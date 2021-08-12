За что Горбачев невзлюбил главу МИДа СССР Громыко, который привёл его на вершину власти

Андрей Громыко возглавил советский МИД зимой 1957-го, качественно прослужив Родине без малого 30 рекордных лет в разгар перипетий холодной войны. Предшественник рекомендовал Хрущеву нового министра, сравнивая его с бульдогом. Громыко умел изводить соперников, не только не уступая своего, но и отхватывая дополнительные выгоды. Министр преклонялся перед итогами Великой Отечественной, забравшей двух его братьев, что сказывалось на переговорах с немцами. К закату СССР Андрей Андреевич лично рекомендовал Горбачева на место генсека, но очень скоро об этом пожалел.

Чем Громыко приглянулся Сталину

Переговоры Громыко с Кеннеди.

Андрей Громыко родился в белорусской деревне, в семье простого крестьянина. После участия в Русско-японской войне отец будущего министра побывал на заработках в Канаде, освоив английский язык. Он обучил иностранному и сына, который решил получить аграрное образование. Но впоследствии партия рассмотрела в нем высокий потенциал. В период чисток 30-х обнажились множество высоких постов, и у простых талантливых людей появились карьерные шансы. В эту волну и попал Андрей Громыко. Он сам говорил, что покорить социальный лифт ему помогло владение английским языком и внушительные внешние данные.

Министр был привлекательным крепким мужчиной ростом 185 сантиметров.

Очевидцы рассказывали, что статный белорус при первой же встрече приглянулся Сталину. Как-то Громыко посмел возражать в принципиальном вопросе вождю, но вел себя логично, убедительно и тактично. Все ждали, что вот-вот грянет гром, но этого не случилось. Покоренный дипломатичностью вождь вынул изо рта трубку и сказал: «Вот упрямый». И повелел ему отправляться в Вашингтон советским представителем в ООН.

Самые успешные выступления Громыко

Громыко на подписании устава ООН.

Именно Громыко налаживал контакты с американцами по организации легендарной встречи Сталина с Рузвельтом и Черчиллем. А в 1945-м лично участвовал в Ялтинской конференции. После того, как на фронтах Великой Отечественной погибли оба брата Громыко, всю его последующую деятельность направлял первостепенный постулат: любыми силами хранить мир, не допуская войны. Андрей Андреевич серьезно постарался в деле становления ООН и непосредственном месте в этой организации СССР. Именно Громыко определил советские позиции на право вето в СБ. С его именем связаны и подписание ООН-устава, и Хельсинкские соглашения, закрепившие в Европе послевоенные порядки, и десятки антиядерных договоров.

После кончины Сталина МИД СССР возглавил Молотов. Отозвав Громыко на Родину, он назначил Андрея Андреевича своим первым заместителем. Когда Молотов оказался в опале, министром иностранных дел на последующие 28 лет стал Громыко. За непреклонное безэмоциональное отстаивание своей позиции с многочасовыми переговорами и поступательным «додавливанием» оппонентов Громыко называли «бормашиной». Второе прозвище министра – «мистер нет» - ему дали американцы. Хотя Андрей Андреевич не раз замечал, что американское «нет» звучало в переговорных процессах куда чаще.

Чем советский министр удивлял американцев

Подписание договора о запрете ядерных испытаний.

Дипломаты и сегодня считают признание американцами Советского Союза в роли великой державы заслугой, прежде всего, Андрея Громыко. Несмотря на конфронтацию, западные коллеги удивлялись методам министра. Имея дело с самыми виртуозными специалистами по международным делам, опытные иностранные дипломаты признавали превосходство стиля советского министра.

Еще в 1946-м американские корреспонденты называли представителя СССР в ООН искусным диалектиком, необычайно вежливым и лишенным человеческих слабостей. И даже спустя 35 лет «The Times» писала о 72-летнем Громыко, как о человеке с удивительной памятью, острейшим умом и небывалой выносливостью. За виртуозное ориентирование в делах всего мира Громыко заслуженно слыл самым информированный министром иностранных дел на планете. Он не плел интриги, не задействовал хитрые выкрутасы. Громыко брал на измор любого честной и грамотной борьбой.

В 1963-м ему удалось практически невозможное – подписание Договора о запрете ядерных испытаний. Вопреки браваде Хрущева, советский ядерный потенциал значительно уступал американскому, и в США это отлично знали. Но Громыко какими-то труднодоступными методами удалось продавить договор, лишивший американцев свободы в испытаниях и совершенствованиях ядерного оружия. Москва выиграла время, сравняв через 10 лет счёт по боеголовкам. И тогда уже разговаривать с СССР с позиции силы стало рискованно.

Конфликт в последним «президентом»

Андрей Громыко с семьей.

Пришедший в 1982-м к власти Андропов отличался продвижением во власть молодых кадров. Постепенно в Политбюро из «стариков» кроме Громыко остались только председатель Совмина Тихонов и глава обороны Устинов. Когда в 1985-м в очередной раз встал вопрос о новом генсеке, Громыко вполне мог стать реальным кандидатом. Но даже если подобные мысли и закрадывались в голове опытнейшего дипломата, он прекрасно осознавал отсутствие внутриэкономического опыта в тяжелое для страны время. Но к его мнению прислушивались, и Андрей Андреевич указал на Горбачева.

Взяв слово на заседании Политбюро, Громыко дал будущему первому-последнему президенту сухую, но, в целом, положительную характеристику. Остальные единодушно поддержали влиятельное мнение по претенденту на первое союзное кресло. Но очень скоро Громыко пожалел о своем решении, наблюдая за происходящим в стране. Поначалу он раздражался молча, но вскоре начал осторожно критиковать Горбачева на заседаниях, намекая на губительную роль последнего в падении авторитета партии.

Генсека позиция Громыко, конечно же, не радовала. Ситуация накалялась, и накануне запланированной командировки Громыко в Северную Корею Горбачев эмоционально приказал отменить визит. Для Андрея Андреевича та поездка оставалась едва ли не последним оплотом умирающего социализма, поэтому отреагировал он чувствительно. 1 октября 1988-го Громыко подал в добровольную отставку, отчаявшись спасти страну. Через время в частных беседах он не раз критиковал перестройку и сожалел о том, что способствовал выдвижению Михаила Сергеевича на столь высокий пост.

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