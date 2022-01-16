Диван, на котором умер Пушкин: чем он удивил ученых

Долгое время диван с кожаной обивкой, на котором скончался гениальный поэт, считался просто старинной мебелью. Его передал в дар музею-квартире Пушкина секретарь Эрмитажа Марк Философов. По словам Философова, диван подарила его предкам семья Пушкина. Однако многие не верили в эту историю.

Диван как подарок

Марк Философов отдал диван квартире-музею Пушкина на Мойке в 1937 году. Однако тот факт, что предмет мебели действительно принадлежал поэту, а тем более, что Александр Сергеевич лежал именно на нем, получив смертельное ранение, понятное дело, ни подтвердить, ни опровергнуть никто не мог. Даже самого Философова расстреляли через несколько месяцев после того, как он подарил диван музею. Основополагающей причиной для казни Философова стало его дворянское происхождение. Именно за это обстоятельство и зацепилась директор мемориальной квартиры Пушкина Галина Седова.

Седова выяснила, что Философовы жили довольно далеко и от Санкт-Петербурга, где и расположена квартира-музей, и от заповедника Пушкина, села Михайловского. Однако вдова поэта Наталья Николаевна Гончарова в самом деле раздавала вещи покойного знакомым. Об этом в частности пишет в своей книге «Наш влюбленный Пушкин» и Елена Егорова.

Кровь на диване

Несмотря на это обитый сафьяном диван красного дерева продолжал оставаться «похожим на пушкинский».

Но Галина Седова не намерена была сдаваться. В 2008 году она обратилась за помощью к криминалистам. Она попросила экспертов установить действительно ли Александр Сергеевич прилег на этот диван, вернувшись домой после дуэли. Согласно восстановленной хронологии событий, описанной в том числе в книге Павла Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», раненого поэта внесли в квартиру на руках, после чего он потребовал чистое белье, разделся и лег на диван. Именно данный предмет мебели и оказался для Пушкина смертным одром. Через двое суток Александр Сергеевич скончался.

Примечательно, что окровавленная жилетка, которую он снял, сохранилась в музее. Она и помогла в установлении истины. Однако сначала эксперты проверили, смог бы вообще Пушкин лечь на диван. Оказалось, что при своем невысоком росте в 167 сантиметров Александр Сергеевич разместился бы на нем довольно свободно. Затем специалисты установили место, которое могло бы пропитаться кровью поэта, и взяли 27 проб. Такие же пробы, для сравнения, были взяты и с жилета поэта.

Результаты исследования

У криминалистов было много сложностей. В частности им необходимо было при работе с жилетом действовать крайне осторожно для того, чтобы не повредить одежду. Однако бывали у экспертов и радостные минуты: к примеру, хорошей новостью стал тот факт, что диван ни разу не реставрировался. Это обстоятельство существенно облегчало задачу. В конце концов образцы были получены. Их сравнили между собой, и оказалось, что в обоих случаях кровь относится ко второй группе. А это значило, что диван из красного дерева с большой долей вероятности принадлежал именно Пушкину.

Поначалу все загорелись идеей провести ДНК-анализ. Ведь подобное исследование дало бы почти стопроцентную гарантию того, что кровь на жилете и диване и в самом деле текла в жилах великого поэта. Тем более, что сохранился и локон Пушкина. Однако, по крайней мере, в тот момент, от такой идеи решили отказаться. Доказательств, по мнению специалистов, и без того предостаточно.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/97435-divan-na-kotorom-umer-pu...

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