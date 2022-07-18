Иван Сусанин - герой, которого никогда не было

Доброго времени суток, читатели моего канала. Образ Сусанина навсегда закрепился в нашей культуре. Его подвиг связывают с теми качествами человека, которые стоит развивать каждому. Героизм и отвага этого человека, в своё время спасла первого царя династии Романовых. Однако, историки не так однозначны в своих суждениях. Давайте же разберёмся, был ли Сусанин на самом деле? А если и был, то можно ли назвать его героем? Приятного прочтения.
Спаситель царяКартина Константина Маковского - «Иван Сусанин». 1914-й год.
Согласно распространённой версии, Сусанин был обыкновенным крепостным. Он располагал сведениями о местонахождении царя Михаила Фёдоровича Романова, который как раз был в Костроме. Польско-литовский отряд, зная о том, что Романов находится в Костроме, решил его погубить. Добравшись до предполагаемой области нахождения царя, бандиты захватили местного старосту Ивана Сусанина. Они пытали бедного крестьянина, стараясь выведать нужную информацию. Но Иван оказался крепким мужиком и не выдал местонахождения царя. Героя замучили, а юный Романов взошёл на престол. Вскоре царь наградил родственников и потомков героя. Жалованная грамота зятю Сусанина является единственным официальным подтверждением его подвига:
… Как мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Фёдорович всея Руси, в прошлом году были на Костроме, и в те годы приходили в Костромской уезд польские и литовские люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина литовские люди изымали, и его пытали великими немерными муками, а пытали у него, где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Фёдорович всея Руси были, и он, Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти …Жалованная грамота наследникам Сусанина, подписанная Михаилом Фёдоровичем Романовым
Как простой мужик стал национальным героем
Фёдор Шаляпин в роли Ивана Сусанина
До правления Екатерины II подвиг Сусанина был обычной деревенской байкой. О подвиге героя говорили лишь в народе, преимущественно в Костроме. Всё изменилось в 1767-ом году. Тогда императрица Всероссийская пожаловала в Кострому. Там ей рассказали эту замечательную историю. Она осталась под сильным впечатлением, и в скоре была введена традиция упоминать Сусанина, как спасителя первого царя династии Романовых.
Но особую известность эта история получила при Николае I. При нём подвиг Сусанина приобрёл официальный характер и стал частью имперской «пропаганды». За основу взяли версию С.Н. Глинки, которая до сих пор наиболее распространена. Именно он приукрасил крестьянский подвиг и выдумал историю о том, что Сусанин завёл врагов в лес, тем самым заблудил их.
Ещё в Российской Империи было предположение о том, что подвиг Сусанина является выдумкой, которую используют для того, чтобы идеологизировать царскую власть(простой работяга отдал жизнь за царя, и вы в случае чего должны поступить также). В советское время укрепилась дихотомия образа Сусанина. Сначала его отменили, как символ царской власти. Затем сделали национальным героем, который погиб не за царя, а за отечество. Тогда же появилось две точки зрения на подвиг Сусанина: одни считали это выдумкой, другие же верили в правдивость истории.Так что же нам говорят факты?
Сказка ложь, да в ней намёк...
Итак, опираясь на один единственный документ, можно с уверенностью сказать только одно - Иван Сусанин существовал. Что касается его подвига, то здесь есть ряд расхождений и неточностей, за которые зацепились историки, в частности, Н. И. Костомаров. Вот аргументы против истории Сусанина:
- Помимо Сусанина, в Домине должны были жить и другие люди. Не может быть такого, чтобы в помещичьей усадьбе знатного барина находился лишь один человек.
- Кроме зятя Сусанина, свидетелей истории не было. Только вот сам зять к подвигу отношения не имел, он лишь рассказал историю, которую неизвестно откуда узнал.
- Не могло быть того, чтобы о местонахождения будущего царя знал лишь один Сусанин. Разбойники в таком ключе выглядят как дураки, ведь очевидно, что если информация о царе есть у обычного крепостного, то можно было бы не ограничиваться пытками одного человека. Если знал Сусанин, то могли знать и другие крепостные. Это и подтверждается тем, что зять Сусанина остался нетронут(а возможно, его и вовсе не было поблизости, но тогда возникает вопрос - откуда он узнал о подвиге тестя?)
- Версия о том, что Сусанин завёл заговорщиков в лес - выдумка С.Н. Глинки, которую не подтверждает ни один документ. В пользу этого говорит и то, что непроходимых болот в области села Домино нет, а из леса отряд бы запросто вышел обратно по своим следам.
- Нет ни одного документа, подтверждающего то, что в 1613 году царя искали польские воины. Более того, их тогда и быть не могло на территории Костромы. Даже сторонники правдивости истории о Сусанине отмечают тот факт, что, скорее всего, его пытали обычные разбойники(тогда возникает логичный вопрос - с какой целью и причём здесь царь?).
...не поляки и не литовцы, а казаки или вообще свои русские разбойникиС. М. Соловьёв о том, кто замучил Ивана Сусанина
- В своей речи митрополит Филарет перечислял все беды, которые причинили России воины Речи Посполитой. Однако о покушении на жизнь царя не было сказано и слова. Это ставит под сомнение сам факт существования подвига, ведь если бы было покушение, о нём бы наверняка упомянули. Любое очернение в сторону врагов страны играло на руку царю.
- Иван Сусанин мог знать о местонахождении царя, но нет фактов подтверждающих то, что он был старостой. Протоирей А. Д. Доминский утверждал, что Иван был старостой, ссылаясь на «бытовавшие предания». Я считаю что слухи не самый надёжный источник информации.
Подводя итоги, можно сказать, что, скорее всего, подвиг Сусанина - обычная выдумка, которую со временем стали использовать для укрепления в умах крестьян долга перед царём. Слишком много фактов говорит против правдивости истории о Сусанине, в то время как подтверждает её лишь один документ, и то косвенно. Вероятнее всего, Богдан Собинин, приходившийся зятем Ивану, выдумал историю, чтобы извлечь личную выгоду. Рассказы о том, как простой мужик запутал в лесах(или же вывел не туда, куда надо) вражеское войско, были и до подвига Сусанина. Одну из таких историй можно прочитать в мемуарах польского дворянина:Тут, в деревне Вишенце, мы поймали старого крестьянина и взяли его проводником, чтобы не заблудиться и не набресть на Волок, где стоял сильный неприятель. Он вел нас в одной миле от Волока, ночью же нарочно повернул к тому месту. Уже мы были от него в одной только версте. К счастью попался нам Руцкий, который в то время, проводив товарищей, вышедших из столицы к пану гетману, возвращался под самыми стенами Волока на свои квартиры в Рузу, где стоял с казацкою ротою. От него узнали мы, что сами идем в руки неприятелю, и поспешили воротиться. Проводнику отсекли голову, но страха нашего никто не возвратит.Из мемуаров Самуила Маскевича, о подвиге крестьянина в 1612-ом году
Вероятно, это не единичный случай. Зять Сусанина мог вполне услышать о похожем подвиге из народа. Позже он приписал его Сусанину, который погиб как раз тогда, когда Михаил Фёдорович находился поблизости. В пользу этого говорит и то, что награду зять героя получил лишь в 1619-ом году, спустя 6 лет после гибели своего тестя.
Один человек выдумал историю, чтобы получить денег. Другие же, спустя долго время, подхватили историю и стали использовать её для укрепления своей идеологии.Страдание Сусанина есть происшествие, само по себе очень обыкновенное в то время. Тогда козаки бродили по деревням и жгли и мучили крестьян. Могло быть, что разбойники, напавшие на Сусанина, были такого же рода воришки, и событие, столь громко прославленное впоследствии, было одним из многих в тот год. Чрез несколько времени зять Сусанина воспользовался им и выпросил себе обельную грамоту.Н. И. Костомаров
А вы знали об этом?
Профессор университета Калькутты, Ракош Кафади, теоретически и практически доказывающий, что в давние времена произошло разделение на людей водоплавающих и людей сухопутных, в 1991 году выбрал «надёжным союзником» семидесятилетнего йога, гуру Равинда Мишда, согласившегося под прицелом видеокамер, без каких-либо дыхательных приспособлений провести на озёрном дне максимально длительный срок. Рекорд — 144 часа 16 минут 22 секунды — потряс.
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