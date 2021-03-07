Зачем пчёлам мёд и в чём его опасность для человека?

Мёд - легендарный продукт. Наша цивилизация потребляет это лакомство на протяжении тысячелетий. Остатки мёда находят в захоронениях египетских фараонов, а упоминания о нём восходят к античным временам Древней Греции. Мёд употребляли по особым случаям - как правило, во время праздничных или траурных ритуалов и мероприятий.
Как правило, пчёлы получают мёд из цветочного нектара, ферментация которого начинается внутри желудков насекомых, а заканчивается в течение 7-10 дней уже внутри сот. После этого каждая сота запечатывается тонким слоем воска и законсервированный таким образом мёд ждёт зимы. А вот зимой пчёлы используют его по назначению - в качестве пищи. Именно поэтому заботливый пасечник никогда не отбирает у пчёл весь мёд, а как минимум заменяет его сахарным сиропом.
Стоит отметить, что пчёлки консервируют не только цветочный нектар. Таким же образом они собирают и запечатывают пыльцу (получается т.н. "перга"), а в голодные времена - выделения тли и сладкий сок растений (в результате получается "падевый" мёд).
Но для человека мёд в некоторых случаях оказывается не совсем полезным продуктом. Во-первых, пострадать от его употребления могут аллергики. Множество людей страдает сезонной аллергией на пыльцу и цветения, а именно эти вещества и частички могут оказаться в мёде и вызвать неприятную реакцию организма. А во-вторых может так случиться, что пчёлы соберут мёд с растений, чей нектар ядовит или токсичен для человека.
Для пчёл никакого негативного эффекта от такого мёда не будет, а вот для человека "лакомство", собранное из вереска чашецветного, аконита, горного лавра, азалии, багульника болотного или рододендрона, может вызвать такие весьма неприятные эффекты, как опьянение, тошноту или сонливость. Но не стоит опасаться - в наши широтах ядовитые нектары практически не встречаются, а вероятность того, что пчёлы сделают мёд только из них - ничтожно мала.
Источник : https://faktodrom.com/view/331
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