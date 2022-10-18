Как Николай II профинансировал собственными золотовалютными резервами уставной капитал ФРС

В любой стране мира его национальная валюта является одним из основных гарантов независимости. При этом ее эмиссия осуществляется центральным банком, принадлежащим государству. Лишь США все обстоит иначе. За эмиссию доллара, одной из основных резервных валют, отвечает частная финансовая компания — ФРС. Фактически ее акционеры руководят мировой экономикой. Но самое удивительное состоит в том, что деньги на уставной капитал ФРС дал именно русский царь Николай II, который одновременно был инициатором создания Лиги Наций. Звучит невероятно, но уже тогда в конце XIX века Николай II c высокой трибуны говорил о необходимости прекращения гонки вооружений.

В наши дни любой желающий, посетив Секретариат ООН, сможет лично увидеть грамоту с призывом об участии всех стран мира в Гаагской мирной конференции, на которой обсуждалось создание Лиги Наций за подписью Николая II. В ее функции должно было войти регулирование финансовых споров между разными странами. Именно тогда появилось предложение создания ФРС США. С первых дней своего существования эта финансовая организация по своей сути являлась международным частным банком, у которого обязан был быть собственный уставной капитал, номинированный в золоте.

Это сегодня доллар не подкреплен ни золотом, ни товарной массой США. Но в 1913 году все было иначе. В то время, когда создавалось ФРС, доллар, как и рубль, обязан был в случае необходимости обмениваться на эквивалент в золоте. Не удивительно, что в качестве своего уставного капитала ФРС имела крупные запасы золота. Откуда же оно взялось? Американские банки, участвовавшие в создании ФРС, свое золото в качестве уставного капитала не могли предоставить по закону США. Предполагалось, что его предоставят те страны мира, для урегулирования финансовых споров между которыми и создавалась ФРС. Однако практически никто из крупных мировых держав не откликнулся на предложение профинансировать собственными золотовалютными резервами уставной капитал ФРС.

Сделала это лишь Россия, в лице императора Николая II. Взнос Российской Империи в ФРС США составил 88,8% его уставного капитала в золоте! При этом Россия должна была ежегодно получать 4% от вложенных средств, в качестве дивидендов. Однако вскоре после учреждения ФРС грянула революция, а затем произошел расстрел царской семьи. СССР же не признал долги царской России, а соответственно не имел никаких прав на ее доходы от зарубежных активов. Платить проценты ФРС стало некому. Жаль. Пойди история России по иному руслу, возможно сегодня не США, а Россия была бы владельцем печатного станка мировой резервной валюты!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

А вы знали об этом?

Пожилая мать палача народов Сталина Екатерина Джугашвили (в девичестве Геладзе) жила в роскошном дворце бывшего царского наместника в Тифлисе, гуляя по утрам по красивейшем саду! Кроме того, она была похоронена в тбилисском пантеоне Мтацминда, предназначенного для захоронения выдающихся деятелей Грузии. Таким образом, посмертно «заслуги» простой прачки Кеке из Гори, которая неизвестно от кого нагуляла обыкновенного тирана и злодея Средневековья, были приравнены к заслугам выдающихся деятелей Грузии!Это вызвало тогда возмущение у жителей Грузии. Пантеон Мтацминда в 1929 году официально был объявлен пантеоном грузинских писателей и общественных деятелей. Поэтому именно там находились могилы тех, кого в Грузии да и во всем Советском Союзе считали великими людьми. Поэтому некоторые считали, что Екатерине Георгиевне, которая ничем подобным не отличилась, в Пантеоне совсем не место!

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