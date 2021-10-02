Житие Паисия Святогорца: биография, фото и дата смерти

В 2015 году к лику святых был причислен великий подвижник православия, схимонах Афонского монастыря Паисий Святогорец, житие которого, составленное близко знавшим его иеромонахом Исааком, легло в основу этой статьи.

У каждого христианина есть свой особо почитаемый угодник Божий, к которому он обращается с молитвами о заступничестве перед Престолом Всевышнего. Для многих людей сегодня святой Паисий стал именно таким небесным покровителем.

Первый религиозный опыт будущего подвижника

Как явствует из «Жития Паисия Святогорца», родился он 25 июля 1924 года в Фарасах – греческом поселении, расположенном на территории современной Турции. Будущий святой стал шестым ребенком в семье уважаемых и благочестивых родителей – Евлампия и Продромоса Езнепидес, давших ему во святом крещении имя Арсений. Весьма примечательно, что это таинство совершал над ним другой его прославленный земляк, причисленный впоследствии к лику святых под именем Арсения Каппадокийского.

В силу ряда политических причин родители младенца Арсения были вынуждены покинуть обжитое место, когда ему едва исполнилось два месяца, и перебраться в город Коницу, находившийся на границе Греции и Албании. Там и прошло его детство. Как рассказывается в «Житие преподобного Паисия Святогорца», сильное влияние в ранние годы оказывала на него мать – глубоко набожная женщина, в течение дня непрестанно творившая Иисусову молитву, что обычно делают люди, принявшие монашеский постриг.

Эта ее особенность глубоко запала в душу ребенка и постепенно стала его собственной чертой.

Как вспоминали потом люди, близко знавшие его семью, в детстве Арсений отличался живым умом и прекрасной памятью, благодаря чему практически без посторонней помощи к шести годам уже научился читать, а чуть позже и писать. С этого времени его постоянными спутниками сделались книги, среди которых главное место занимала Библия, в особенности же Святое Евангелие. Кроме них Арсений самозабвенно читал жития святых, печатавшихся небольшими дешевыми изданиями, которых у него в комнате было великое множество. Неудивительно, что с ранних лет он приобрел склонность к уединенным молитвам, столь усилившуюся со временем, что она начала вызывать беспокойство у окружающих.

Трудовая жизнь и первые помыслы о монашестве

Далее в «Житие преподобного Паисия Святогорца» рассказывается, что, окончив начальную школу и не имея возможности продолжить образование, он овладел профессией плотника и стал помогать семье, зарабатывая на хлеб в одной из местных артелей. Способный и трудолюбивый юноша весьма преуспел в этом поистине евангельском ремесле, которым во дни Своей земной жизни занимался Спаситель наш – Иисус Христос. Заказчики с неизменной похвалой отзывались о сделанных его руками иконостасах, полках для икон, а также всевозможной мебели. Приходилось Арсению делать и гробы, но за них он никогда не взимал плату, проявляя тем самым сочувствие к человеческому горю.

В «Житие святого Паисия Святогорца» весьма ярко повествуется о том, как в 15-летнем возрасте Господь помог ему с честью преодолеть искушение в вере. Случилось так, что один из сверстников стал объяснять Арсению модную в те годы теорию эволюции Дарвина, пытаясь при этом доказать ее превосходство перед библейской догмой о сотворении мира. Не находя аргументов для опровержения его слов, но сердцем чувствуя их ошибочность, юноша провел несколько дней в глубоком размышлении и молитве, пока не сподобился узреть Самого Иисуса Христа, представшего перед ним в ослепительном сиянии. Это видение помогло будущему подвижнику отбросить сомнения и навсегда укрепиться в вере.

Именно тогда Арсений начал задумываться о принятии монашеского пострига и даже обратился с этой просьбой к настоятелю одной из ближайших обителей, но тот отказал ему по причине слишком юного возраста, однако дал все необходимые наставления для подготовки к вступлению в будущем на эту нелегкую стезю.

Закалка духа и плоти

Как написано в «Житии Паисия Святогорца», с этих пор боголюбивый юноша начал готовить свои тело и душу к будущим аскетическим подвигам. Необычайно строго выполняя требования, связанные с православными постами, он и в скоромные дни вкушал лишь простую грубую пищу без соли, довольствуясь минимально необходимым для поддержания сил количеством. Чрезмерное же усердие приводило порой к голодным обморокам.

Кроме того, работая в поле, Арсений никогда не надевал обувь, отчего в кровь ранил босые ноги об острые стебли скошенной травы. Этим, как писал иеромонах Исаак в «Житие Паисия Святогорца», будущий святой укреплял свой дух и учился стойко переносить страдания плоти. Пример столь пылкой веры не мог не повлиять на окружающих. Особенно чутко он воспринимался детьми и подростками, многие из которых тогда же обратили свои сердца к Богу, а повзрослев, отринули от себя мирские соблазны и встали на путь монашеской жизни.

Время тяжких испытаний

Вслед за мирными юношескими годами, проведенными в молитвах и углубленном богомыслии, для будущего подвижника наступила пора испытаний – греко-итальянская война, обрушившая на Коницу, где по-прежнему жила его семья, все тяготы вражеской оккупации. В этот тяжелый период он и его родители делились с голодными земляками последними крохами хлеба, тогда как сами порой не имели средств к пропитанию.

Однако жизненные тяготы значительно усугубились после того, как в июле 1936 года разразилась в стране гражданская война. Об этом жестоком времени также повествуется в «Житие Паисия Святогорца». По подозрению в помощи, оказываемой сторонникам генерала Франко, будущий святой был брошен в тюрьму и там во всей полноте познал тягость мучений, которые испытывает человек, запертый длительное время в тесной душной камере, до предела наполненной такими же, как и он, узниками.

Искушение будущего святого

Этот период в жизни святого связан с одним весьма характерным происшествием, ярко показывающим аскетический настрой его души. Иеромонах Исаак писал, что однажды тюремщики, случайно узнав о крайней религиозности Арсения и его монашеском образе жизни, решили поглумиться над ним. Поместив молодого человека в одиночную камеру, они подсадили к нему двух девиц легкого поведения, мысленно предвкушая сцены его неизбежного, по их мнению, грехопадения.

Однако несмотря на то что, действуя по их наущению, блудницы сбросили с себя всю одежду, юноша, поборов искушение плоти, молитвенно призвал себе на помощь Небесные силы. Более того, он обратил к этим падшим женщинам слова любви и сострадания, отчего те устыдились и в слезах покинули камеру. На страницах «Жития святого Паисия Святогорца» немало описаний и других случаев, ярко характеризующих его непреклонную аскетическую натуру.

Вновь на свободе

Не имея доказательств его собственной причастности к какой-либо из боевых групп противника, тюремное начальство пыталось обвинить Арсения в том, что на стороне врага сражается его старший брат. Но он вполне резонно возразил им, что по праву старшинства тот сам волен принимать решения и не обязан отчитываться перед ним в своих действиях. На этот аргумент возразить было нечего, и Арсений вскоре оказался на свободе.

Еще одна характерная деталь, упоминаемая и в исторической биографии и в житие Паисия Святогорца: оказавшись на свободе после нескольких месяцев заключения, он с одинаковым усердием помогал как сторонникам прокоммунистических сил, так и их противникам. Эта позиция вытекала из его глубокого убеждения, что все люди, независимо от их политической ориентации, достойны христианского сострадания.

Служба в армии

Война и вызванные ей трудности на время помешали Арсению осуществить свою мечту об уходе в монастырь, поскольку семья крайне нуждалась в его помощи. Тем не менее духовная жизнь юноши по-прежнему была предельно насыщенной. Свободные часы, остававшиеся от занятия плотницким ремеслом, он посвящал молитвам и чтению Священного Писания, обретая на его страницах силы для дальнейшей жизни. В то же время строгое соблюдение всех постов и постоянная готовность оказать помощь ближнему готовили его душу к будущему монастырскому послушанию.

Война, как известно, требует от людей не только молитв, но и активного участия в ее разрушительном действии. В положенный срок получил призывную повестку и Арсений. В связи с этим уместно вспомнить еще одну характерную деталь, упомянутую в «Житие Паисия Святогорца» иеромонахом Исааком: отправляясь на фронт, юноша молил Бога не о том, чтобы Он сохранил его жизнь, а о том, чтобы ему самому не довелось кого-то убить. И Господь услышал его молитву: по прибытии в часть молодой человек был направлен на курсы радистов и, овладев этой специальностью, благополучно избежал необходимости убивать.

Находясь на службе, Арсений по своему душевному складу оставался таким же, каким был в гражданской жизни − искал случая помочь ближнему и всегда охотно выполнял любую, даже самую тяжелую и грязную работу. Вначале сослуживцы подсмеивались над ним и нередко злоупотребляли его готовностью подменить любого из них в наряде. Однако со временем насмешки прекратились, уступив место всеобщему уважению. Под конец службы, продлившейся три года, будущего святого настолько полюбили, что считали неким талисманом, ниспосланным свыше. В этом они были очень близки к истине, что не раз подтверждалось во время боев.

Сбывшаяся мечта

Далее в «Житие старца Паисия Святогорца» иеромонах Исаак пишет, что, едва демобилизовавшись и еще не успев снять с себя военную форму, Арсений отправился на Святую Гору Афон, куда влекла его заветная мечта. Именно там он желал провести дальнейшие дни своей жизни, посвятив их служению Богу. Однако в этот раз ему не суждено было исполнить свои намерения, поскольку Господь послал будущему иноку еще одну, на этот раз последнюю проверку его смирения. Находясь в одной из афонских обителей, Арсений неожиданно получил письмо от отца, в котором тот просил его немедленно возвратиться домой и оказать помощь семье в каком-то весьма важном для нее деле. Восприняв его просьбу, как посланный свыше призыв к послушанию, молодой человек безропотно подчинился и, оставив на время обитель, направился домой.

Прожив в кругу своих родных почти два года и выполнив все, что просил отец, Арсений вновь отправился на Афон, чтобы начать там иноческую жизнь, к которой так долго и настойчиво готовился. В этот раз Господь внял его молитвам и сподобил стать послушником того самого монастыря, из которого его когда-то позвало домой письмо, написанное отцом. Так сбылась мечта всей жизни этого удивительного человека, непрестанным трудом стяжавшего венец святости.

В стенах обители

О начальном периоде монастырской жизни достаточно подробно рассказывается в «Житие Паисия Святогорца», а фото, приведенные в статье, могут послужить дополнительной иллюстрацией. Читая строки, написанные иеромонахом Исааком, мы узнаем, что даже не имея еще достаточного опыта, послушник Арсений, по благословению настоятеля, вел столь суровую аскетическую жизнь, чем приводил в невольный трепет бывалых монахов. Работая весь день плотником (это ремесло было весьма востребовано в обители), он выстаивал ночи напролет в молитвенном бдении, а то короткое время, которое по естеству человеческому все же необходимо для сна, проводил, лежа на голых камнях.

Наконец, по Божьему благословению, в марте 1954 года послушник Арсений принял монашеский постриг с новым именем – Аверкий. Вступив на путь иночества, будущий святой внешне не изменил прежнего образа жизни, но исполнился еще большим смирением. Он, как и ранее, проводил дни в плотницкой мастерской, где выполнял послушания, налагаемые на него одним из старших монахов, который, к несчастью, оказался человеком грубым и жестокосердным. Как видно из этого обстоятельства, упомянутого в «Житие Паисия Святогорца», Господь порой попускает таким, далеким от истинного благочестия людям подвязаться в Его обителях. Подобным искушением Он укрепляет смирение Своих истинных служителей. Безропотно перенося все грубости и придирки своего начальника, молодой монах Аверкий оставался у него в послушании два года, после чего был пострижен в мантию (вторую ступень монашества) с именем Паисий, под которым и получил всенародную известность, а позже прославился в лике святых.

Тяжкий, но почетный крест старчества

С этого времени, как писал в «Житие старца Паисия Святогорца» иеромонах Исаак, начался новый и наиболее важный период его земной жизни – старчество, определяющееся не возрастом, а присутствием в душе особой благодати, ниспосланной Богом. Доподлинно известно, что подвижник, еще пребывая в тленном мире, неоднократно сподобился лицезреть Иисуса Христа и Его Пречистую Матерь, являвшихся ему и говоривших с ним. В разные моменты жизни Они наполняли его душу Божественной благодатью и даровали силы для аскетических подвигов.

По мере того как молва о необычайном благочестии отца Паисия выходила за пределы монастыря, к нему стали съезжаться люди с просьбами о молитвенной помощи в различных жизненных обстоятельствах. В монастырских книгах сохранилось много записей, свидетельствующих о чудесах, явленных Господом по молитвам старца. Среди них и случаи исцелений безнадежно больных людей, и факты обретения людей, без вести пропавших много лет назад.

Весьма примечательно, что старец имел дар разговаривать не только с людьми, но и с животными, которые его охотно слушали и беспрекословно подчинялись. Так, в «Житие Паисия Святогорца» иеромонах Исаак вспоминает случай, как однажды в присутствии множества паломников к нему в келью заползла крупная ядовитая змея. Успокоив перепуганных посетителей, старец взял чашу и, наполнив ее водой, напоил незваную гостью. После этого он приказал ей удалиться, и змея послушно исчезла в расщелине стены, не причинив никому вреда.

Блаженная кончина и посмертное пророчество старца

Трудно перечислить все чудеса, явленные по молитвам старца как во дни его земной жизни, так и после блаженной кончины, последовавшей 12 июля 1994 года. Великий старец отошел ко Господу после долгой и изнурительной болезни, но никто из тех, кому довелось быть рядом с ним в последние дни, не слышал из его уст ни стенаний, ни жалоб. Закат жизни он провел с тем же смирением и покорностью воле Божьей, что и все предшествующие годы, о которых мы узнаем из «Жития Паисия Святогорца». Дату смерти этого великого подвижника, без сомнения, следует считать началом его пребывания во Царствии Небесном, путь к которому он себе прокладывал с раннего детства.

В завершение статьи хочется привести одно из пророчеств, оставленных старцем Паисием, который, как свидетельствуют знавшие его лично, обладал необычайным даром прозорливости. Оно касается взаимоотношений Греческого государства с его исконным политическим и военным противником – Турцией. Между ними старец предрекал в будущем военный конфликт, исход которого во многом изменит нынешнее соотношение сил. Он говорил, что многовековой спор за приоритет на Босфоре будет, наконец, решен в пользу Греции, и над Константинополем воссияет православный крест. Справедливости ради отметим, что иеромонах Исаак в «Житие старца Паисия Святогорца» не упоминает об этих его словах, и достоянием общественности они стали с подачи журналистов.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2315592970499001017/

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