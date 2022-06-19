Интересные факты о мощах святителя Спиридона

Уже почти 1700 лет мощи святителя Спиридона Тримифунтского остаются нетленными. Более того, они, подобно живому телу, мягки и имеют температуру тела здорового человека — 36,6 градусов.

Ученые, исследовавшие феномен, только разводят руками и констатируют это как «факт, не изученный наукой». Люди верующие относятся к этому проще и называют явление нетленных мощей Спиридона Тримифунтского великим Божьим чудом.

Сейчас мощи святителя находятся на острове Корфу в городе Керкиры. И если сказать, что его на острове почитают — значит, ничего не сказать о народной любви к святому. Для всех жителей Корфу Спиридон Тримифунтский — как родственник, важный и бесконечно уважаемый.

ОБРЕТЕНИЕ СВЯТЫХ МОЩЕЙ

Узнав о праведной и святой жизни епископа Спиридона, один из византийских императоров приказал выкопать его тело и поместить в усыпальнице храма Святой Софии в Константинополе.

Когда останки Спиридона извлекли из могилы, удивлению присутствующих не было предела. Несмотря на то что тело пролежало в земле много десятков лет, оно совершенно не изменилось — словно святой старец был похоронен вчера. У него были целы зубы и волосы, отлично сохранилась кожа, можно было без труда распознать черты лица.

Когда мощи были помещены в Константинополе в специальную раку, обнаружилось, что святой продолжает совершать чудеса.

Множество паломников, помолившись перед ракой и прикоснувшись к мощам, получили исцеление.

Мощи святого Спиридона находились в Константинополе вплоть до его захвата турками. После этого нетленное тело было переправлено на греческий остров Корфу (местное название Керкира). Узнав о величайшем сокровище, которое им досталось, керкирийцы построили для мощей храм и по сей день считают святого Спиридона покровителем своего острова.

ЧУДЕСА СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Рассказ очевидца

Несмотря на то что все чудеса святого Спиридона официально признаны церковью и имеют документальное подтверждение в хрониках острова Кипр, современному человеку очень сложно в них поверить.

Однако мне повезло: я, попав в храм святого на Корфу, своими глазами увидел подтверждение того, о чем столько читал и слышал.

Рака с мощами святого находится в храме на самом виду, она вся обвешана золотыми и серебряными украшениями — дарами тех, кому помог святой. Это вместилище реликвии заперто на замок: хранитель открывает его только для православных туристов, а католикам разрешается поцеловать лишь саму раку.

Пожалуй, для меня это было одно из самых сильных потрясений в жизни. Сквозь стекло мне очень хорошо удалось рассмотреть лицо святого. Его черты вполне узнаваемы, прекрасно сохранились волосы и белоснежные зубы. Кожа немного сморщена и потемнела, но сохранила свою форму. Кстати, хранители раки говорят, что потемнел святой Спиридон относительно недавно. Это случилось в XVII веке, когда была проведена реформа православной обрядности и богослужебных книг, известная у нас как реформа патриарха Никона. Видимо, святому она пришлась не по душе.

Тело святого Спиридона имеет постоянную температуру: 36,6 градусов. У него растут волосы и ногти. И что самое удивительное — одежду, которая на нем надета, меняют раз в полгода, потому что она снашивается, будто он не лежит в раке, а ходит. Хранитель раки рассказал, что бывали случаи, когда ключ просто не может открыть замок на раке. И тогда священники знают — святого в раке просто нет, он ходит по острову.

Феномен нетленных мощей святого Спиридона пытались исследовать ученые со всего мира, и церковь им не препятствовала. Однако биофизики и биохимики, изучив мощи святого, лишь развели руками. Нет иного объяснения, кроме чуда, тому, что может видеть любой православный посетитель храма на Корфу.

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А вы знали об этом?

Манну небесную, согласно Библии, Бог послал израильтянам во время их странствования по пустыне. Эта история описана в 16 главе Книги Исход. Есть два толкования происхождения слова «манна». Согласно первому, произошло оно от арамейского «Ман-гу?» (что это?), такой вопрос задавали евреи Моисею, увидев манну впервые. По второй версии, слово «манна» произошло от арабского «mennu» (еда).

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