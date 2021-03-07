Зачем пчёлам мёд и в чём его опасность для человека?

Мёд - легендарный продукт. Наша цивилизация потребляет это лакомство на протяжении тысячелетий. Остатки мёда находят в захоронениях египетских фараонов, а упоминания о нём восходят к античным временам Древней Греции. Мёд употребляли по особым случаям - как правило, во время праздничных или траурных ритуалов и мероприятий.

Как правило, пчёлы получают мёд из цветочного нектара, ферментация которого начинается внутри желудков насекомых, а заканчивается в течение 7-10 дней уже внутри сот. После этого каждая сота запечатывается тонким слоем воска и законсервированный таким образом мёд ждёт зимы. А вот зимой пчёлы используют его по назначению - в качестве пищи. Именно поэтому заботливый пасечник никогда не отбирает у пчёл весь мёд, а как минимум заменяет его сахарным сиропом.