За что «орден ассасинов» приговорил к смерти 50 высокопоставленных лиц СССР

В начале 1950-х годов подчиненные Лаврентия Берии вышли на след заговора с целью убийства 50 высших чиновников Советского Союза. «Войну» Сталину и его приспешникам объявил известный со Средних веков восточный орден ассасинов – фанатичных наёмных убийц.



Кто такие ассасины

Своими корнями секта ассасинов уходит в XI век, когда в Египте выделилось религиозное течение низаритов. Они откололись от исмаилизма, который, в свою очередь, являлся одним из ответвлений шиизма. Столкнувшись с преследованием со стороны сельджукских султанов, в качестве средства борьбы низариты выбрали тактику точечных убийств высокопоставленных лиц.

Именно эта сторона их деятельности получила наибольшую известность, а сами сектанты-убийцы стали именоваться ассасинами (от слова «хашишийа» - «чернь», «низы общества»; по другой версии, от привычки курить гашиш). В разное время объектами террора специально подготовленных диверсантов-ассасинов становились лидеры европейских крестоносцев, а также мусульманские эмиры, визири и султаны.

Интересно, что ассасинов называют в числе первых предшественников коммунизма. На раннем этапе своей истории низариты установили жёсткую диктатуру в нескольких городах Ирана, запретив роскошь и фактически уничтожив тем самым различия между богатыми и бедными. Орден ассасинов была разрушена во время нашествия монголов в XIII веке.

Таинственный египтянин

В статье публициста Евгения Жирнова, работавшего с архивными документами, утверждается, что в 1952 году в одном из лагерей ГУЛАГа надзиратели выявили подозрительного заключённого. Мужчина экзотической внешности рассказывал обитателям своего барака, что он якобы приехал с Ближнего Востока как посланник ассасинов.

Древняя секта, по его словам, заочно приговорила к смерти 50 высокопоставленных лиц СССР. У следователей НКВД, давно специализировавшихся на разоблачении всевозможных иностранных агентов, подобное признание, вероятно, не вызвало особого удивления. После войны Советский Союз поддержал создание государства Израиль, нажив тем самым множество врагов в мусульманском мире. Кроме того, ассасины имели повод мстить за религиозное притеснение своих единоверцев – шиитов-исмаилитов, составлявших основное население Горно-Бадахшанской автономной области в составе Таджикской ССР.



Впрочем, когда чекисты всерьёз занялись личностью предполагаемого наёмного убийцы, их энтузиазм несколько поугас. Григор Акопович Мамур-Фатими приехал в Советский Союз из Египта в 1947 году в возрасте 53 лет. По национальности он был армянином, поэтому воспользовался правом на репатриацию.

Вместо того, чтобы изыскивать лазейки и подбираться к высшим чиновникам, иммигрант развил активность в другом направлении. Столкнувшись с социалистической действительностью, он стал публично критиковать советскую власть, а в 1948 году во время визита в египетское посольство передал дипломатам «клеветническую информацию о положении в Советской Армении». Антисоветская агитация и привела бывшего египтянина в 1949 году на скамью подсудимых.

Вполне возможно, что Мамур-Фатими не был никаким ассасином, а вся история была им выдумана. На родине, как узнали сотрудники НКВД, кроме работы бухгалтером, армянин зарабатывал на жизнь писанием порнографических романов. Так что с фантазией у него, очевидно, было все в порядке. Некоторые речи странного заключённого заставляли усомниться в его адекватности. В частности, Григор Акопович доходил до того, что называл себя «халифом всех мусульман» из династии Фатимидов. В итоге эксперты-психиатры признали несостоявшегося убийцу симулянтом, и он был возвращен в лагерь.

Однако кинжалы ассасинов продолжали мерещиться обитателям Кремля. В 1954 году узнавшие о случае с Мамуром-Фатими Хрущев и Маленков настолько перепугались, что заставили председателя КГБ Ивана Серова собрать всю доступную информацию об ассасинах. Тому удалось выяснить, что «организация «Асасин» была разгромлена еще в XIX веке, и с тех пор ее существование находится под вопросом. Больше, по-видимому, о заговоре ближневосточных убийц в Москве не вспоминали.

Тимур Сагдиев

Источник : https://russian7.ru/post/za-chto-orden-assasinov-prigovoril-...

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