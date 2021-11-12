Как французские генералы предали русских солдат в 1917 году и почему они так поступили

Первая Мировая война была для России одной из самых тяжелых в истории. Война, к которой Россия была не готова в первую очередь морально, ознаменовалось еще и возникновением революционных движений как раз в период основных боевых действий. Русские солдаты после свержения императора бросали свои позиции и отказывались подчиняться старшим по званию.

Но это далеко не самая абсурдная ситуация в период этой войны, которая произошла с солдатами русской армии. Осенью 1916 года во Францию была направлена 4-я особая пехотная бригада под командованием генерал-майора Михаила Николаевича Леонтьева. Она проделала огромный морской путь и все это ради совершения "взаимовыгодной" сделки между Россией и Францией.

Дело в том, что Франция, а точнее французская армия терпела постоянные поражения от Германии и для исправления этой ситуации Франции были необходимы опытные солдаты. К таким солдатам относились солдаты русской армии, которые к тому моменту уже хорошо зарекомендовали себя в Европе. Но император Николай Второй, конечно, отказывался просто так посылать во Францию своих солдат, когда у границ России все было далеко не спокойно. Была организована сделка - французы передавали русским оружие и боеприпасы, а русские снабжали Францию опытными солдатами.

Николай Второй

Но как я уже сказал, в России в то время накалялась социально-политическая ситуация внутри государства и к власти рвались революционеры. Францию этот вариант развития событий очень настораживал, но они не подавали этому никакого вида. Надо сказать, что французские генералы не расценивали русских солдат, присланных им на помощь, как невероятно опытных бойцов. Они старались их использовать как ресурс, способный затыкать дыры на фронте.

Но русские солдаты с особой отвагой сражались за Шампань-Арденны, обороняли форт Помпель, воевали под Верденом. А после масштабного наступления французской армии в 1917 году, в котором участвовали русские части, их (русских солдат), направили на "отдых" в лагерь Ла-Куртин в районе Лиможа.

Пока русские солдаты находились во французском военном лагере, на родине началось так называемое "политическое брожение", чего французы так боялись. Когда в власти в России пришло Временное правительство, французские генералы считали, что сейчас Россия заключит сепаратный мир с Германией и оставит их один на один в борьбе с немцами

Русские солдаты

Французским правительством тогда было принято решение, касающееся судьбы тех русских солдат, которые находились на их территории. Во избежании деморализации частей и подразделений особой дивизии, было решено неблагонадежные части оставить в лагере Ла-Куртин, а благонадежные, готовые воевать за Францию, перевести в лагерь Курно.

Конечно, после этого заметно изменилось и отношение французских солдат к русским. Это отразилось на условиях содержания русских частей, ухудшилось питания. Итогом всему этому стало требование русских солдат в 1917 году немедленной их отправки на Родину. Они теперь отказывались подчиняться и русским офицерам, и французским генералам.

Русские солдаты расценили это как предательство в первую очередь с французской стороны и полное игнорирование их прошлых заслуг. В результате этого русские солдаты в лагере Ла-Куртин устроили бунт, подавлять который пришлось французской жандармерии.

Русские солдаты садятся в поезд

После подавления восстания в лагере, многие солдаты русской армии были брошены во французские тюрьмы, а поскольку в России на тот момент полным ходом шла революция, то французское командование приняло четкое решение - расформировать все русские части, находящиеся на территории Франции.

Перед русскими стоял выбор: либо воевать в рядах французской армии за Францию, либо отправляться на общественные работы.

Подобный шаг со стороны союзной Франции был подлым и безответным, но с другой стороны, Францию тоже можно понять. Больше всего французы боялись Германию и видели защиту от нее только в России, а когда в России началась революция, то рассчитывать на ее поддержку не приходилось и все русские части на территории Франции стали представлять потенциальную угрозу изнутри.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Почему Румыния уже сто лет требует от России вернуть её золотой запас https://otari.mirtesen.ru/blog/43723269712/

Сражение с участием русских, из-за которого нельзя считать Александра III "миротворцем" https://otari.mirtesen.ru/blog/43934931522

«Русских победить невозможно!»: как Деникин советовал США освободить СССР от коммунистов https://otari.mirtesen.ru/blog/43973306584/