Иван Сусанин - герой, которого никогда не было

Доброго времени суток, читатели моего канала. Образ Сусанина навсегда закрепился в нашей культуре. Его подвиг связывают с теми качествами человека, которые стоит развивать каждому. Героизм и отвага этого человека, в своё время спасла первого царя династии Романовых. Однако, историки не так однозначны в своих суждениях. Давайте же разберёмся, был ли Сусанин на самом деле? А если и был, то можно ли назвать его героем? Приятного прочтения.

Спаситель царя

Картина Константина Маковского - «Иван Сусанин». 1914-й год.

Согласно распространённой версии, Сусанин был обыкновенным крепостным. Он располагал сведениями о местонахождении царя Михаила Фёдоровича Романова, который как раз был в Костроме. Польско-литовский отряд, зная о том, что Романов находится в Костроме, решил его погубить. Добравшись до предполагаемой области нахождения царя, бандиты захватили местного старосту Ивана Сусанина. Они пытали бедного крестьянина, стараясь выведать нужную информацию. Но Иван оказался крепким мужиком и не выдал местонахождения царя. Героя замучили, а юный Романов взошёл на престол. Вскоре царь наградил родственников и потомков героя. Жалованная грамота зятю Сусанина является единственным официальным подтверждением его подвига:

… Как мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Фёдорович всея Руси, в прошлом году были на Костроме, и в те годы приходили в Костромской уезд польские и литовские люди, а тестя его, Богдашкова, Ивана Сусанина литовские люди изымали, и его пытали великими немерными муками, а пытали у него, где в те поры мы, великий государь, царь и великий князь Михаил Фёдорович всея Руси были, и он, Иван, ведая про нас, великого государя, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти … Жалованная грамота наследникам Сусанина, подписанная Михаилом Фёдоровичем Романовым

Как простой мужик стал национальным героем

Фёдор Шаляпин в роли Ивана Сусанина

До правления Екатерины II подвиг Сусанина был обычной деревенской байкой. О подвиге героя говорили лишь в народе, преимущественно в Костроме. Всё изменилось в 1767-ом году. Тогда императрица Всероссийская пожаловала в Кострому. Там ей рассказали эту замечательную историю. Она осталась под сильным впечатлением, и в скоре была введена традиция упоминать Сусанина, как спасителя первого царя династии Романовых.

Но особую известность эта история получила при Николае I. При нём подвиг Сусанина приобрёл официальный характер и стал частью имперской «пропаганды». За основу взяли версию С.Н. Глинки, которая до сих пор наиболее распространена. Именно он приукрасил крестьянский подвиг и выдумал историю о том, что Сусанин завёл врагов в лес, тем самым заблудил их.

Ещё в Российской Империи было предположение о том, что подвиг Сусанина является выдумкой, которую используют для того, чтобы идеологизировать царскую власть(простой работяга отдал жизнь за царя, и вы в случае чего должны поступить также). В советское время укрепилась дихотомия образа Сусанина. Сначала его отменили, как символ царской власти. Затем сделали национальным героем, который погиб не за царя, а за отечество. Тогда же появилось две точки зрения на подвиг Сусанина: одни считали это выдумкой, другие же верили в правдивость истории.

Сказка ложь, да в ней намёк...

Так что же нам говорят факты?

Фото с просторов интернета

Итак, опираясь на один единственный документ, можно с уверенностью сказать только одно - Иван Сусанин существовал. Что касается его подвига, то здесь есть ряд расхождений и неточностей, за которые зацепились историки, в частности, Н. И. Костомаров. Вот аргументы против истории Сусанина:

Помимо Сусанина, в Домине должны были жить и другие люди. Не может быть такого, чтобы в помещичьей усадьбе знатного барина находился лишь один человек.

Кроме зятя Сусанина, свидетелей истории не было. Только вот сам зять к подвигу отношения не имел, он лишь рассказал историю, которую неизвестно откуда узнал.

Не могло быть того, чтобы о местонахождения будущего царя знал лишь один Сусанин. Разбойники в таком ключе выглядят как дураки, ведь очевидно, что если информация о царе есть у обычного крепостного, то можно было бы не ограничиваться пытками одного человека. Если знал Сусанин, то могли знать и другие крепостные. Это и подтверждается тем, что зять Сусанина остался нетронут(а возможно, его и вовсе не было поблизости, но тогда возникает вопрос - откуда он узнал о подвиге тестя?)

Версия о том, что Сусанин завёл заговорщиков в лес - выдумка С.Н. Глинки, которую не подтверждает ни один документ. В пользу этого говорит и то, что непроходимых болот в области села Домино нет, а из леса отряд бы запросто вышел обратно по своим следам.

Нет ни одного документа, подтверждающего то, что в 1613 году царя искали польские воины. Более того, их тогда и быть не могло на территории Костромы. Даже сторонники правдивости истории о Сусанине отмечают тот факт, что, скорее всего, его пытали обычные разбойники(тогда возникает логичный вопрос - с какой целью и причём здесь царь?).

...не поляки и не литовцы, а казаки или вообще свои русские разбойники С. М. Соловьёв о том, кто замучил Ивана Сусанина