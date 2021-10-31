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Что на самом деле стало причиной решения Кутузова оставить Москву

Что на самом деле стало причиной решения Кутузова оставить Москву
Два пулевых ранения в голову, повредившие мозг и повлиявшие на способность Михаила Кутузова принимать ответственные решения, заставили полководца покинуть Москву и тем самым выиграть Отечественную войну 1812 года, утверждают ученые. Отдел науки «Газеты.Ru» рассказывает о том, как две пули и мастерство французского хирурга изменили судьбу России.
Как известно, решение сдать Москву врагу впоследствии часто критиковалось историками. Кутузова упрекали в недостаточной решительности, в том, что он, не имея никаких гарантий будущего успеха, сдал город без упорного сопротивления. Однако неоспоримым остается тот факт, что именно этот маневр и обеспечил победу России над Францией в Отечественной войне 1812 года.
На вопрос о том, почему Кутузов принял такое необычное и рискованное решение, постаралась ответить международная группа исследователей из России, США и с Украины под руководством Марка Пройля из Неврологического института Барроу. Результаты своего исследования ученые опубликовали в журнале Neurosurgical Focus.
Ученые, специальностью которых является, как ни странно, не история, а неврология и хирургия, прежде всего занялись вопросом о том, каким образом Михаилу Кутузову удалось выжить после двух пулевых ранений в голову, которые по всем показателям должны были оказаться для него смертельными.
Первую рану полководец получил 23 или 24 июля 1774 года во время Русско-турецкой войны в сражении у деревни Шумы рядом с Алуштой. Пуля вошла в левый висок и вышла из правого, по сути, пронзив голову насквозь. Результатом ранения стало косоглазие, но зрение Кутузова сохранилось.
Что на самом деле стало причиной решения Кутузова оставить Москву
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Neurosurgical FocusРеконструкция траектории первой пули, ранившей Кутузова.
18 августа 1788 года в сражении под Очаковом Кутузов был ранен снова. На этот раз пуля вошла в левую щеку и вышла сзади, под основанием черепа. Если после первой травмы полководец восстанавливался довольно долго, уезжая лечиться в Германию, то на восстановление во второй раз ушло всего четыре месяца, после чего Кутузов вернулся к военной службе. Оба раза операции проводил служивший в русской армии француз Жан Массо.
Что на самом деле стало причиной решения Кутузова оставить Москву
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Neurosurgical FocusРеконструкция траектории второй пули, ранившей Кутузова.
Авторы исследования утверждают, что,согласно всем медицинским показателям, каждое из обоих ранений должно было быть для Кутузова смертельным. Спасло полководца только то, что Жан Массо был гениальным хирургом, который в конце XVIII века в полевых условиях сумел провести операции так же умело и качественно, как это могло быть сделано в наши дни.
«Массо опережал свое время и шел в авангарде хирургии: он использовал те же техники, что применяются врачами сейчас», — комментирует ведущий автор исследования Марк Пройль.
Впрочем, последствия травм были весьма серьезными и сопровождали Кутузова до конца его дней. Он испытывал постоянные головокружения, боли в голове и травмированном глазе, у него развилась болезненная чувствительность к яркому свету и ухудшилось зрение. Кстати, стоит отметить, что знаменитую черную повязку на правом глазу полководец мог носить лишь во время непродолжительного реабилитационного периода по предписанию врачей, но после выздоровления Кутузов обходился без повязки: его правый глаз был на месте и сохранил зрение, пусть и не в полном объеме. Образ «одноглазого» Кутузова был растиражирован с подачи Владимира Петрова, режиссера фильма «Кутузов» 1943 года. Именно там полководец впервые появляется в черной повязке.
Кроме того, друзья и сослуживцы Кутузова говорили, что характер полководца значительно испортился. Генерал Алексей Ермолов утверждал, что,встретив Кутузова после второго ранения, вместо полководца, прежде поражавшего силой своей личности, он увидел совсем другое — человека в подавленном состоянии, которого покинули душевные силы.
Многие сослуживцы упрекали Кутузова в том, что он стал скрытным, нерешительным, лживым. Исследовательская группа Марка Пройля утверждает: скорее всего, это было правдой, а причинами такой перемены характера стали именно раны в голову.
Ученые восстановили траекторию пуль, пробивших череп полководца. Оказалось, что первая из них, помимо того что разрушила кость глазницы,повредила лобную долю головного мозга, которая отвечает за способность человека принимать решения. По мнению исследователей, именно это стало причиной решения оставить Москву на разорение французской армии: мозг полководца просто не позволил ему поступить более решительным образом.
Профессор Пройль комментирует: «Другие генералы думали, что Кутузов был сумасшедшим, что ж, может, и был. Операции спасли ему жизнь, но головной мозг и глаз были сильно повреждены. Как ни странно, именно это могло заставить Кутузова сделать то, что впоследствии оказалось лучшим решением. Если бы он не был ранен, он бы, скорее всего, решил сражаться за Москву и, не исключено, был бы побежден».
Эти выводы были сделаны в результате многолетней исследовательской работы. Ученые проанализировали множество русских и французских архивных документов, писем, книг, воспоминаний очевидцев. Одним из главных исторических источников, применявшихся в ходе работы, стали медицинские записи Жана Массо о состоянии Кутузова непосредственно после ранений, описание его травм, а также физического и психологического состояния в реабилитационный период.

Что на самом деле стало причиной решения Кутузова оставить Москву

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Что касается влияния ранений на способность Михаила Кутузова к принятию ответственных решений ,то, на мой взгляд, это мало вероятно, тем более что он никогда не отличался особым умом !Кутузов фактически не выиграл в своей жизни ни одно крупное сражение.

Любопытно также, что тактику партизанской войны разработал не Кутузов, а Барклай-де-Толи, который прекрасно знал полководческие качества Наполеона, и поэтому был против Бородинского сражения, разработав "скифскую стратегию" выматывания противника партизанской войной, благодаря которой Наполеон потерял свою армию.Именно настойчивая позиция Барклай-де-Толи повлияла на Кутузова оставить Москву, а не якобы последствия ранений ! Что поделаешь, победителей не судят,а вот истинных героев порой могут просто забыть!

Однозначно русская армия была уничтожена именно в Бородинском сражении,потеряв почти половины регулярного состава, а около 30% оставшихся в живых превратились в мародеров.В этом безусловно был виноват Кутузов, поскольку неправильно расположил войска и бездарно руководил боем. Именно поэтому кощунственно звучат слова некоторых нерадивых историков, которые говорят о якобы победе русских войск в Бородинском сражении!

Даже тогда, когда Наполеон уже отступал из России, русские потеряли ещё больше военных: Кутузов вывел из Тарутино 130 тысяч, а привел в Вильно 27 тысяч солдат!Несмотря на это и как не парадоксально, но свое высшее звание генерал-фельдмаршала Кутузов получил после того, как была оставлена Москва!Кроме того, Кутузов стал первым в истории России Георгиевским кавалером.

Безусловно, комического генерала Кутузова, совершившего массу должностных и коррупционных преступлений, по вине которого зимой погибла целая армия, поскольку он не обеспечил её ни едой, ни одеждой, нельзя было считать «спасителем отечества»!

Единственное же , на что могли повлиять ранения в голову, это неуемный сексуальный пыл полководца, поскольку ,особенно после ранения, он стал еще более извращенным сексуальным маньяком и педофилом! Александр I за похождения Кутузова прозвал его «одноглазым старым сатиром», поскольку 64-летний старик, одноглазый, толстый, уродливый не мог существовать без того, чтобы иметь при себе трех, четырех женщин!…

Согласно современным юридическим законам сегодня бы Кутузова судили бы за злостную и рецидивную педофилию! Весной 1811-1812 гг. он вместо активной деятельности на турецком фронте развлекался с 14-летней молдованочкой, которая имела большое влияние на старика! (Фельдмаршал Кутузов. Документы. Дневники. Воспоминания. М., 1995, с. 332).

По сведениям же турецкого историка Ахмеда Алтыная , которые в последнее время стали просачиваться в Россию, Кутузов часто навещал гарем с 10-летними девочками, практиковавшими оральный секс. Таковы были нравы православного полководца, прах которого покоится в Казанском соборе

К сожалению, история России полна мистификаций и ложных мифов!Любопытно, что в 1962 году, в период оттепели, когда людям показалось, что можно многое  говорить,  доктора наук и историки обратились лично к Хрущеву с письмом, в котором требовали не ставить памятник Кутузову и не называть проспект в Москве Кутузовским!

Подобное требование было продиктовано вышеперечисленными фактами, а также тем, что, проиграв Бородино и преступно оставив в Москве заживо сгорать 30 тысяч русских раненых, Кутузов недостоин был такой почести!Но советская власть не могла жить без мифов и поэтому Хрущев отказал им!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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