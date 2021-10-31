Что на самом деле стало причиной решения Кутузова оставить Москву

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Что касается влияния ранений на способность Михаила Кутузова к принятию ответственных решений ,то, на мой взгляд, это мало вероятно, тем более что он никогда не отличался особым умом !Кутузов фактически не выиграл в своей жизни ни одно крупное сражение.

Любопытно также, что тактику партизанской войны разработал не Кутузов, а Барклай-де-Толи, который прекрасно знал полководческие качества Наполеона, и поэтому был против Бородинского сражения, разработав "скифскую стратегию" выматывания противника партизанской войной, благодаря которой Наполеон потерял свою армию.Именно настойчивая позиция Барклай-де-Толи повлияла на Кутузова оставить Москву, а не якобы последствия ранений ! Что поделаешь, победителей не судят,а вот истинных героев порой могут просто забыть!

Однозначно русская армия была уничтожена именно в Бородинском сражении,потеряв почти половины регулярного состава, а около 30% оставшихся в живых превратились в мародеров.В этом безусловно был виноват Кутузов, поскольку неправильно расположил войска и бездарно руководил боем. Именно поэтому кощунственно звучат слова некоторых нерадивых историков, которые говорят о якобы победе русских войск в Бородинском сражении!

Даже тогда, когда Наполеон уже отступал из России, русские потеряли ещё больше военных: Кутузов вывел из Тарутино 130 тысяч, а привел в Вильно 27 тысяч солдат!Несмотря на это и как не парадоксально, но свое высшее звание генерал-фельдмаршала Кутузов получил после того, как была оставлена Москва!Кроме того, Кутузов стал первым в истории России Георгиевским кавалером.

Безусловно, комического генерала Кутузова, совершившего массу должностных и коррупционных преступлений, по вине которого зимой погибла целая армия, поскольку он не обеспечил её ни едой, ни одеждой, нельзя было считать «спасителем отечества»!

Единственное же , на что могли повлиять ранения в голову, это неуемный сексуальный пыл полководца, поскольку ,особенно после ранения, он стал еще более извращенным сексуальным маньяком и педофилом! Александр I за похождения Кутузова прозвал его «одноглазым старым сатиром», поскольку 64-летний старик, одноглазый, толстый, уродливый не мог существовать без того, чтобы иметь при себе трех, четырех женщин!…

Согласно современным юридическим законам сегодня бы Кутузова судили бы за злостную и рецидивную педофилию! Весной 1811-1812 гг. он вместо активной деятельности на турецком фронте развлекался с 14-летней молдованочкой, которая имела большое влияние на старика! (Фельдмаршал Кутузов. Документы. Дневники. Воспоминания. М., 1995, с. 332).

По сведениям же турецкого историка Ахмеда Алтыная , которые в последнее время стали просачиваться в Россию, Кутузов часто навещал гарем с 10-летними девочками, практиковавшими оральный секс. Таковы были нравы православного полководца, прах которого покоится в Казанском соборе

К сожалению, история России полна мистификаций и ложных мифов!Любопытно, что в 1962 году, в период оттепели, когда людям показалось, что можно многое говорить, доктора наук и историки обратились лично к Хрущеву с письмом, в котором требовали не ставить памятник Кутузову и не называть проспект в Москве Кутузовским!

Подобное требование было продиктовано вышеперечисленными фактами, а также тем, что, проиграв Бородино и преступно оставив в Москве заживо сгорать 30 тысяч русских раненых, Кутузов недостоин был такой почести!Но советская власть не могла жить без мифов и поэтому Хрущев отказал им!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !