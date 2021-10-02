20 песиков-барбосиков, чьим эмоциям позавидует любой актер

В организациях, занимающих подготовкой туристов к вылазкам в дикую природу, учат понимать язык тела животных. Чтобы заранее распознать угрозу и безопасно разминуться с ней.
Это вовсе не просто, понять, что о тебе и текущей ситуации думает зверь, ориентируясь только на его поведение. Но есть одна категория животных, с которой все ровно наоборот. Это домашние собаки, у которых прямо на мордахах начертано яснее ясного, о чем они думают!
Так хозяина лучше рассмотреть можно
Эта улыбка
Па-ма-хи-те. Заштрял. Не моху лаять. Х-х…
Кто сказал «Печенье»? Не сказали? Жаль, а уже услышал!
Ну, давай, давай притворюсь, как я боюсь!
Необычный вкус! Отдать или распробовать?!! Отдать… или распробовать?
Ты у меня тот еще балбес, хозяин, но я тебя люблю!
Чем шире улыбка, тем меньше видны уши!
Настоящие друзья всегда – диаметральные противоположности!
Я не выпрашиваю, нет. Просто аккуратно давлю на твои остатки совести и жалости, жующий еду человек!
Полнейшее непонимание – почему мне не уступают место на диване?
А давай еще по лужам под дождем поскачем!
Она не знает, куда они едут. Но ей без разницы, лишь бы с хозяйкой рядом!
Смотри! Мои прекрасные зубки опять без дела! Выбирай: сапог или косточка?
Ха, и кто теперь тут мелкий, старпер?!
Сегодня меня еще не фотографировали! А я вон какой красивый уже с утра!
Здоровый и безмятежный сон так и выглядит
Впервые на настоящем, большом поле!
Когда он оказывается у окна в машине, то автоматически принимает позу для ловли ветра
Еще! Да, да, гладь мой животик! Чеши вот тут! Уиии! Еще!
Надо отдать, это чужое. Но оно добыто в бою, это трофей!
Затаенная радость в глазах, боится не спугнуть – его забрали из приюта!
Я не могу тебе не отпустить на работу, но все равно попробую
Взгляд, в котором нет ничего, кроме любви щенячьей
Кто-то скажет «губа застряла». Но мы-то знаем, что он о нас невысокого мнения!
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