Бордель Героя Социалистического Труда трактористки Паши Ангелиной

В 1930-е годы имя Паши Ангелиной гремело на весь Советский Союз. Это неудивительно, ведь далеко не каждая 16-летняя девушка могла бы решиться пойти против воли родителей и сесть за руль трактора.

А Прасковья Ангелина не только лихо управляла своим «железным конём», она создавала женские тракторные бригады и неизменно показывала высокие результаты по сбору урожая. Её любили миллионы советских женщин, ей приписывали роман с самим Сталиным, но жизнь её была очень драматична.

Юная трактористка

Паша Ангелина.

Паша Ангелина появилась на свет в 1913 году в селе Старобешево на Донбассе и росла в греческой семье со строгим патриархальным укладом. Считалось, что место женщины определено заранее: она должна рожать, воспитывать детей и управляться по хозяйству. Поэтому желание Паши стать трактористом встретило яростное сопротивление её родных.

Но девушка была не робкого десятка: уже в 16 лет она окончила курсы трактористов и приступила к работе на машинно-тракторной станции, став первой женщиной в стране, оседлавшей «железного коня», управлять которым побаивались даже некоторые парни. Она же не просто управляла, а ставила настоящие рекорды. Поэтому очень скоро слава о ней дошла до Москвы.

Паша Ангелина.

Вскоре Паша уже стала настоящим символом новой эпохи. О ней писали в газетах, её стали постоянно приглашать в Москву, наградили орденом Ленина. А на клич Прасковьи Ангелиной «Сто тысяч подруг - на трактор!» откликнулось в два раза больше женщин, чем было в призыве. Героиня стала появляться на трибуне рядом с Иосифом Сталиным, а в народе заговорили о романе прославленной трактористки с вождём.

Паша Ангелина.

К тому же у неё, одной из немногих, был прямой номер телефона приёмной Сталина, и Паша Ангелина могла позвонить ему в любое время. Правда, правом этим она никогда не пользовалась. Она вообще откровенно тяготилась своей славой и чувствовала себя на разного рода заседаниях не на своём месте. К тому же в семье героини всё складывалось не так гладко, как хотелось бы.

Семейная драма

Паша Ангелина.

Замуж Паша Ангелина выходила уже с ребёнком на руках. Когда умер её родной брат Иван, его вдова попросту выставила сына Геннадия на улицу, и молодая женщина, конечно, не могла оставить племянника на произвол судьбы. Будущий муж Паши, второй секретарь райкома партии Старобешевского района, делая возлюбленной предложение, был готов воспитывать чужого ребёнка. В то время Прасковья и Сергей были влюблены, счастливы и планировали жить вместе долго и счастливо.

Правда, Сергей Фёдорович Чернышев вряд ли был готов к тому, что ему всю жизнь придётся довольствоваться вторыми ролями. Он был очень талантливым человеком, писал стихи, рисовал, обладал организаторскими способностями. И при довольно высокой занимаемой должности оставался для всех мужем Паши Ангелиной. Естественно, такая ситуация мужчину тяготила, а появившиеся слухи о романе жены с Иосифом Сталиным выбивали его из колеи.

Паша Ангелина.

В семье на свет появились двое детей, дочь Светлана и сын Валерий, да ещё племянник подрастал. А Паша продолжала метаться между любимой работой на тракторе в поле и заседаниями в Москве, куда её постоянно вызывали. В 1942 году Паша вместе с детьми была в эвакуации в Казахстане, но даже будучи беременной третьим ребёнком, продолжала работать и показывала потрясающие результаты в своей личной битве за урожай.

Её снова вызвали в Москву, а на обратном пути в поезде Паша Ангелина попала под бомбёжку, целыми остались только последние вагоны состава. В одном из них и появилась на свет дочь Сталина, названная в честь вождя народов. Имя девочки стало ещё одним поводом для ревности со стороны супруга именитой трактористки.

Паша Ангелина и Иосиф Сталин на X съезде ВЛКСМ.

Правда, он и сам был не без греха. С фронта он вернулся живым и здоровым, но приехал не один, а со своей военно-полевой женой и маленьким ребёнком. Паша супруга простила, а его подругу даже приняла хорошо, никаких скандалов устраивать не стала. Но счастья ей самой в жизни это не прибавило. Женщина с ребёнком вскоре уехала, больше о ней семья не слышала.

По селу всё также ходили слухи о романе Ангелиной со Сталиным, дошло до того, что злые языки начали распространять ложную информацию о детях трактористки, якобы рождённых от Иосифа Виссарионовича. А все вызовы Прасковьи в Москву – это просто прикрытие для свиданий её с руководителем страны.

Паша Ангелина.

Сергей Фёдорович, пристрастившийся к тому времени к спиртному, ревновал всё сильнее, а однажды, выпив лишнего, попытался убить супругу, выстрелив в неё из револьвера. К счастью, он промахнулся, а Прасковья Никитична не стала больше испытывать судьбу и прощать мужа. На следующее после инцидента утро её семейная жизнь закончилась.

Она больше никогда не выходила замуж, хотя претенденты на её руку и сердце, конечно, были. Один из них даже приезжал к Паше Ангелиной в Старобешево, но позволил себе грубо одёрнуть одного из детей знаменитой трактористки, тем самым разрушив надежду на взаимность со стороны женщины.

Не жалея себя

Паша Ангелина.

Впоследствии старшая дочь Паши Ангелиной Светлана вспоминала, насколько непросто им жилось. С одной стороны, маму уважали, а с другой – откровенно завидовали. Однажды к ним домой даже приехала бригада врачей, чтобы у всей семьи взять анализы на венерические заболевания. Прасковья Никитична была очень оскорблена. Врачи приехали по приказу секретаря райкома, которому поступил анонимный звонок о борделе, который якобы устроила дома Герой Социалистического Труда.

Паша Ангелина.

Говорили и о том, что водку она пьёт наравне с мужчинами, даже подозревали её в алкоголизме, хотя пила Прасковья Никитична обычно чистую воду. Да и о многочисленных романах в Москве не уставали судачить. Светлана Ангелина искренне недоумевала позже: мама никогда не ездила в столицу одна. Сначала брала с собой племянницу, позже возила её, Светлану. В гостинице они всегда останавливались в двухместном номере, а после заседаний Прасковья Никитична везде ходила с дочерью.

Паша Ангелина.

В последние годы жизни Паша Ангелина очень болела. Вторую Звезду Героя труда ей вручали уже в кремлёвской больнице, где она проходила лечение. Прасковья Никитична ушла из жизни в январе 1959 года, вскоре после того, как ей исполнилось 46 лет. Причиной столь раннего ухода стал цирроз печени, вызванный парами горючего. А дети и внуки знаменитой трактористки уверены: если бы не изнурительная работа на износ, она могла прожить гораздо дольше.

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