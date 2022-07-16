Великий подвиг советского чемпиона, спасшего 46 человек, ценой своей карьеры

16 сентября 1976 года советский пловец Шаварш Карапетян вышел из дома на пробежку. Он был не просто спортсмен, а 17-кратный чемпион мира уже в 23 года. Почти каждое его утро, вне зависимости от погодных условий, начиналось с пробежки.

На этот раз его сопровождал родной брат и тренер - который готовил чемпиона к очередным соревнованиям. Их путь лежал через живописное Ереванское водохранилище, рядом с которым проходила дорога. В этот день ничто не предвещало беды, и Шаварш как обычно бежал, наслаждаясь окружающими его пейзажами.

Ереванское водохранилище

Дальше все произошло стремительно, как в настоящем боевике. Переполненный троллейбус на полной скорости пролетел через дамбу и вылетел в воду.

Когда испуганный Шаварш добежал до места происшествия, он увидел лишь рога троллейбуса, который быстро погрузился под воду. Не думая о том, что температура воды достигает всего 13 градусов пловец ловко прыгнул в воду - спасать людей.

"Я не любитель, а пловец мирового уровня, мне некогда было думать о себе, я знал лишь одно - там люди, и я могу их спасти." Шаварш Карапетян

Цена милосердия

В результате спасать пришлось уже и самого Карапетяна, который находился в плачевном состоянии. Он был ранен осколками, и несколько месяцев пролежал в больнице с пневмонией, но все-таки выжил.

После произошедшего ему удалось справиться с недугом, но на своей карьере пришлось забыть.

Врачи категорически запрещали ему активные тренировки, но Шаварш потихоньку занимался, сумев установить еще один мировой рекорд. Конечно, это достижение далось ему слишком большим трудом, и продолжать дальше он уже не мог.

Сам Шаварш нисколько не пожалел о раннем завершении карьеры, сожалея лишь об одном - что не спас еще больше людей. О подвиге юного героя узнали лишь спустя много лет, когда эта история была впервые опубликована в газете.

Дело в том, что в СССР не хотели признавать роковую ошибку, и подвиг Шаварша, ссылаясь на то, что люди выжили благодаря спасателям. Но, с развалом Советского Союза новость все таки нашла своих читателей. За всю свою жизнь Карапетян спас еще немало людей: из бассеина, или горящего дома, но старался не распространяться об этом, считая спасение нуждающихся своим человеческим долгом.

Храброму герою удалось дожить и до наших дней, недавно Шаваршу исполнилось 69 лет, и он уже имеет множество наград за свои заслуги.

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А вы знали об этом?

Школа на юго-западе Лондона запретила детям заводить лучших друзей, потому что учителя считают, что это может очень расстроить ребенка, когда дружба закончится.А в американских школах в связи с участившимися терактами запрещено приносить свой рюкзак или сумку в классную комнату, чтобы избежать пронос оружия. Таким образом, они позволяют только приносить книги и канцелярские принадлежности в класс. Рюкзаки должны оставаться в шкафчике.

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