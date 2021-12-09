Первый вирус в истории, который известен человечеству

Вирусы сопровождают человечество на протяжении всей его истории. Не удивительно – считается, что это одна из самых древних форм жизни на нашей планете, которая возникла даже раньше клеток. Впрочем, в древности люди вряд ли задумывались о природном происхождении болезней, выкашивающих целые города. В основном эпидемии списывали на кару божью или происки злых духов. Периодически, правда, появлялись мудрецы, которые пытались объяснить недуги действиями каких-то не видимых глазу живых существ, но доказать они, разумеется, ничего не могли.

Первые вирусы, с которыми имел дело человек

Если говорить о совсем первом вирусе, известном человечеству, то это хорошо знакомый нам грипп . Согласно мнению многих ученых, им страдали еще неандертальцы, а до них – ранние формы человека, полудикие. Более того, «болячка» пришла к нам из животного мира, то есть из тех времен, когда о человеке как таковом речи не шло еще даже в теории. Есть даже такие исследования, которые косвенно доказывают, что гриппом болели аж динозавры, правда, в другой форме и с иными последствиями, но доказать это на 100%, конечно, невозможно. Впрочем, этот вирус действительно прошел очень длинный эволюционный путь, так что исключать ничего нельзя.

Что касается известных вирусных эпидемий, то первое упоминание таковых относится к 430 г. до н.э. В это время Древнюю Грецию охватила вспышка черной оспы , самого опасного и смертоносного вирусного заболевания, с которым когда-либо сталкивалось человечество. Конечно, можно поспорить, и сказать, что испанка начала XX века оказалась куда более страшной, но масштабы несопоставимы – оспа лютовала несколько тысячелетий.

_ Обратите внимание! ** Чума хоть и унесла жизней побольше, чем любой штамм оспы, в это сравнение не лезет, так как вызывается она не вирусом, а бациллой._

В 166 г. н.э. нечто подобное зафиксировано в Древнем Риме. Та же самая черная оспа унесла жизни, по некоторым данным, нескольких миллионов человек. Казалось бы, сравнительно не так и много, но сравните численность населения земли во II веке и сейчас – масштаб становится вполне понятным. Причем, как считают ученые, оспа в том виде, в котором мы ее знаем, появилась примерно 4 тысячи лет назад, до этого она поражала в основном животных. С другой стороны, мы можем не знать об огромном количестве эпидемий прошлого – просто не сохранилось доступных нам письменных источников.

Таким образом, первыми известными человечеству вирусами можно на равных правах назвать грипп и оспу. Все остальное пришло и было зафиксировано позднее.

Как боролись с вирусами

Задумываться о способах борьбы с периодическими вспышками вирусных болезней (про вирусы тогда ничего не знали) стали еще в VI веке, но первые более или менее значимые исследования в Европе прошли только в XVII столетии. Ученые поняли, что те люди, которые переболели коровьей оспой (слабая форма заболевания, хоть и тоже очень неприятная) были меньше подвержены оспе черной, и зачастую даже не заболевали во время крупных вспышек заразы. Так появилось представление об иммунитете.

Несмотря на это, первые прививки делали еще в Китае и Индии аж в X столетии все от той же оспы. Правда, смертность методика показывала порядка 40%, да и эффективность была, мягко говоря, скромной. В 1716 году Яков Пиларинос и Эммануэль Тимонис опубликовали работу с описанием метода оспопрививания собственной разработки, причем, смертность этой процедуры не превышала 2%. Все равно много, но явно не 40! Дошло до того, что в 1768 году привилась аж сама Екатерина II.

В 1980 году оспу наконец победили – больше ей никто не болеет, жизни людей она не угрожает. Причем, образцы натуральной черной оспы хранятся всего в двух местах в мире – засекреченных лабораториях, одна из которых расположена в России. Будем надеяться, что этот страшный вирус никогда не вырвется на свободу!

Источник : https://vk.com/@i_history-pulse1031255668775611108-2021-06-2...

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