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Великий подвиг советского чемпиона, спасшего 46 человек, ценой своей карьеры

Великий подвиг советского чемпиона, спасшего 46 человек, ценой своей карьеры

16 сентября 1976 года советский пловец Шаварш Карапетян вышел из дома на пробежку. Он был не просто спортсмен, а 17-кратный чемпион мира уже в 23 года. Почти каждое его утро, вне зависимости от погодных условий, начиналось с пробежки.

На этот раз его сопровождал родной брат и тренер - который готовил чемпиона к очередным соревнованиям. Их путь лежал через живописное Ереванское водохранилище, рядом с которым проходила дорога. В этот день ничто не предвещало беды, и Шаварш как обычно бежал, наслаждаясь окружающими его пейзажами.

Ереванское водохранилищеЕреванское водохранилище

Дальше все произошло стремительно, как в настоящем боевике. Переполненный троллейбус на полной скорости пролетел через дамбу и вылетел в воду.

Когда испуганный Шаварш добежал до места происшествия, он увидел лишь рога троллейбуса, который быстро погрузился под воду. Не думая о том, что температура воды достигает всего 13 градусов пловец ловко прыгнул в воду - спасать людей. 

Великий подвиг советского чемпиона, спасшего 46 человек, ценой своей карьеры

 "Я не любитель, а пловец мирового уровня, мне некогда было думать о себе, я знал лишь одно - там люди, и я могу их спасти." Шаварш Карапетян

Великий подвиг советского чемпиона, спасшего 46 человек, ценой своей карьеры

Цена милосердия

В результате спасать пришлось уже и самого Карапетяна, который находился в плачевном состоянии. Он был ранен осколками, и несколько месяцев пролежал в больнице с пневмонией, но все-таки выжил.

После произошедшего ему удалось справиться с недугом, но на своей карьере пришлось забыть.

Великий подвиг советского чемпиона, спасшего 46 человек, ценой своей карьеры

Врачи категорически запрещали ему активные тренировки, но Шаварш потихоньку занимался, сумев установить еще один мировой рекорд. Конечно, это достижение далось ему слишком большим трудом, и продолжать дальше он уже не мог.

Сам Шаварш нисколько не пожалел о раннем завершении карьеры, сожалея лишь об одном - что не спас еще больше людей. О подвиге юного героя узнали лишь спустя много лет, когда эта история была впервые опубликована в газете.

Великий подвиг советского чемпиона, спасшего 46 человек, ценой своей карьеры

Дело в том, что в СССР не хотели признавать роковую ошибку, и подвиг Шаварша, ссылаясь на то, что люди выжили благодаря спасателям. Но, с развалом Советского Союза новость все таки нашла своих читателей. За всю свою жизнь Карапетян спас еще немало людей: из бассеина, или горящего дома, но старался не распространяться об этом, считая спасение нуждающихся своим человеческим долгом.

Храброму герою удалось дожить и до наших дней, недавно Шаваршу исполнилось 69 лет, и он уже имеет множество наград за свои заслуги.

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А вы знали об  этом?

Школа на юго-западе Лондона запретила детям заводить лучших друзей, потому что учителя считают, что это может очень расстроить ребенка, когда дружба закончится.А в  американских школах  в связи с участившимися терактами запрещено приносить свой рюкзак или сумку в классную комнату, чтобы избежать  пронос оружия. Таким образом, они позволяют только приносить книги и канцелярские принадлежности в класс. Рюкзаки должны оставаться в шкафчике.

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