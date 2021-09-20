Преподобная Мария Египетская: факты церковного предания

Преподобная Мария Египетская – великая святая, чье удивительное житие мы каждый год слышим Великим постом. По привычке, слушая это чтение многие годы, ряд моментов, связанных с жизнью этой великой подвижницы, мы воспринимаем как само собой разумеющееся, не особо задумываясь над ними. Предлагаем остановиться на них поподробнее.

Знаете ли вы, что животные и, вообще, вся природа служат святым, исполняя волю Божью?

Лев, царь зверей, передними лапами выкопал яму, достаточную для погребения тела преподобной Марии Египетской. Подобным образом львы послужили преподобному Герасиму Иорданскому, а в России преподобный Серафим Саровский с рук кормил медведя. Так же медведи любили приходить и к преподобному Сергию Радонежскому.

Лев, помогающий св. Зосиме копать яму, чтобы похоронить тело св. Марии

Знаете ли вы, чем питалась в пустыни преподобная Мария?

Известно, что с собой в пустыню она взяла лишь три малых хлеба. Этого скудного запаса хватило преподобной на несколько лет! А потом и вовсе снедью ей служила лишь бедная растительность пустыни. Впрочем, и в этом пропитании преподобная не сильно нуждалась, ее насыщала пища духовная – молитва и благодать Духа Святого!

Знаете ли вы, что Мария Египетская, перед тем, как уйти в пустыню, предала себя Божией Матери, назвав Ее своей Поручительницей?

«Будь моей верной Поручительницей пред Сыном Твоим, что я более не оскверню своего тела нечистотою блуда, но, воззрев на Крестное Древо, отрекусь от мира и его соблазнов и пойду туда, куда поведешь меня Ты, Поручительница моего спасения» (священномученик Сергий Мечев).

Знаете ли вы, что случай, когда преподобная не смогла войти в церковь, показывает, что «та царственная область, куда мы входим так легко,

Церковь, да и просто сам мир, сотворенный Богом, остался чист от зла, хотя покорился, поработился злу из-за нас» (митрополит Сурожский Антоний (Блум)).

Знаете ли вы, что святая Мария причастилась в своей жизни лишь дважды?

В первый раз – сразу перед тем, как уйти в пустыню, в церкви Иоанна Крестителя на Иордане; второй раз – перед смертью ее причастил авва Зосима, при этом, чтобы причаститься, она перешла к старцу через Иордан, как по земле.

Знаете ли вы, в каком возрасте Мария ушла в пустыню?

Когда преподобная ушла в пустыню за Иордан, ей было 29 лет.

Иордания, пустыня Вади-Рам

Знаете ли вы, что Мария знала Священное Писание наизусть, хотя была неграмотной и никогда не имела с собой текста Писания?

Услышав же Зосима, что и словеса Писания воспоминает, от Моисея и пророков, и от книг псаломских, сказал ей: «Разве ты училась, госпожа, псалмам и иным книгам?» Она же, услышав это, улыбнулась и сказала ему: «Поверь, человече, что не видела я другого человека с тех пор, как перешла Иордан, кроме твоего лица ныне, не видела ни зверей, ни иных каких животных, книгам же никогда не училась, даже не слышала кого другого, поющего или читающего, но Слово Божие, живое и действенное, Само учит разуму человека».

Знаете ли вы, Кто научил пустынножительницу Марию Священному Писанию?

Дух Божий. «Исполнилось обетование Спасителя ученикам: “Утешитель, Дух Святой, Которого Отец пошлет во имя Мое, Он научит вас всему”. Он научил блаженную Марию, вселившись в нее и обожив ее. И прочие страшные чудеса совершала Мария Египетская силой Бога, Который обитал в ней» (святитель Николай Сербский).

Знаете ли вы, где находится тот самый храм, в который не могла войти преподобная Мария?

Это придел в притворе храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

Храм Воскресения Христова, Иерусалим

Знаете ли вы, что известна точная дата смерти святой Марии Египетской?

Точная дата смерти преподобной Марии – 1 апреля 522 года (в Великую Пятницу).

Знаете ли вы, что существуют и сохранились до наших дней мощи преподобной Марии?

Мощи святой были обретены братией монастыря, из которого был авва Зосима. «Пришедши в монастырь, он [Зосима], ничего не скрывая, что видел и слышал, рассказал всем инокам о преподобной Марии. Все удивлялись величию Божию и решили со страхом, верою и любовию почитать память преподобной и праздновать день ее преставления». В Москве, например, приложиться к мощам преподобной вы можете в Сретенском монастыре.

Знаете ли вы, почему Православная Церковь установила в Великий пост воспоминать житие преподобной Марии Египетской?

Мы снова и снова каждый Великий пост перечитываем житие преподобной как пример для подражания в воздержании и борьбе с грехом и страстями. Многие святые подвижники вдохновлялись примером этой святой жены, мужественно понесшей подвиг аскетического делания.

Другие факты о преподобной Марии Египетской

– Преподобной Марии было 76 лет, когда она встретилась с аввой Зосимой. В 12 лет она ушла из дома, еще 17 лет жила распутной жизнью и потом 47 лет провела в покаянии в пустыни. Она была родом из Египта, но ушла из дома в Александрию.

– 17 из всех 47 лет, проведенных преподобной в пустыни, она непрестанно «боролась со своими безумными страстями, как с лютыми зверями». Борьба эта была жестокой и невыносимой, которую можно было выдержать лишь с великой помощью Божией.

– Православный мыслитель XIX века И.С. Аксаков написал поэму на основании жития преподобной Марии Египетской.

– «Когда читаешь житие Марии Египетской, убеждаешься, насколько в поучениях святых отцов, хотя бы в изложении Иоанна Лествичника, правдиво изображена человеческая душа, и насколько вообще духовная жизнь закономерна» (священномученик Сергий Мечев).

Источник : https://religiya.temaretik.com/2305899056616966151/

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