Как живет Ливия спустя 11 лет после свержения Муаммара Каддафи? Ливия до и после Каддафи

Прошло около одиннадцати лет с тех пор, как был убит ливийский лидер Муаммар Каддафи. Это событие стало поворотной точке во всей Гражданской войне, которая в тот год охватила Ливию.

Муаммар Каддафи

И вот возник вопрос:

Стоило ли оно того?

Действительно, стали ли ливийцы жить лучше после того, как Муаммара Каддафи не стало? Стоили все жертвы той революции? Надо было ли вообще что-то менять?

Прошло уже 11 лет. Достаточный срок, чтобы построить что-то новое. Поэтому давайте посмотрим, как жила и живет Ливия до и после Гражданской войны 2011 года.

Какой Ливия была при правлении Муаммара Каддафи

Муаммар Каддафи стал лидером ливийского народа в далеком 1969 году. За годы своего правления Каддафи сделал из Ливии одну из самых экономически развитых стран Африки.

Ливия до начала Гражданской войны

Он национализировал нефтяные месторождения в Ливии, изгнал иностранных собственников. А вырученные деньги направил на развитие страны. Например, он поднял сельское хозяйство за счет строительства искусственной реки, которая начала давать воду в некогда безжизненную ливийскую пустыню.

Многое для ливийцев Каддафи сделал бесплатным. Например, обучение, лечение, проживание в квартире. Населению постоянно выдавалась разнообразная помощь.

Предпосылки к революционным выступлениям

Например, молодоженам давали деньги на покупку квартиры, на счет в банк поступала весьма хорошая сумма денег за каждого новорожденного. Существовали специальные магазины и аптеки, где товары отпускались за действительно какую-то символическую плату.

К сожалению, но не все так идеально было в той Ливии, которую строил Муаммар Каддафи. Во-первых, в стране жестко каралось любое инакомыслие, свобода слова отсутствовала вообще, была очень серьезная цензура.

Флаг Ливии

Во-вторых, Каддафи начал активно вмешиваться в дела соседних стран, что, естественно, настроило их против него.

В-третьих, он изгнал все иностранные компании с Ливии, даже не предложив им какой-то компенсации.

То есть, с одной стороны, в стране была недовольная Каддафи прослойка населения. С другой – ливийский лидер настроил весь мир против себя. Ну и третья сторона – за рубежом было достаточно сил, которые были готовы финансировать революционеров.

В итоге в феврале 2011 года в Ливии вспыхнули протесты. Каддафи, как обычно, приказал их подавить максимально жестоко. Но в этот раз не получилось загнать всех по домам. Революция только разгорелась, уничтожив, в итоге не только Каддафи, но и страну, которую он построил.

Как живет Ливия спустя 11 лет

Сегодня единого, цельного государства Ливия не существует. Есть несколько регионов в пределах бывшей государственной границы, каждый из которых контролирует определенная группировка. Да, есть официально признанная другими странами власть, но она оказывает влияние на менее, чем треть территории Ливии.

Ливия после свержения Муаммара Каддафи

Естественно, промышленность, города, сельское хозяйство – все это уничтожено и пока не восстанавливается. От некогда полноводной рукотворной реки остались только воспоминания. Пустыня опять вернулась в свои границы.

Нефть, как основной источник дохода прошлой Ливии практически не добывается. Скважины контролируются разными группировками. И если там что-то и добывается, то деньги идут явно не в бюджет страны.

Если посмотреть на Ливию сегодня, спустя 11 лет после той Гражданской войны, можно сделать вывод – в ближайшие годы здесь ничего не поменяется в лучшую сторону.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Прочитав эту правдивую статью , невольно возникает вопрос , а почему сердобольные "миролюбивые патриоты", которые сегодня так яростно осуждают спецоперацию России на Украине , не возмущаются антинародными и кровавыми действиями алчных американцев во всем мире? А может они уже забыли, как американцы вероломно вторглись в Ирак, Ливию, Сирию и. т., превратив процветающие страны в руины и уничтожив генофонд этих стран!?Почему они молчали, когда самый лживый госсекретарь США Колин Пауэлл на трибуне ООН потряс какой-то пробиркой с неизвестным белым порошком – и этого оказалось вполне достаточно, чтобы началась кровавая война в Ираке! Правда, потом он извинился , сказав, что это «была ошибка и никакого химического оружия там не было», однако простым иракцам от этого не стало легче, поскольку государство, столицу которого называли восточным Парижем, именно американцы сравняли с землей, уничтожив в общей сложности более 3 миллионов иракцев !

Западные политики орут о неправомерности российской операции по защите Донбасса, хотя именно они создали прецедент, когда Слободан Милошевич, поверив Западу, оставил на произвол судьбы Республику Сербскую Краину, Сербскую Боснию, а потом отдал Западу Косово. Чем это кончилось? Либеральной революцией , а затем свержением и Гаагским трибуналом Милошевича, которого предательски казнили в застенках.Перед смертью же он обратился сразу к трем народам – жителям России, Украины и Беларуси, которых всех считал русскими и призывал не давать слабину и не разобщаться, поскольку при разобщении «Запад вцепится вам в горло». Он однозначно был уверен, что с ними сделают то же, что и с его страной!

Очевидно, многие всё ещё помнят военную операцию Североатлантического альянса в Югославии в 1999 году, когда США и их союзники наносили авиаудары, безжалостно убив две тысяча мирных жителей, среди которых были женщины, дети и старики. Однако за эти преступления в Югославии никто до сих пор не ответил, зато в каждой подворотне вопят о спецоперации России на Украине!

Слободан Милошевич, который поверил Западу и вначале оставил на произвол судьбы Республику Сербскую Краину, затем Сербскую Боснию, а потом отдал Западу Косово. Чем это кончилось? Либеральной революцией на волне недовольства им за его поражение, свержением, а затем Гаагским трибуналом и его казнью в застенках.

Кроме того, хотелось спросить их : " Неужели хаос гражданской войны, затеянный американцами, разрушения и смерть ни в чём не повинных десятков тысяч людей не вызвали у вас протест! Неужели душераздирающий снимок трехлетнего мальчика Айлана Курди, чьё тело было выброшено на берег близ турецкого курорта Бодрум не потряс вас?! Неужели вам было наплевать, что сотни мигрантов гибли на пути к границам Евросоюза, а Средиземное море стало братской могилой для этих людей, бегущих от голода и войны, которая, кстати, явилась результатом агрессивной западной политики!".

Еще более непонятно, почему эти "борцы за справедливость" и жертв среди мирного населения громогласно не протестуют против варварского деяния кровожадных майданутых бандеровцев, которые применяют фашистскую тактику «живого щита», чтобы приостановить наступление российских военных ?А может напомнить им, что об этом заявил именно депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.Согласитесь, что это неслыханное в наше время деяние, о котором просто преступно не протестовать и тем более защищать бандеровских фашистов и палачей !

Любопытно также, почему эти "миролюбивые патриоты"не протестуют против 336 американских биолабораторий, расположенных в 30 странах мира, большинство из которых располагаются вокруг границ России на территориях бывших постсоветских стран, где разрабатывается специфическое биологическое оружие избирательного действия на разные этносы, для разрабатывания которого нужно получить множество образцов тканей?Поскольку Россия большая страна со множеством этносов, то становится понятным заинтересованность американцев в этих лабораториях на границе России ! В этом отношении хотелось бы напомнить о деле патологоанатома Оксаны Паклиной, которая снабжала американские лаборатории этими образцами тканей людей.

Вместе с тем сегодня только неадекватные люди не верят в то, что распространение по всему миру коронавирусной инфекции , которая специально синтезирована так, чтобы на нее фактически не действует вакцинация, произошло именно из этих тайных американских биолабораторий!В этом отношении заслуживает внимания заявление директора «Института Земли» Колумбийского университета США Джеффри Сакса, который по поручению ООН два года разбирался с проблемой возникновения коронавирусной инфекции. Изучив проблему, он однозначно заявил :«У меня нет сомнений в том, что COVID-19 вышел из американской биолаборатории, а никак не из природы. Только сейчас сами США не хотят признать этот факт»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

"Кровавая демократия западной цивилизации" https://otari.mirtesen.ru/blog/43182462085/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!