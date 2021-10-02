20 песиков-барбосиков, чьим эмоциям позавидует любой актер

В организациях, занимающих подготовкой туристов к вылазкам в дикую природу, учат понимать язык тела животных. Чтобы заранее распознать угрозу и безопасно разминуться с ней.

Это вовсе не просто, понять, что о тебе и текущей ситуации думает зверь, ориентируясь только на его поведение. Но есть одна категория животных, с которой все ровно наоборот. Это домашние собаки, у которых прямо на мордахах начертано яснее ясного, о чем они думают!

Так хозяина лучше рассмотреть можно

Эта улыбка

Па-ма-хи-те. Заштрял. Не моху лаять. Х-х…

Кто сказал «Печенье»? Не сказали? Жаль, а уже услышал!

Ну, давай, давай притворюсь, как я боюсь!

Необычный вкус! Отдать или распробовать?!! Отдать… или распробовать?

Ты у меня тот еще балбес, хозяин, но я тебя люблю!

Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!

Настоящие друзья всегда – диаметральные противоположности!

Я не выпрашиваю, нет. Просто аккуратно давлю на твои остатки совести и жалости, жующий еду человек!

Полнейшее непонимание – почему мне не уступают место на диване?

А давай еще по лужам под дождем поскачем!

Она не знает, куда они едут. Но ей без разницы, лишь бы с хозяйкой рядом!

Смотри! Мои прекрасные зубки опять без дела! Выбирай: сапог или косточка?

Ха, и кто теперь тут мелкий, старпер?!

Сегодня меня еще не фотографировали! А я вон какой красивый уже с утра!

Здоровый и безмятежный сон так и выглядит

Впервые на настоящем, большом поле!

Когда он оказывается у окна в машине, то автоматически принимает позу для ловли ветра

Еще! Да, да, гладь мой животик! Чеши вот тут! Уиии! Еще!

Надо отдать, это чужое. Но оно добыто в бою, это трофей!

Затаенная радость в глазах, боится не спугнуть – его забрали из приюта!

Я не могу тебе не отпустить на работу, но все равно попробую

Взгляд, в котором нет ничего, кроме любви щенячьей

Кто-то скажет «губа застряла». Но мы-то знаем, что он о нас невысокого мнения!

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