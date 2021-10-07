Почему многие в Грузии были возмущены похоронами матери Сталина

Последние годы жизни мать Сталина провела в самом настоящем дворце. А между тем, в прошлом Екатерина Джугашвили была обычной прачкой. Однако этот факт не помешал похоронить Екатерину Георгиевну на горе Мтацминда, что и вызывало возмущение жителей Грузии.

Безграмотная мать вождя?

Мать Иосифа Сталина, Екатерина Георгиевна Джугашвили, была дочерью крепостного крестьянина. Поэтому многие биографы утверждают, что Джугашвили была безграмотной женщиной. Однако на самом деле она не владела лишь русским языком. К тому же воспитывалась Екатерина (Кеке) не родными родителями. Дело в том, что ее отец умер очень рано, а вскоре вслед за ним ушла из жизни и мать. Сироту приютил дядя по матери Петр Хомезурашвили. В его семье, как утверждает Александр Островский, автор издания «Кто стоял за спиной Сталина?», Кеке получила домашнее образование, научившись читать и писать по-грузински, что было большой редкостью для того времени, в особенности для представительниц женского пола.

Доказательством того, что Екатерина Георгиевна обладала навыками письма и чтения, пусть и только на грузинском языке, является переписка, которая существовала между ней и Иосифом Виссарионовичем. Даже после того, как Сталин поднялся на самую вершину власти, Джугашвили осталась жить на Кавказе.

Прачка во дворце

Вождь редко навещал мать. Поэтому им оставалось только обмениваться письмами. Впрочем, это были, скорее, записки. Вождь обычно ограничивался приветами, краткими новостями и пожеланиями. Считается, что Сталину, который еще в юности выучил русский, было нелегко изъясняться на грузинском. Как бы то ни было, советский лидер упоминал в своих посланиях и о том, что получил очередное письмо от матери, и о том, что та, напротив, долго не дает о себе знать.

Тем не менее Екатерина Джугашвили не стала известной грузинской писательницей и даже не оставила после себя мемуаров. С этим фактом и было связано возмущение жителей Грузии похоронами матери Сталина. Желая обеспечить своему сыну достойное образование, а значит и будущее, Екатерина Георгиевна, оставшись без поддержки мужа, выучилась кройке и шитью. Впрочем, многие вспоминали Джугашвили как прачку. Друг молодости Сталина Георгий Элисабедашвили, учившийся вместе с ним в Горийском духовном училище и Тифлисской семинарии, рассказывал: «Мать Сосо – Кеке – была прачкой. Мать его обслуживала учителей и школу, и этим они жили».

Несмотря на тяжкий труд, Екатерина Джугашвили дожила до 79 лет. К тому моменту, как писал Серго Берия в своей книге «Мой отец Берия», мать Сталина (опеку над Кеке взял Лаврентий Берия, работавший тогда в Грузии) поселили в Тбилиси во дворце бывшего царского губернатора Воронцова с комфортабельными комнатами. Дворец был окружен большим садом, где Екатерина Георгиевна любила прогуливаться. Впрочем, в самом дворце она занимала всего одно помещение. Судя по всему, бедная прачка так и не привыкла к роскоши. Умерла Джугашвили тоже тихо и незаметно, в 1937 году от воспаления легких. О смерти матери Сталина объявили только в Грузии, на остальной территории СССР вождь велел об этом не распространяться.

Пантеон Мтацминда

Тем более, что сам Иосиф Сталин на похороны матери не приехал. Некоторые историки объясняют это тем, что в это время шли аресты высшего комсостава по «делу Тухачевского». В начале июня 1937 года, то есть именно тогда, когда Екатерина Джугашвили скончалась, проходило заседание Военсовета при Наркомате обороны, на котором Климент Ворошилов сообщил о раскрытом заговоре среди высшего генералитета РККА. Поэтому Сталин только выслал к похоронам венок, а гроб нес «опекун» Кеке Лаврентий Берия. Однако вовсе не отсутствие Сталина на похоронах матери вызвало возмущение у жителей Грузии. Дело в том, что обычная прачка Екатерина Джугашвили нашла свой покой в Пантеоне на горе Мтацминда.

Пантеон Мтацминда в 1929 году официально был объявлен пантеоном грузинских писателей и общественных деятелей. Поэтому именно там находились могилы тех, кого в Грузии да и во всем Советском Союзе считали великими людьми. Так, до Екатерины Джугашвили в Пантеоне были похоронены: признанный классик грузинской литературы Важа Пшавела; поэт, боровшийся за независимость Грузии, Илья Чавчавадзе; еще один поэт и идейный предводитель национально-освободительного движения Грузии Акакий Церетели; историк и писатель Закария Чичинадзе; писатель и общественный деятель Анастасия Туманишвили-Церетели; дирижер, пианист и органист Иван Палиашвили; а также множество других деятелей искусства и науки. Поэтому некоторые считали, что Екатерине Георгиевне, которая ничем подобным не отличилась, в Пантеоне совсем не место.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Вот она – подлая и гнилая сущность кровожадных коммуняк, которые истребили царскую семью и богатых соотечественников , чтобы отобрать и передать их дворцы своим близким !

Разве не кощунство, когда посмертно «заслуги» простой прачки Кеке из Гори,которая родила обыкновенного тирана и злодея Средневековья, были приравнены к заслугам выдающихся деятелей Грузии!

Еще более позорно, когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного параноика и педофила, стукача царской охранки , государственного преступника, устроившего геноцид своему народу,необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу!

Порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!!! С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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