"Тропа Ганнибала" найдена?

На переднем плане воины Карфагена. Изображение из открытых источников.

В последнее десятилетие, в связи с изменением климатической обстановки и отступлением ледников, активизировалась археологические исследования в Альпах. Значимые находки и открытия теперь отмечаются, казалось бы, в самых бесперспективных местах, на которых профессиональные археологи давно поставили крест.

Так, в 2019 г. швейцарский волонтёр Археологической службы кантона Граубюнден Лукас Шмид случайно обнаружил в альпийском ущелье Крап-Сес место битвы, состоявшейся примерно в 15 г. до н.э. между римскими войсками и горцами - ретами, некогда населявшими этот край. Прибывшая на место бригада профессиональных археологов обнаружила буквально сотни артефактов римского времени – предметы военного снаряжения, свинцовые пули для пращей, фрагменты щитов, сотни обувных гвоздей.

Рукоять кинжала, найденного Лукасом Шмидом в ущелье Крап-Сес. Фото из открытых источников.

Одной из самых значимых альпийских загадок является многолетний поиск пути через горные теснины, по которому Ганнибал Барка, а спустя 11 лет его брат Гасдрубал, прошли из бассейна реки Роны в Северную Италию. Споры по поводу маршрута, среди древних историков, учёных-классицистов и современных исследователей не утихают уже два тысячелетия.

Что любопытно, пока ни на одном из предложенных учёными потенциальном «ганнибальском» маршруте не найдено физических артефактов, относящихся ко времени похода (~218 г. до н.э).

Ещё в 2008 г. канадский исследователь В.Мeхени (W.C.Mahaney) обратил внимание на один из самых неудобных маршрутов – т.н. «южный» путь через перевал Коль-де-Траверсет (Col de la Traversette). Вот, что о нём пишет известный специалист по Древнему миру Питер Коннолли:

«Коль-де-Траверсет (высота 2914 м) — единственный перевал, с которого видна долина р. По. На нем действительно есть теснина (Combe de Queyras) [в которой Ганнибал попал в засаду горцев – прим.автора], но она расположена примерно в 35 км от верхней точки, а сам подъем очень крутой. Ганнибал, который двигался через враждебные земли, никогда не вошел бы в Комб-де-Кейpa — теснину с обрывистыми стенами, которая простирается на 15 км вдоль долины р. Гил. Нужно быть полным безумцем, чтобы повести армию таким путем. Наиболее серьезным возражением против этого перевала служит его высота — на километр с лишним больше, чем у Монженевр. Для того чтобы добраться до Траверсета, нужно перейти сначала через значительно более низкий Коль-де-Круа (выс. 2273 м). На вершине Траверсета расположен узкий выступ, которого едва хватит для десятка человек, не говоря уж об армии…»

(Кстати, выводы по поводу «безумства» довольно спорные. Вспомним, как спускались отряды Спартака с Везувия. Но оставим это на совести корифея.)

Вероятные маршруты движения армии Ганнибала через Альпы. Синим обозначен "южный" коридор через перевал Траверсет. Район обследования у горы Визо обозначен красным кругом. Изображение из открытых источников.Кроме того, Коннолли упоминает, что «летом 1979 года экспедиция военных инженеров под руководством лейтенанта инженерных войск Мелвина провела изучение перевалов Клапье — Сени, Монженевр — Лешелль и Траверсет. Их заключение во многом совпадает с моим собственным, однако они добавили, что было бы невозможно ни затащить слонов на перевал Траверсет из-за каменистых осыпей, ни спустить их с него из-за сильной крутизны.»

Тем не менее, В.Мехени решил повторно проанализировать данные полученные предыдущими исследователями на «южном» маршруте. Была поднята информация по времени перемещения, моделированию высот и полевым наблюдениям для выявления перспективных мест водопоев и пастбищ, которые могли использоваться войсками Ганнибала во время похода. Потенциально армия имела доступ к воде во многих местах вдоль водосбора реки Гиль. Но, как оказалось, по пути следования было только несколько травянистых и ровных участков выше 2 тыс. метров над уровнем моря пригодных для размещения войск, на которых можно было пасти лошадей, обеспечивать их кормом.

Переход армии Ганнибала через Альпы. Изображение из открытых источников.

Дальше было высказано предположение, что органические соединения (копролиты - окаменевшие продукты жизнедеятельности и продукты фекальных разложений), связанные с людьми и животными, могут сохраняться в земле в течение тысячелетий и их легко обнаружить. А войска Ганнибала, его лошади, мулы и слоны, просто не могли не оставить органических доказательств своего нахождения в регионе. Дело оставалось за малым – найти на высоте ~ 2600 м над уровнем моря вдоль южного альпийского маршрута площадку, которая могла бы использоваться для отдыха большой группы людей и животных (~ 30 тыс. пехоты, ~ 7 тыс. кавалерии и 37 слонов с погонщиками).

Исследователи обратили внимание на болотистый участок богатый торфяными отложениями в районе горы Визо (западные Альпы), представляющий собой один из немногих покрытых кормами (сочной травой и осокой) водопоев в верхнем бассейне реки Гиль. По расчётам, найденный водосбор мог играть роль главного водопоя, если бы кавалерия Ганнибала и вьючные животные проходили этот путь направляясь к горному перевалу Коль-де-ла-Траверсет.

В 2011 г. из торфяного грунта были извлечены керны с образцами отложений. В результате многочисленных исследований (кому интересно, ссылки повешу под статьёй) специалисты пришли к основным выводам:

Переход армии Ганнибала через Альпы. Изображение из открытых источников.

- на глубине, совпадающей по времени с движением войск Ганнибала, был обнаружен обширный биотурбированный (взбитый) слой грунта. Слой интерпретирован как результат движения крупных масс людей и животных, которыми были вытоптаны и перемешаны ранее существовавшие органические пласты в один массивный торфяной пирог;

- в том же слое выявлена аномальная концентрация фекальных соединений и эндоспор клостридий (лат. - Clostridium), бактериального компонента кишечника млекопитающих, которые учёные также связали с деятельностью армии Ганнибала.

Проведённые исследования пока не дают прямого ответа на вопрос, по какому маршруту Ганнибал и его армия прошли в Италию. Однако, они наводят на размышления и указывают археологам на перспективные места поиска, способные выдать значительные исторические данные и артефакты. Если же в процессе дальнейшей работы учёным удастся обнаружить материальные свидетельства (обувные гвозди, пряжки, фибулы, монеты и т.д.) и связать их с пуническим вторжением, то вопрос «тропы Ганнибала» можно будет считать закрытым.

Ссылки на научные работы:

Часть 1. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/arcm.12231

Часть 2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/arcm.12228

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А вы знали об этом?

Первая копейка, говорят историки, появилась на Руси в 1535 году. Официально она тогда так не называлась, но народ очень быстро подобрал ей удачное имечко. На обороте ее чеканилось изображение всадника с копьем, вот все и стали называть монетку копейкой. Так и прижилось. Копейки до сих пор имеют хождение в трех восточнославянских государствах - в России, Белоруссии и на Украине. Выглядят они везде по-разному. но суть одна - это самая мелкая разменная единица. Маленький металлический кругляшок. И даже странно представить, что когда-то копейка могла быть не монетой, а... купюрой. Дело в том, что во время Первой мировой войны в России остро встал вопрос экономии. Металл оказался в страшном дефиците, ибо шел - сами понимаете куда. Чеканить монеты стало намного менее выгодно, чем печатать купюры.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43557703852).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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