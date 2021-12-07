10 случаев, когда пропаганда вдохновителя нацистов Геббельса привела к обратным результатам

Поэт с ранимой душой и любимый ребёнок в семье, социалист до мозга костей, Йозеф Геббельс стал виновником гибели миллионов людей. Людей, повинных лишь в том, что они не соответствовали придуманным им стандартам. Йозеф был главным вдохновителем пропагандистской машины нацистской Германии. Он стал изобретателем блестящих маркетинговых стратегий, которые используются во всём мире по сей день. Однако, как оказалось и в пропагандистском раю Геббельса были проблемы. Самые вопиющие ошибки и эксцентричные идеи рейхсминистра далее в обзоре.



От фамилии Геббельс до сих пор передёргивает слишком многих людей. Неспроста. Он был подлинным асом пропаганды. Приёмы Геббельса активно используют сегодня практически все политики и журналисты. Изобретение рейхсминистра оказалось столь гениальным и полезным для публичных личностей всех мастей, что они радостно следуют всем аспектам ноу-хау Геббельса. Это открывает дорогу в большую политику и журналистику, а как следствие, даёт пропуск к кормушке.





Йозеф Геббельс.





Основные принципы нацистской (а сегодня уже любой) пропаганды: лавина обещаний, простота в выражениях, максимальная агрессивность тона, яркие заголовки, бесконечные повторы и жёсткая цензура. Девиз Геббельса был таков: «Пусть сколько угодно говорят, что наша пропаганда крикливая, грязная, скотская, что она нарушает все приличия.

Плевать! Важно только, чтобы она вела к успеху».Но, как известно, в мире не существует ничего идеального. Так было и с блестящей пропагандой рейхсминистра. Когда в 1939 году разразилась Вторая мировая война, проблемы с этим вышли на поверхность. Ведь одно дело, когда всё мирно и спокойно, а другое - постоянная угроза вторжения и частые бомбардировки.

Даже в пропагандистском раю Геббельса были проблемы.

В создавшихся условиях немцы уже просто так не желали впитывать нацистские ценности и принципы. Это привело к грубым ошибкам в пропаганде, а также к ещё более эксцентричным идеям Геббельса, которые не могли не привлечь внимание. Безусловно, национал-социалистическая партия Гитлера смогла изменить идеологию всей страны. Только далеко не все пропагандистские устремления Третьего рейха шли по плану...

1. Салли Окси

Милдред Элизабет Гилларс по прозвищу «Салли Окси» была американской телеведущей. Её наняли для пропаганды на государственном радио Германии. В 1942 году Гилларс вела радиошоу «Дом, милый дом». Целью этой передачи было заставить американских солдат почувствовать тоску по дому. Ключевой тактикой ведущей было обсуждение возможной измены жён и подруг военнослужащих на далёкой родине.



Милдред также прерывала трансляции, где звучал американский джаз, чтобы озвучивать для союзников пораженческие настроения. Часто это были сообщения о преувеличенных потерях на фронте. Эффект от этой пропаганды оказался совершенно обратным идее Геббельса. Американцы сочли радиопередачу Салли Окси весьма интересной, у неё была масса поклонников. Действительно, где ещё солдат мог бы насладиться в разгар войны чарующими звуками бесподобной джазовой музыки?

2. HMS Ark Royal

HMS Ark Royal был авианосцем Британского Королевского флота, который служил во время Второй мировой войны. Это был первый авианосец, построенный специально для этой цели. Корабль сумел завоевать блестящую репутацию непотопляемого. Он с успехом уничтожал немецкие подводные лодки и не только. За все заслуги авианосец прозвали «Корабль удачи».



Для немецкого флота было делом чести уничтожить его. Как нацисты не старались, но потопить непомерно удачливый авианосец никак не удавалось. Тогда была запущена пропагандистская машина. По радио постоянно сообщали о том, что корабль наконец потоплен. Команда HMS Ark Royal с интересом слушала всегда очередное сообщение о своей гибели. Это уже стало вызывать смех.

Самым большим провалом в геббельсовской пропаганде стало очередное ошибочное сообщение по этому поводу. Об успешном затоплении Ark Royal доложил лейтенант Адольф Франк, который руководил атакой Люфтваффе на корабль. За это он даже был публично награждён. На самом деле в результате взрыва на судне не пострадало ничего, кроме столовых приборов. Сам Уинстон Черчилль пригласил военно-морского атташе США осмотреть Ark Royal в доке, чтобы успокоить союзные войска и поставить в неловкое положение немецкий флот.

3. Фау-2

Ракета Фау-2 была самым передовым оружием немецкой армии во время Второй мировой войны. Его широко рекламировали как одно из «орудий мести» Гитлера и выставляли напоказ публике как средство, которое поможет Германии выиграть войну. Это была огромная баллистическая ракета с боеголовкой в одну тонну. Использовали их в основном для атак на Лондон и Антверпен.



Только вот загвоздка в том, что ракета не была полностью готова к использованию. Несмотря на годы разработок, даже к осени 1944 года работа не была завершена. Оружие наносило не такой большой урон, как было заявлено. Особенно, если сравнить это с потраченными на его разработку космическими средствами.

4. « А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?»

Шекспира нельзя было просто отодвинуть и было решено попытаться его использовать.

К концу XIX века Вильям Шекспир стал известен в Германии как «наш Шекспир». Ни в одной другой стране мира его пьесы не ставились так часто. Таким образом, Шекспир был центральной опорой культуры Германии, которую нельзя было просто так отодвинуть. Нацисты же видели театр основным политическим оружием. Сам Геббельс неоднократно повторял: «Хорошее настроение - это инструмент войны ... и даже фактор, определяющий исход войны».



В этом свете неудивительно, что ещё в мае 1934 года рейхсминистр ввёл Закон о едином театральном праве. Это значило, что все театры официально находились под его контролем. Однако, несмотря на все усилия Геббельса, динамичная версия шекспировского «Гамлета» вышла на сцену Берлинского государственного театра. Эта постановка полностью подрывала все принципы героизма, которыми по мнению пропагандиста должна была быть наполнена.



После театральный режиссёр Юрген Фелинг сделал ещё один шаг вперед и открыто подорвал тираническую диктатуру нацистского режима, поставив «Ричарда III». Персонажу Ричарда Глостерского придавали хромоту, которая прямо имитировала Геббельса. Костюмы воспроизводили тот же стиль, что и войска SA. К несчастью для рейхсминистра, это была одна из самых популярных театральных постановок во всём Третьем рейхе.



Всё новые законы о театре бесконечно ограничивали его права. Несмотря на это Шекспира не удалось втиснуть в тесную пропагандистскую рубашку. Тем более невозможно оказалось полностью контролировать человеческое воображение.



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5. Джесси Оуэнс и Берлинские Олимпийские игры 1936 года

Олимпийские игры 1936 года, проходившие в Берлине, были первыми, которые транслировались по всему миру. Гитлер, следовательно, не мог не воспользоваться такой чудесной возможностью для всемирной пропаганды.



Прекрасные планы разрушил Джесси Оуэнс - темнокожий американский спортсмен. Американское правительство знало о дискриминационной политике нацистской Германии в отношении еврейских спортсменов. Поначалу США собирались бойкотировать Олимпийские игры 1936 года. Но Олимпийский комитет Америки отверг мнение политиков. Страна решила участвовать.



Сам Оуэнс открыто выступал за это. Его бесконечно удивляла лицемерная позиция американских политиков. В стране, где процветает просто вопиющая дискриминация, всерьёз обсуждается подобный бойкот! Спортсмен не видел никаких разумных моральных оснований для этого. Джесси Оуэнс, темнокожий американец, к большому разочарованию Гитлера, мгновенно стал звездой Летних Олимпийских игр.



Спортсмен завоевал 4 золотых медали в лёгкой атлетике. Оуэнс стал первым американцем, выигравшим 4 золотые медали на одной Олимпиаде. Джесси, конечно, не мог остановить подъём нацистского режима. Но всё же ему удалось хоть немного подорвать идеологию нацизма. Он фактически украл внимание у одного из самых фанатичных лидеров в истории.

6. Жизнь продолжается

К 1944 году большая часть населения Германии уже не верила в победу. Нацию охватило чувство безнадёжности. Геббельс наивно полагал, что его пропаганда способна ещё отвлечь от этого факта немецкую общественность. Он посмотрел фильм «Миссис Минивер». В нём лондонцы в едином порыве противотоят немцам. Король пропаганды решил, что Германии нужна собственная вдохновляющая кинолента.



Этот фильм получил название «Жизнь продолжается». Геббельс считал это детище своей личной гордостью и радостью. Он сам выбирал актёров на главные роли. Съёмки начались в январе 1945 года. К этому моменту большинство зданий и достопримечательностей Берлина уже были разрушены бомбардировками союзников. Главный пропагандист был полон решимости закончить фильм любой ценой.



Красная Армия наступала немцам на пятки. Места, где всего несколько часов назад актёры снимали очередную сцену, занимали советские войска. Производство киноленты было окончательно остановлено всего за несколько дней до капитуляции Германии. Катушки с плёнкой так и не были найдены. По некоторым непроверенным данным, они были спрятаны в руинах собора. Историки долго и тщетно пытались найти хоть какие-то остатки отснятого материала. Однако, от последнего пропагандистского детища Геббельса остались лишь раскадровки и скупые кадры кинохроники.

7. Радио Каледония

Единственной целью Радио Каледония было настроить шотландскую общественность против британского правительства. Это задумывалось как главный рычаг нацистской пропаганды в Шотландии. Передачи писались и велись шотландским фашистом Дональдом Грантом. Он пытался внушить слушателям мысль о том, что Шотландия под властью Гитлера лучше, чем Шотландия под властью англичанина Черчилля.



Однако на деле всё получилось совсем не так как задумывалось. Во-первых, приём Радио Каледония в Великобритании был ужасно плохим. У станции часто бывали длительные периоды отсутствия в эфире. Во-вторых, даже националистические организации Шотландии не поддержали эту идею. Они открыто осуждали её, считая не просто не полезной, а даже губительной для дела шотландского национализма. Радио Каледония с треском провалилось и прекратило своё вещание в 1942 году.

8. Слишком уж успешная галерея дегенеративного искусства

Выставка «Entartete Kunst» или «Degenerate Art».

До прихода нацистов к власти в 1939 году Германия была центром современного искусства. Дадаизм и движение Баухаус становились известными во всём мире, и художники со всех концов света искали вдохновения в Германии.



Однако с приходом к власти нацистов свобода творчества была уничтожена. Партия почувствовала гнев общественности по поводу этих ограничений и пришла к выводу, что люди были просто введены в заблуждение. В Мюнхене была организована художественная выставка под названием «Entartete Kunst» или «Degenerate Art», чтобы продемонстрировать, почему современное искусство столь опасно и даже постыдно.



Более 650 произведений искусства были выставлены в этой галерее. Рядом с каждой работой были помещены объяснения того, почему они не заслуживают внимания. В то же время была открыта художественная галерея под названием «Великая немецкая художественная выставка». Там были выставлены произведения искусства, которые по мнению нацистов были достойны арийцев. Целью выставок было доказать безусловное превосходство последних.



На деле вышло всё наоборот. Галерею Degenerate Art посетило в пять раз больше людей. Фактически, она была настолько популярна, что за один день её посетили более 36 000 человек.



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9. Чистокровный арийский солдат — еврей?

Вернер Гольдберг.

Вернер Гольдберг был немцем наполовину еврейского происхождения. Тем не менее именно он появлялся на плакатах по всей нацистской Германии, как идеальный арийский солдат Вермахта.



1 декабря 1938 года Гольдберг присоединился к немецкой армии и принял участие во вторжении в Польшу. Вскоре после начала войны фотография Гольдберга появилась в газете Berliner Tagesblatt с заголовком «Идеальный немецкий солдат». Менее чем через год этот «идеальный немецкий солдат» будет изгнан из армии, за которую он сражался. Ведь 8 апреля 1940 года Гитлер издал приказ, в котором говорилось, что любой, кто имеет еврейское происхождение 1-й степени, должен быть уволен из армии.

Идеальный арийский солдат оказался совсем не идеальным.

Наверное, Вернер Гольдберг, служивший рекламой истинного арийца, был всё же не такой уж подходящей кандидатурой для пропаганды...

10. Идеальный арийский ребенок Гитлера

Идеальный арийский ребёнок.

Такой же фокус получился и с идеальным арийским ребёнком Гитлера. В 1935 году Йозеф Геббельс начал кампанию по поиску «идеального арийского ребёнка». Вопреки всем арийским ценностям, Геббельс выбрал брюнетку с карими глазами, что не вполне соответствовало канону. Лицо девочки вскоре стало появляться во всех печатных изданиях по всей стране. Арийцы были шокированы правдой не менее, чем родители ребёнка. Для Джейкоба и Полины Левинсон ведь не было секретом чистокровное еврейское происхождение их дочери!



Всё дело было в том, что художник-бунтарь по имени Ганс Баллин недавно сфотографировал дочь Левинсона в своей берлинской студии. Баллин ненавидел нацистский режим и представил эту фотографию Хесси Тафт в надежде, что она подорвёт доверие ко всей пропагандистской машине Геббельса. Хотя Баллину и удалось унизить нацистский режим, решение художника подвергло Левинсонов большой опасности. В итоге им пришлось бежать из страны.



Нацисты совершили множество преступлений против человечества. Практика концлагерей сыграла здесь далеко не последнюю роль. То, что там происходило, способно уничтожить любую веру в доброту и справедливость. Особенно ценно, когда находятся сильные личности с которыми этого не случилось. Прочтите истинную историю любви, верности и надежды родом из ада: тайные любовники из Освенцима: встреча 72 года спустя.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2362596203373005288/

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