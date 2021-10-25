Простой ритуал с солью для избавление от проблем на убывающую луну

Ритуал с солью, чтобы избавиться от проблем или поправить свое здоровье.

Как проводить ритуал

— В тарелку насыпьте соль и равномерно распределите ее по поверхности.

— Пальцем напишите на соли то, от чего хотите избавиться: проблемы, долги, болезнь. Напишите общим словом или фразой из пары слов, что вас тревожит. А потом подробно расскажите над тарелкой, что же не дает вам покоя.

— Возьмите стакан, налейте в него чистую воду и произнесите следующие слова:

“Раствори мои печали

И проблемы раствори.

Счастье, радость и здоровье

В моем доме посели”.

— Не спеша выливайте воду на соль. Помешивайте ложкой, чтобы соль полностью растворилась. Во время этих действий продолжайте повторять те же слова. Представляйте, что ваши проблемы могут также легко раствориться, как будто их и вовсе не было.

— Когда соль полностью растворится, вылейте воду в раковину. Ощутите, как вы окончательно избавляетесь от проблемы, от всего негатива, представьте, как уходит все плохое, почувствуйте облегчение. В ваши действия должны быть заложены чувства.

— Поблагодарите Вселенную за помощь.

Конечно, концентрироваться нужно на том, чего вы хотите, а не на том от чего хотите избавиться. Но если сильно мучает какая-то проблема, то попробуйте провести этот ритуал.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2330703841783187620

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