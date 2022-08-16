От виагры до железобетона. Открытия, сделанные случайно

Говорят, что Менделеев придумал таблицу химических элементов во сне. Но на самом деле это не более чем байка, а великий ученый работал над упорядочением элементов долгие годы. Но все же, согласитесь, небылица-то красивая – взять и случайно открыть или придумать что-то такое, что потом навсегда изменит мир.

И ведь история знает много таких случаев, когда ныне известные всему миру открытия получались совершенно случайно. Вот лишь некоторые из них.

1. Фернандо Магеллан и круглая земля

Начинает наш обзор первый путешественник, обогнувший Землю и, тем самым доказавший, что планета круглая. Это была очень долгая и тяжелая экспедиция. Достаточно сказать, что из 5 кораблей на родину вернулся лишь один, и на нем оставалось всего 18 человек команды из 280. Экспедиция эта потеряла и самого Магеллана, который, как потом напишут историки, погиб "прикрывая отступающих товарищей" на одном из островов Индонезии.

Кругосветное путешествие Магеллана/ © kratkoe.com

Но не это главное. Главное то, что оставшийся целым корабль привез в своих трюмах груз специй и пряностей, окупив тем самым все затраты на снаряжение экспедиции и принеся еще и 2000% прибыли сверху. А это и было единственной целью того путешествия.

2. Александр Флеминг и пенициллин

Фернандо Магеллан отправился в море с одной задачей – найти короткий проход в Индию и привезти оттуда пряностей. А то, что в процессе плавания он обогнул земной шар, так то дело хорошее, но совсем не главное.

Британский химик Александр Флеминг был чудовищным неряхой. В своей лаборатории он изучал природу бактериальной инфекции инфлюэнцы (так в те времена называли грипп). И лабораторные чашки с посевами бактерий, которые уже были не нужны, он не мыл, а просто небрежно отодвигал на край стола. Вскоре у него в лаборатории скопилось несколько десятков таких чашек.

Портрет Александра Флеминга за работой/ © Ethel Leontine Gabain, Wikimedia Commons

Однажды Флеминг уехал по делам в другую часть страны. За это время погода на улице потеплела, а потом снова грянули холода. Температура в лаборатории ученого то повышалась, то понижалась, что было идеальным условием для развития плесени. И когда Флеминг вернулся обратно, то с удивлением заметил, что в некоторых чашках с посевами бактерий их совершенно не оказалось – все "съела" необычная плесень. Она и стала впоследствии пенициллином – предтечей современных антибиотиков.

3. Жозеф Монье и железобетон

Простой французский садовник Жозеф Монье работал в дворце Тюильри, где ухаживал за крупными растениями – пальмами и апельсиновыми деревьями. Кадки и горшки для них были для садовника настоящей головной болью. Дело в том, что деревянные кадки быстро приходили в негодность, а керамические оказывались очень хрупкими. К тому же у пальмы были очень мощные корни, разрушавшие любой цветочный горшок.

Жозеф Монье – отец железобетона/ © pantv.livejournal.com

И Монье начал экспериментировать. Сначала он делал двойные деревянные кадки, вставляя одну в другую. Но эта конструкция все равно была недостаточно прочной. Тогда садовник залил в щели между такими бочками цементный раствор и напихал железных прутьев из проволоки. Получившаяся кадка оказалась заметно прочнее предыдущих. А когда Монье догадался укреплять цементные горшки не просто проволокой, а сеткой из нее, то вскоре весь мир узнал о железобетоне.

Кстати, Монье не растерялся и запатентовал свое изобретение. А вместе с ним патент получили и железобетонные трубы, панели и даже шпалы. И это все трудами неприметного садовника из дворца, который хотел всего лишь прочный горшок.

4. Бернар Куртуа и йод

В начале XIX века во Франции была такая профессия – селитовар. Это были люди, которые производили селитру из морских водорослей. Процесс был несложным – купить водоросли, нарезать, высушить, сжечь. Получалась зола. Ею обрабатывалась грязная природная селитра для получения чистой.

На самом деле йод открыл кот/ © ctrl.info

В процессе приготовления золы как-то любимый кот Куртуа спрыгнул на лабораторный стол с плеча хозяина. Итогом стала опрокинутая колба с серной кислотой, которая попала на золу морских водорослей. Место "аварии" тут же окутали тяжелые фиолетово-коричневые пары, все зашкворчало и закипело. А когда фиолетовый дым рассеялся, то перед взором селитовара предстали красивые кристаллы. Это и был йод. Результатам этого опыта Куртуа поделился с коллегами–химиками, а те быстро выяснили, что спиртовой раствор нового элемента имеет уникальные антисептические свойства. Так весь мир узнал о лучшем средстве для заживления ран и порезов.

5. Компания Pfizer и виагра

История этого открытия известна многим. В начале 90-х годов компания Pfizer работала над изобретением нового лекарства от стенокардии. Ученым надо было изобрести препарат, который при употреблении расширял бы кровеносные сосуды, ведь при стенокардии сердце недополучает кислород, который поступает в него с кровотоком.

Эффект виагры был открыт случайно/ © nauka.tass.ru

Прообраз будущего лекарства был получен, однако оно показало совсем не те результаты, которых от него ждали. Да, сосуды увеличивались, но на очень короткое время. И чтобы добиться нужного эффекта лекарство надо было принимать 3 раза в день.

Зато у препарата был замечен очень интересный побочный эффект – кровеносные сосуды расширялись не только в районе сердца, но и в других частях тела, что вызывало мощный приток крови. Так и появилась виагра – лекарство, основанное на неожиданном побочном эффекте.

6. Федор Ландрин и леденцы

Немногие наверное вспомнят подзабытое ныне слово ландрин. Так в царской России называли сладкие леденцы. От этого названия так и веет чем-то изысканно французским. Но на самом деле ландрин к Франции не имеет никакого отношения. Это не заграница, а самая что ни на есть провинциальная Тверь.

Жил в то время небогатый купец Федор Ландрин, фамилия которого произошла от речушки Ландры, протекавшей в тверских землях. Занимался Федор тем, что варил леденцы и сбывал их в магазины богатого московского купца Елисеева. Леденцы в то время обязательно заворачивали в бумагу, чтобы они имели товарный вид и не слипались.

А раньше каждый такой леденец заворачивали в обертку/ © muzeykuhmister.ru

Однажды Федор то ли запил, то ли просто забыл, и привез товар не завернутый в обертку. Елисеев, понятное дело, леденцы не принял и отправил Федю восвояси. Расстроенный ремесленник остановился с открытым лотком на углу женской гимназии. Выбежавшие с занятий гимназистки как птички быстро расхватали яркие леденцы. Тогда Федор и смекнул, что можно зарабатывать самому и не заморачиваться обертыванием конфеток. Так вскоре и возникло предприятие с солидным названием "Георг ЛандринЪ". А яркие маленькие сосательные конфеты так и стали называть – ландрин.

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А вы знали об этом?

В 1325 году разгорелась война между итальянскими городами Болонья и Модена. В Средние века Аппенинский полуостров был разделён на множество феодальных владений, между которыми регулярно возникали противоречия. В регионе царили хаос и постоянные пограничные войны.Соперничество между соседствующими Болоньей и Моденой тлело уже больше столетия. Осенью 1325 года между ними вспыхнул очередной конфликт. Пользуясь неразберихой, несколько солдат Модены ночью выкрали из колодца в Болонье дубовое ведро. Утром они торжественно продемонстрировали его соотечественникам. Для жителей Болоньи акт воровства стал последней каплей терпения. Городской совет потребовал у соседей вернуть пропажу на место. Совет Модены требование проигнорировал. Копия ведра, из-за которого началась эта войнаТогда болонцы собрали двадцатитысячную армию и двинулись на Модену войной.К несчастью для мстителей, сражение они проиграли. С обеих сторон на поле боя остались лежать более 2-х тысяч мужчин.Посрамленным болонцам пришлось заключить мир, а украденное ведро (сегодня это его копия), так и висит в колокольне моденского кафедрального собора.Ведро, конечно, стало лишь поводом: Болонья и Модена соперничали на протяжении столетий. Но повод всё же попал в историю и стал символом как бессмысленной войны, так и трофеем Модены.

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