принесли желаемого, то коварный Борис решился погубить царевича. Попытка отравить Димитрия с помощью Василисы Волоховой, кормилицы Димитрия Иоанновича, не увенчалась успехом: смертоносное зелье не навредило ему.

Тогда, решившись на явное преступление, Борис стал искать убийц. И нашел в лице дьяка Михаила Битяговского, его сына Данилы и племянника - Никиты Качалова. Подкупили также мамку царевича Василису Волохову и сына ее Осипа.

Убийство царевича Дмитрия. Гравюра. Начало 1870-х годов

Утром 15 мая 1591 г. мамка повела царевича гулять. Кормилица, движимая каким-то смутным предчувствием, не хотела его пускать. Но мамка решительно взяла за руку и вывела царевича на крыльцо. Там уже ждали его убийцы. Осип Волохов взял его за руку и спросил: «Сие у тебя новое ожерелье, государь?» Тот тихим голосом отвечал: «Сие есть старое ожерелье». Волохов ударил его ножом в шею, но гортани не захватил. Кормилица, видя гибель государя, упала на него, стала кричать. Данилко Волохов бросил нож, побежал прочь, а сообщники, Данилко Битяговский и Микитка Качалов, избили кормилицу до полусмерти. Царевича зарезали, словно агнца непорочного и сбросили с крыльца.

При виде этого страшного злодеяния пономарь соборного храма, запершись на колокольне, ударил в набат, созывая народ. Сбежавшиеся со всех концов города люди отомстили за невинную кровь восьмилетнего отрока Димитрия, самочинно расправившись с жестокими заговорщиками.

Сергей Блинков. Царевич Дмитрий

Об убиении царевича было донесено в Москву, и сам царь хотел отправиться в Углич для расследования, но Годунов под разными предлогами удерживал его. Борис Годунов послал в Углич своих людей во главе с князем В. И. Шуйским для судебного разбирательства и сумел убедить царя в том, будто его младший брат, играя "в тычку", был захвачен припадком падучей (эпилепсией) и во время него сам случайно наткнулся на нож.

Такой результат следствия привел к суровому наказанию Нагих и угличан, как виновных в мятеже и самоуправстве. Царица-мать, обвиненная в недостатке надзора за царевичем, была сослана в отдаленный скудный монастырь святого Николая на Восхе, по ту сторону Белого озера, и пострижена в иночество с именем Марфы. Братья ее были сосланы по разным местам в заточение; жители Углича были кто казнены, кто сосланы на поселение в Пелым, а многим урезывали языки. Впоследствии колоколу, послужившему набатом, по распоряжению Василия Шуйского был отрезан язык (как человеку), и он вместе с угличанами-мятежниками стал первым ссыльным в только что присоединённую к Российскому государству Сибирь. Только в конце XIX века опальный колокол был возвращен в Углич. В настоящее время он висит в церкви царевича Димитрия «На крови».

Вокруг могилы царевича и поставленной над ней часовней возникло детское кладбище.

Царевич Димитрии. Илья Глазунов (1967)

Однако пятнадцать лет спустя после убийства царевича, уже будучи царем, Шуйский перед всей Россией свидетельствовал, что «царевич Димитрий Иоаннович, по зависти Бориса Годунова, яко овча незлобливо, заклася». Побуждением к этому было желание, по выражению царя Василия Шуйского, «уста лжущия заградить и очи неверующия ослепить глаголющим, яко живый избеже (царевич) от убийственных дланей», ввиду появления самозванца, объявившего себя истинным царевичем Димитрием. В Углич была направлена специальная комиссия под руководством митрополита Ростовского Филарета. Когда открыли гроб царевича, по собору распространилось «необычайное благовоние», и тогда нашли, что «в левой руке царевич держал полотенце, шитое золотом, а в другой — орехи», в таком виде его и постигла смерть. 3 июля 1606 г. он был причислен к лику святых. Торжественно были перенесены святые мощи и положены в Архангельском соборе Московского Кремля - фамильной великокняжеской и царской усыпальнице, "в приделе Иоанна Предтечи, идеже отец и братья его".

Рака царевича Димитрия Угличского в Архангельском Соборе Кремля

Сразу после смерти царя Федора Иоанновича появились слухи о том, что царевич Дмитрий жив. Во время царствования Бориса Годунова эти слухи усилились, а к концу его царствования в 1604 году о якобы живом царевиче заговорили все. Передавали друг другу, что в Угличе якобы зарезали не того ребенка, а настоящий царевич Дмитрий идет сейчас войском из Литвы, чтобы занять причитающийся ему по праву царский престол. Началось Смутное время. Имя царевича Дмитрия, ставшее символом «правого», «законного» царя, приняли несколько самозванцев, один из которых царствовал в Москве.

В 1603 году в Польше явился Лжедмитрий I (небогатый и незнатный галицкий дворянин Юрий Богданович Отрепьев, который постригся в монахи в одном из русских монастырей и в монашестве принял имя Григорий), выдававший себя за чудесно спасшегося Дмитрия. В июне 1605 года Лжедмитрий вступил на престол и на протяжении года официально царствовал как «царь Дмитрий Иванович»; неказистый наружностью, он был отнюдь не глупым человеком, имел живой ум, умел хорошо говорить и в Боярской думе легко разрешал самые трудные вопросы; вдовствующая царица Мария Нагая признала его своим сыном, но, как только его 17 (27) мая 1606 года убили, отказалась от него и заявила, что её сын несомненно погиб в Угличе.

1606 году явился Лжедмитрий II (Тушинский вор), а в 1608 году во Пскове — Лжедмитрий III (Псковский вор, Сидорка).

С прекращением Смутного времени правительство Михаила Фёдоровича Романова вернулось к официальной версии правительства Василия Шуйского: Дмитрий погиб в 1591 году от руки наёмников Годунова. Она же была признана как официальная и Русской Православной Церковью. Эта версия была описана в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Ее же придерживался в свое время и А.С. Пушкин. В своей драме «Борис Годунов» он заставил царя Бориса мучиться от раскаяния за совершенное преступление. И вот 13 лет кряду царю снится убитое по его приказу дитя, а юродивый бросает ему в лицо жуткие слова: «… Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича…».

Святитель Димитрий Ростовский составил житие и описание чудесных исцелений по молитвам святого царевича Димитрия, из которого видно, что особенно часто исцелялись больные глазами.

Во время Отечественной войны 1812 года святые мощи благоверного царевича Димитрия были спасены от поругания священником московского Вознесенского женского монастыря Иоанном Вениаминовым, который вынес их под своей одеждой из Архангельского собора и спрятал в алтаре, на хорах второго яруса соборного храма в Вознесенском монастыре. После изгнания французов святые мощи были торжественно перенесены на прежнее место — в Архангельский собор.

Святые мощи царевича Димитрия в Архангельском соборе Кремля

С XVIII века образ царевича Димитрия помещён на гербе Углича, а с 1999 и на флаге города. Также была построена «Церковь Димитрия на Крови», воздвигнутая на месте его убиения.

Церковь царевича Дмитрия на Крови. Углич

В 1997 году учреждён Орден святого благоверного царевича Димитрия. Им награждаются лица, внёсшие значительный вклад в дело попечения и защиты страждущих детей: инвалидов, сирот и беспризорников. Орден представляет собой крест с лучами из чистого серебра с позолотой, посреди которого в медальоне находится образ царевича Димитрия с надписью «За дела милосердия». Ежегодно в Угличе 28 мая проводится православный праздник День Царевича Димитрия.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «День царевича Димитрия» приобрел в 2011 году статус Всероссийского православного детского праздника.

Тропарь, глас 4:

Царскую диадиму обагрил еси кровию твоею, богомудре мучениче, за скиптр крест в руку приим, явился еси победоносец и жертву непорочну Владыце принесл еси себе: яко бо агнец незлобив, от раба заколен еси. И ныне, радуяся, предстоиши Святей Троице, молися о державе сродников твоих богоугодней быти и сыновом Российским спастися.

Кондак, глас 8:

Возсия днесь в славней памяти твоей верным веселие, яко бо доброрасленный грезн (виноградная лоза), прозябл еси и Христу красен плод принесл еси себе; темже и по убиении твоем соблюде тело твое нетленно, страдальчески обагренное кровию. Благородне святе Димитрие, соблюдай отечество твое и град твой невредим, тому бо еси утверждение.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2237256249826871753/

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