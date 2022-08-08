«Мать целовалась с Кобой»: какие отношения связывали Сталина и его тещу

О личной жизни Иосифа Сталина до сих пор ходят самые разнообразные слухи. Согласно одному из них, вторая супруга вождя Надежда Аллилуева на самом деле приходилась ему родной дочерью. Несмотря на то что это утверждение не соответствует действительности, предпосылки для его появления действительно были.

Дружба с Аллилуевыми

Первым членом семьи Аллилуевых, с которым познакомился Сталин, оказался Сергей Яковлевич Аллилуев, отец будущей жены вождя. Как пишет Владимир Аллилуев в своей книге «Сталин-Аллилуевы. Хроника одной семьи», Сергей Яковлевич был типичным рабочим-революционером. На этой почве судьба и свела его с Иосифом Джугашвили. В 1903 году (по другим данным в 1904 г.) они вместе организовывали переправку печатного станка из Тифлиса в Баку. Впоследствии Сергей Аллилуев перебрался в Петербург, где продолжил революционную деятельность.

Просторная петербургская квартира, которую снимали Аллилуевы, стала для многих большевиков конспиративной. Если верить Владимиру Суходееву, автору энциклопедии «Сталин», у Сергея Аллилуева скрывался от преследований буржуазного Временного правительства даже Владимир Ленин. Бывали в упомянутой квартире и Крупская, и Орджоникидзе, и Полетаев, и Сталин. Последний так и вовсе жил у Аллилуевых подолгу. В частности, именно в этой квартире Сталин обосновался после того, как был освобожден из Туруханской ссылки.

Ветреная Ольга

Беспокоиться было не о чем, потому как даже супруга Сергея Аллилуева Ольга была активной революционеркой и состояла в РСДРП. А вот хорошей женой и матерью Ольгу Евгеньевну Аллилуеву (в девичестве Федоренко) было назвать сложно. По крайней мере, Нелли Гореславская, автор книги «Иосиф Сталин. Отец народов и его дети», пишет о том, что Ольга питала такую слабость к противоположному полу, что частенько бросала мужа и детей ради романтических отношений с очередным революционером. Как выяснилось позже, причиной неадекватного поведения Аллилуевой-старшей являлась шизофрения.

Но тогда о заболевании Ольги Аллилуевой никто даже не подозревал, а она сама притягивала мужчин, как магнит. Существует предположение, что не устоял перед чарами Ольги Евгеньевны и Иосиф Сталин. Многие исследователи до сих пор считают подобную связь между вождем и его будущей тещей вполне возможной. С данной версией согласен и Руперт Колли, автор издания «Сталин». Да и семейное предание Алллуевых гласит, что сын Ольги Евгеньевны Павел собственными глазами видел, как его мать целовалась с Кобой. Впрочем, короткие любовные увлечения не были в революционной среде чем-то из ряда вон выходящим.

Всего лишь легенда

Именно эта мимолетная связь и стала причиной возникновения всевозможных кривотолков. Пожалуй, самой шокирующей сплетней было утверждение, что дочь Ольги Аллилуевой Надежда, которая впоследствии вышла замуж за Сталина, на самом деле являлась биологической дочерью вождя. Большинство историков считают, конечно, подобные россказни всего лишь наговором. Британский исследователь и журналист Симон Себаг-Монтефиоре в своей книге «Сталин: Двор Красного монарха», например, не отрицает интимных отношений между Ольгой Евгеньевной и Иосифом Джугашвили, но уверяет, что последний познакомился с первой, когда Надежде уже было около трех лет.

Между тем Светлана Аллилуева, дочь Сталина, слова которой приведены в книге Евгения Гуслярова «Сталин в жизни», отмечала, что ее бабушка всегда тепло относилась к своему зятю. В то же время Ольга Евгеньевна была против союза Надежды с Кобой. Она была убеждена, что ее дочь в этом браке будет несчастной. Тем не менее влюбленные поженились. Тогда Надежде Аллилуевой едва исполнилось 18 лет, а Сталину было уже около 40. Всю жизнь Ольга Аллилуева называла Надежду дурой, а после самоубийства дочери вообще заявила, что столь трагическая развязка стала результатом «всей этой глупости».

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Вызывает возмущение , когда выдающимся деятелем всех времён и народов выбирают обыкновенного вора и бандита, а что еще хуже человека, уличенного в изнасиловании несовершеннолетней! Последний довольно позорный факт произошел в Туруханском крае в деревне Курейка, где будущий вождь угнетенных народов, находясь в ссылке, поселился в доме сирот – Ионы и Лидии Перепрыгиных. Именно там молодой и «горячий» Иосиф изнасиловал и стал сожительствовать с несовершеннолетней (14-летней) сироткой Лидией. Чтобы его не наказали за совращение малолетней, будущий «отец народов» пообещал жениться на уже беременной Лидии, но так этого и не сделал, предательски сбежав из ссылки и не признав даже родившегося сына ! Вообще, Сталин страдал педофилией, точнее, ее разновидностью, эфебофилией - половым влечением в зрелом возрасте к девочкам-подросткам. Любопытно , что даже со своей второй женой Надеждой Аллилуевой он сожительствовал, когда ей было всего 15лет.

Не отказался любвеобильный Иосиф от пристрастия к несовершеннолетним и после прихода к власти. В этом отношении заслуживает внимания книга доктора исторических наук Бориса Илизарова «Иосиф Сталин в личинах и масках». В этой книге речь идет о том, что «юных особ» Сталину «поставлял» старый холостяк и главный извращенец Кремля его друг и соратник Авель Енукидзе. Правда, со временем сексуально озабоченный Сталин расстрелял «кремлевского педофила» как опасного свидетеля его связи с несовершеннолетними, а вовсе не за якобы поддержку Зиновьева и Каменева в сфабрикованном деле .

Безусловно, главный «кремлевский завхоз» и крестный отец Надежды Аллилуевой Енукидзе однозначно не мог быть врагом народа, т.к. никогда не лез в большую политику и был по натуре обыкновенным трусливым педофилом! Любопытно также, что масштабы пьяного разгула Сталина и Орджоникидзе в Кремле смутили даже Ленина и он был вынужден часто отчитывать соратников и писать им записки: «С кем сегодня пили и гуляли? Откуда у вас бабы?»! Любопытно, но Сталин со временем остепенился и пил в умеренных количествах, однако любил «спаивать подчиненных», считая спиртное своеобразным «эликсиром правды», благодаря которому развязывались языки и можно было узнать, что о нем думают его подчиненные на самом деле.

Что же касается «баб», то, начиная с 1932 года, президент АН СССР Александр Богомолец делал Сталину инъекции уникального препарата, изготовляемого из клеток овечьей плаценты. У Сталина под действием этих инъекций значительно усилилась мужская функция и он уже не довольствовался половой жизнью со своей тайной женой Валентиной Истоминой, служившей на его ближней даче горничной, и в 1933 году завел молодую любовницу – Веру Александровну Давыдову, солистку Большого театра, женщину редкой красоты. Правда, вождь мирового пролетариата этим нарушал «12 половых заповедях пролетариата» Залкинда (1924 г.) ,повествующие ,что сознательный пролетарий не имеет права растрачивать свои силы в сексе, когда нужно бороться за освобождение трудящихся всего мира от угнетения !

Любопытно также, что Иосиф Джугашвили был не только педофилом , но и активным гомосексуалистом! Как известно,в 1902 г. Иосиф был арестован в Батуми (в женском одеянии) за мужеложство, (документально подтверждено экс-президентом Грузии З.Гамсахурдия).Общеизвестно, что , живя в ссылке вместе с Сталиным, Яков Свердлов из-за панического страха оказаться изнасилованным излишне темпераментным Иосифом сбежал жить в другое село. Официальным же любовником Сталина был венгерский еврей К. В. Паукер, начальник личной охраны Сталина и его парикмахер, обладающий чувственными губами и страстными черными глазами, которые с ума сводили палача народов Сталина! Когда же Паукер надоел палачу народов и стал представлять угрозу в связи с его болтливостью,Сталин приказал казнить своего страстного сексуального партнера! Именно из-за педерастии палача народов Сталина покончила жизнь его жена , не вынесшая гомосексуализм и педофилию мужа и частые измены вождя пролетариата с любовницами и любовниками! !

Любопытно, что Сталин, чтобы скрыть свою педерастию, одновременно сурово наказывал других людей и соратников за гомосексуализм.Например, Георгий Чичерин не вынес пыток из-за его сексуальной ориентации и умер в застенках НКВД . Сталину нравилось, когда его сравнивали с Иваном Грозным, которого также влекло к молодым и красивым мужчинам! Кстати, один раз Сталину понравился молодой Брежнев и он даже спросил у охраны -- кто этот красивый молдаванин? Однозначно будущему генеральному секретарю повезло, что он не стал любовником Сталина, в результате чего со временем его обязательно настигла бы неминуемая смерть !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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