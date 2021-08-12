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За что Горбачев невзлюбил главу МИДа СССР Громыко, который привёл его на вершину власти

За что Горбачев невзлюбил главу МИДа СССР Громыко, который привёл его на вершину власти

Андрей Громыко возглавил советский МИД зимой 1957-го, качественно прослужив Родине без малого 30 рекордных лет в разгар перипетий холодной войны. Предшественник рекомендовал Хрущеву нового министра, сравнивая его с бульдогом. Громыко умел изводить соперников, не только не уступая своего, но и отхватывая дополнительные выгоды. Министр преклонялся перед итогами Великой Отечественной, забравшей двух его братьев, что сказывалось на переговорах с немцами. К закату СССР Андрей Андреевич лично рекомендовал Горбачева на место генсека, но очень скоро об этом пожалел.

За что Горбачев невзлюбил главу МИДа СССР Громыко, который привёл его на вершину власти

Чем Громыко приглянулся Сталину

Переговоры Громыко с Кеннеди. /Фото: im2.kommersant.ru

Переговоры Громыко с Кеннеди. 

Андрей Громыко родился в белорусской деревне, в семье простого крестьянина. После участия в Русско-японской войне отец будущего министра побывал на заработках в Канаде, освоив английский язык. Он обучил иностранному и сына, который решил получить аграрное образование. Но впоследствии партия рассмотрела в нем высокий потенциал. В период чисток 30-х обнажились множество высоких постов, и у простых талантливых людей появились карьерные шансы. В эту волну и попал Андрей Громыко. Он сам говорил, что покорить социальный лифт ему помогло владение английским языком и внушительные внешние данные.

Министр был привлекательным крепким мужчиной ростом 185 сантиметров.

Очевидцы рассказывали, что статный белорус при первой же встрече приглянулся Сталину. Как-то Громыко посмел возражать в принципиальном вопросе вождю, но вел себя логично, убедительно и тактично. Все ждали, что вот-вот грянет гром, но этого не случилось. Покоренный дипломатичностью вождь вынул изо рта трубку и сказал: «Вот упрямый». И повелел ему отправляться в Вашингтон советским представителем в ООН.

Самые успешные выступления Громыко

Громыко на подписании устава ООН. /Фото: avatars.mds.yandex.net

Громыко на подписании устава ООН.

Именно Громыко налаживал контакты с американцами по организации легендарной встречи Сталина с Рузвельтом и Черчиллем. А в 1945-м лично участвовал в Ялтинской конференции. После того, как на фронтах Великой Отечественной погибли оба брата Громыко, всю его последующую деятельность направлял первостепенный постулат: любыми силами хранить мир, не допуская войны. Андрей Андреевич серьезно постарался в деле становления ООН и непосредственном месте в этой организации СССР. Именно Громыко определил советские позиции на право вето в СБ. С его именем связаны и подписание ООН-устава, и Хельсинкские соглашения, закрепившие в Европе послевоенные порядки, и десятки антиядерных договоров.

После кончины Сталина МИД СССР возглавил Молотов. Отозвав Громыко на Родину, он назначил Андрея Андреевича своим первым заместителем. Когда Молотов оказался в опале, министром иностранных дел на последующие 28 лет стал Громыко. За непреклонное безэмоциональное отстаивание своей позиции с многочасовыми переговорами и поступательным «додавливанием» оппонентов Громыко называли «бормашиной». Второе прозвище министра – «мистер нет» - ему дали американцы. Хотя Андрей Андреевич не раз замечал, что американское «нет» звучало в переговорных процессах куда чаще.

Чем советский министр удивлял американцев

Подписание договора о запрете ядерных испытаний. /Фото: i.pinimg.com

Подписание договора о запрете ядерных испытаний. 

Дипломаты и сегодня считают признание американцами Советского Союза в роли великой державы заслугой, прежде всего, Андрея Громыко. Несмотря на конфронтацию, западные коллеги удивлялись методам министра. Имея дело с самыми виртуозными специалистами по международным делам, опытные иностранные дипломаты признавали превосходство стиля советского министра.

Еще в 1946-м американские корреспонденты называли представителя СССР в ООН искусным диалектиком, необычайно вежливым и лишенным человеческих слабостей. И даже спустя 35 лет «The Times» писала о 72-летнем Громыко, как о человеке с удивительной памятью, острейшим умом и небывалой выносливостью. За виртуозное ориентирование в делах всего мира Громыко заслуженно слыл самым информированный министром иностранных дел на планете. Он не плел интриги, не задействовал хитрые выкрутасы. Громыко брал на измор любого честной и грамотной борьбой.

В 1963-м ему удалось практически невозможное – подписание Договора о запрете ядерных испытаний. Вопреки браваде Хрущева, советский ядерный потенциал значительно уступал американскому, и в США это отлично знали. Но Громыко какими-то труднодоступными методами удалось продавить договор, лишивший американцев свободы в испытаниях и совершенствованиях ядерного оружия. Москва выиграла время, сравняв через 10 лет счёт по боеголовкам. И тогда уже разговаривать с СССР с позиции силы стало рискованно.

Конфликт в последним «президентом»

Андрей Громыко с семьей. /Фото: souzveche.ru

Андрей Громыко с семьей.

Пришедший в 1982-м к власти Андропов отличался продвижением во власть молодых кадров. Постепенно в Политбюро из «стариков» кроме Громыко остались только председатель Совмина Тихонов и глава обороны Устинов. Когда в 1985-м в очередной раз встал вопрос о новом генсеке, Громыко вполне мог стать реальным кандидатом. Но даже если подобные мысли и закрадывались в голове опытнейшего дипломата, он прекрасно осознавал отсутствие внутриэкономического опыта в тяжелое для страны время. Но к его мнению прислушивались, и Андрей Андреевич указал на Горбачева.

Взяв слово на заседании Политбюро, Громыко дал будущему первому-последнему президенту сухую, но, в целом, положительную характеристику. Остальные единодушно поддержали влиятельное мнение по претенденту на первое союзное кресло. Но очень скоро Громыко пожалел о своем решении, наблюдая за происходящим в стране. Поначалу он раздражался молча, но вскоре начал осторожно критиковать Горбачева на заседаниях, намекая на губительную роль последнего в падении авторитета партии.

Генсека позиция Громыко, конечно же, не радовала. Ситуация накалялась, и накануне запланированной командировки Громыко в Северную Корею Горбачев эмоционально приказал отменить визит. Для Андрея Андреевича та поездка оставалась едва ли не последним оплотом умирающего социализма, поэтому отреагировал он чувствительно. 1 октября 1988-го Громыко подал в добровольную отставку, отчаявшись спасти страну. Через время в частных беседах он не раз критиковал перестройку и сожалел о том, что способствовал выдвижению Михаила Сергеевича на столь высокий пост.

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