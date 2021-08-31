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Бордель Героя Социалистического Труда трактористки Паши Ангелиной

В 1930-е годы имя Паши Ангелиной гремело на весь Советский Союз. Это неудивительно, ведь далеко не каждая 16-летняя девушка могла бы решиться пойти против воли родителей и сесть за руль трактора.

А Прасковья Ангелина не только лихо управляла своим «железным конём», она создавала женские тракторные бригады и неизменно показывала высокие результаты по сбору урожая. Её любили миллионы советских женщин, ей приписывали роман с самим Сталиным, но жизнь её была очень драматична.

Бордель Героя Социалистического Труда трактористки Паши Ангелиной

Юная трактористка

Паша Ангелина. / Фото: www.starobeshevo.ru

Паша Ангелина. 

Паша Ангелина появилась на свет в 1913 году в селе Старобешево на Донбассе и росла в греческой семье со строгим патриархальным укладом. Считалось, что место женщины определено заранее: она должна рожать, воспитывать детей и управляться по хозяйству. Поэтому желание Паши стать трактористом встретило яростное сопротивление её родных.

Но девушка была не робкого десятка: уже в 16 лет она окончила курсы трактористов и приступила к работе на машинно-тракторной станции, став первой женщиной в стране, оседлавшей «железного коня», управлять которым побаивались даже некоторые парни. Она же не просто управляла, а ставила настоящие рекорды. Поэтому очень скоро слава о ней дошла до Москвы.

Паша Ангелина. / Фото: www.rg.ru

Паша Ангелина. 

Вскоре Паша уже стала настоящим символом новой эпохи. О ней писали в газетах, её стали постоянно приглашать в Москву, наградили орденом Ленина. А на клич Прасковьи Ангелиной «Сто тысяч подруг - на трактор!» откликнулось в два раза больше женщин, чем было в призыве. Героиня стала появляться на трибуне рядом с Иосифом Сталиным, а в народе заговорили о романе прославленной трактористки с вождём.

Паша Ангелина. / Фото: www.wikipedia.org

Паша Ангелина. 

К тому же у неё, одной из немногих, был прямой номер телефона приёмной Сталина, и Паша Ангелина могла позвонить ему в любое время. Правда, правом этим она никогда не пользовалась. Она вообще откровенно тяготилась своей славой и чувствовала себя на разного рода заседаниях не на своём месте. К тому же в семье героини всё складывалось не так гладко, как хотелось бы.

Семейная драма

Паша Ангелина. / Фото: www.tekdeeps.com

Паша Ангелина. 

Замуж Паша Ангелина выходила уже с ребёнком на руках. Когда умер её родной брат Иван, его вдова попросту выставила сына Геннадия на улицу, и молодая женщина, конечно, не могла оставить племянника на произвол судьбы. Будущий муж Паши, второй секретарь райкома партии Старобешевского района, делая возлюбленной предложение, был готов воспитывать чужого ребёнка. В то время Прасковья и Сергей были влюблены, счастливы и планировали жить вместе долго и счастливо.

Правда, Сергей Фёдорович Чернышев вряд ли был готов к тому, что ему всю жизнь придётся довольствоваться вторыми ролями. Он был очень талантливым человеком, писал стихи, рисовал, обладал организаторскими способностями. И при довольно высокой занимаемой должности оставался для всех мужем Паши Ангелиной. Естественно, такая ситуация мужчину тяготила, а появившиеся слухи о романе жены с Иосифом Сталиным выбивали его из колеи.

Паша Ангелина. / Фото: www.heartyriserods.ru

Паша Ангелина.

В семье на свет появились двое детей, дочь Светлана и сын Валерий, да ещё племянник подрастал. А Паша продолжала метаться между любимой работой на тракторе в поле и заседаниями в Москве, куда её постоянно вызывали. В 1942 году Паша вместе с детьми была в эвакуации в Казахстане, но даже будучи беременной третьим ребёнком, продолжала работать и показывала потрясающие результаты в своей личной битве за урожай.

Её снова вызвали в Москву, а на обратном пути в поезде Паша Ангелина попала под бомбёжку, целыми остались только последние вагоны состава. В одном из них и появилась на свет дочь Сталина, названная в честь вождя народов. Имя девочки стало ещё одним поводом для ревности со стороны супруга именитой трактористки.

Паша Ангелина и Иосиф Сталин на X съезде ВЛКСМ. / Фото: www.hystory.mediasole.ru

Паша Ангелина и Иосиф Сталин на X съезде ВЛКСМ. 

Правда, он и сам был не без греха. С фронта он вернулся живым и здоровым, но приехал не один, а со своей военно-полевой женой и маленьким ребёнком. Паша супруга простила, а его подругу даже приняла хорошо, никаких скандалов устраивать не стала. Но счастья ей самой в жизни это не прибавило. Женщина с ребёнком вскоре уехала, больше о ней семья не слышала.

По селу всё также ходили слухи о романе Ангелиной со Сталиным, дошло до того, что злые языки начали распространять ложную информацию о детях трактористки, якобы рождённых от Иосифа Виссарионовича. А все вызовы Прасковьи в Москву – это просто прикрытие для свиданий её с руководителем страны.

Паша Ангелина. / Фото: www.odnarodyna.org

Паша Ангелина. 

Сергей Фёдорович, пристрастившийся к тому времени к спиртному, ревновал всё сильнее, а однажды, выпив лишнего, попытался убить супругу, выстрелив в неё из револьвера. К счастью, он промахнулся, а Прасковья Никитична не стала больше испытывать судьбу и прощать мужа. На следующее после инцидента утро её семейная жизнь закончилась.

Она больше никогда не выходила замуж, хотя претенденты на её руку и сердце, конечно, были. Один из них даже приезжал к Паше Ангелиной в Старобешево, но позволил себе грубо одёрнуть одного из детей знаменитой трактористки, тем самым разрушив надежду на взаимность со стороны женщины.

Не жалея себя

Паша Ангелина. / Фото: www.twimg.com

Паша Ангелина.

Впоследствии старшая дочь Паши Ангелиной Светлана вспоминала, насколько непросто им жилось. С одной стороны, маму уважали, а с другой – откровенно завидовали. Однажды к ним домой даже приехала бригада врачей, чтобы у всей семьи взять анализы на венерические заболевания. Прасковья Никитична была очень оскорблена. Врачи приехали по приказу секретаря райкома, которому поступил анонимный звонок о борделе, который якобы устроила дома Герой Социалистического Труда.

Паша Ангелина. / Фото: www.visualrian.ru

Паша Ангелина.

Говорили и о том, что водку она пьёт наравне с мужчинами, даже подозревали её в алкоголизме, хотя пила Прасковья Никитична обычно чистую воду. Да и о многочисленных романах в Москве не уставали судачить. Светлана Ангелина искренне недоумевала позже: мама никогда не ездила в столицу одна. Сначала брала с собой племянницу, позже возила её, Светлану. В гостинице они всегда останавливались в двухместном номере, а после заседаний Прасковья Никитична везде ходила с дочерью.

Паша Ангелина. / Фото: www.infourok.ru

Паша Ангелина.

В последние годы жизни Паша Ангелина очень болела. Вторую Звезду Героя труда ей вручали уже в кремлёвской больнице, где она проходила лечение. Прасковья Никитична ушла из жизни в январе 1959 года, вскоре после того, как ей исполнилось 46 лет. Причиной столь раннего ухода стал цирроз печени, вызванный парами горючего. А дети и внуки знаменитой трактористки уверены: если бы не изнурительная работа на износ, она могла прожить гораздо дольше.

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