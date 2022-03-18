Врач, захвативший власть в Дании и другие интересные факты об известных врачах

Почему первые зубы человека называют «молочными»? Как еврейскому врачу Эдуарду Блоху удалось избежать репрессий в нацистской Германии? Кто придумал Паралимпийские игры? Интересные факты о знаменитых врачах в подборке от Фактрума!

Авиценна вылечил пациента, притворившись мясником

В практике средневекового персидского врача Авиценны был такой случай: к нему привели истощённого человека, считавшего себя коровой, предназначенной к забою. Человек отказывался есть, несмотря на то, что погибал от голода. Врач пошёл на хитрость: он притворился мясником и уговорил пациента есть больше, поскольку тот «слишком тощая корова», которую нет смысла убивать на мясо. Пациент послушался его и стал нормально питаться. Это восстановило его здоровье и бред прошёл сам собой.

Авиценна

Гиппократ считал, что молочные зубы появляются из молока

Традиция называть первые зубы человека «молочными» восходит к древнегреческому учёному и врачу Гиппократу, который считал, что эти первые зубы действительно формируются из молока матери.

Гиппократ

Вернер Форсман провёл процедуру катетеризации сердца на себе, чтобы доказать, что процедура эффективна

Вернер Форсман, немецкий хирург, в 1929 году разработал способ катетеризации сердца.

Метод казался настолько небезопасным, что Форсману запретили проводить эту процедуру на людях. Однако его это не остановило: хирург анестезировал собственную руку, ввёл в неё узкую трубку и провел её в правое предсердие. После чего вызвал рентгенологов, которые доказали успех эксперимента. За разработанную методику Форсман получил Нобелевскую премию в 1956 году.

Вернер Форсман

Джозеф Генри Грин узнал, что умер, ещё до того, как фактически скончался

«Остановился» — было последним словом знаменитого британского хирурга и анатома 18 века Джозефа Генри Грина. В этот момент он прощупывал собственный пульс.

Джозеф Генри Грин

В 18 веке королевский врач захватил власть в Дании

В 18 веке королевский врач немецкого происхождения Иоганн Фридрих Струэнзе более чем на год захватил власть в Дании. Он успел отменить рабство и цензуру прессы, сократить государственные расходы, уволив без пенсии множество чиновников, и завязать интрижку с королевой, прежде чем его сместили и казнили в 1772 году.

Иоганн Фридрих Струэнзе

Сын Геймлиха пытается его разоблачить

У американского врача Генри Геймлиха, в честь которого назван приём Геймлиха, есть сын Питер, который пытается его разоблачить. Питер Геймлих утверждает, что его отец — лжец и серийный аферист, убедивший Красный крест назвать их обычную практику избавления от удушья в свою честь.

Генри Геймлих

Семейный врач Гитлера был австрийским евреем

Семейный врач Гитлеров, Эдуард Блох, был евреем из Австрии. Он лечил Адольфа Гитлера с 1904 года, когда тот ещё учился в школе, и пытался облегчить состояние его матери, когда та заболела раком груди. Врач, зная о плохом финансовом положении Гитлеров, часто занижал стоимость своих услуг, а то и вовсе отказывался от денег. Юный Гитлер выражал ему свою «вечную благодарность» за это. Когда Германия аннексировала Австрию в 1938 году, Гитлер предоставил «Эдельджуду» («Благородному еврею») Блоху свою особую защиту. В 1940-м Блох эмигрировал в США.

Эдуард Блох

Ангел Смерти из Освенцима стал анатомическим пособием

С 2016 года кости нациста Йозефа Менгеле, прозванного Ангелом Смерти из Освенцима за жестокие эксперименты на живых людях во время Второй мировой войны, используются в качестве учебного пособия в бразильской Медицинской школе Сан-Паулу для преподавания студентам анатомии человека.

Йозеф Менгеле

Идея, лежащая в основе Паралимпийских игр

Паралимпийские игры были основаны в 1948 году сэром Людвигом Гуттманом, нейрохирургом еврейского происхождения, бежавшим из нацистской Германии в Великобританию в 1939 году. Идея сэра Людвига заключалась в том, что инвалидность в спортивных состязаниях не имеет значения, поскольку соревнующиеся спортсмены сосредоточиваются не на том, чего они не могут делать из-за физических ограничений, а, наоборот, на том, что они делать могут, на что способны.

Людвиг Гуттман

Лечебное масло из щенков

В 18 веке по всей Европе в качестве лечебного средства использовалось масло из щенков. Его назначали от нервов, чесотки, подагры, тугоухости и т. д. Рецепт включал недавно родившихся щенков, белое вино, оливковое масло и набор целительных трав. Щенки давали только жир и некоторые фармацевты — например, Антуан Боме в своей книге «Элементы теоретической и практической фармации» (1762 г) — сомневались в пользе их добавления, указывая, что польза щенячьего масла исходит от трав, а не от собачьего жира.

Антуан Боме

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