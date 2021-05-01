Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Учитывая, сколько рискованных экспериментов над собой пришлось пережить нашей многострадальной планете, удивительно, ...5 самых известных...
  • Отари Хидирбегишвили
    --Фима,я таки завтра пойду на Привоз за новой расчёской, у старой сломался зубчик. --Сарочка, ты стала совсем расточи...Самые смешные "Ан...
  • Алексей Bristlie
    Вовочка: — Марья Ивановна, а можно, я вам вопрос задам? — Можно. — Что за слово – состоит из пяти букв, вторая "и", о...Самые смешные "Ан...

Археологи обнаружили древнее жилище человека с инструментами и костром

Первое человеческое жилище с огнем, инструментами и украшениями появилось около 2 миллионов лет назад. Оно находится на территории Южной Африки, внутри пещеры Вандерверк. Это место уже давно интересует археологов, потому что там в свое время было найдено довольно много инструментов, которые принадлежали нашим далеким предкам.
Только вот скелетов древних людей там нет — скорее всего, кости были разбросаны дикими животными. В том, что африканская пещера является одним из самых первых человеческих жилищ, ученые уже почти не сомневаются, потому что недавно они нашли этому весьма убедительные доказательства. В рамках данной статьи предлагаю выяснить, почему археологи так уверены в своих словах и как могла выглядеть жизнь обитателей пещеры. Заранее скажу лишь то, что в жилище было довольно тепло и для тех времен очень красиво.

Археологи обнаружили древнее жилище человека с инструментами и костром

Самое первое жилище людей

Пещера Вандерверк глубиной более 140 метров уже давно является местом археологических работ. Так, в 2008 году, группе ученых во главе с Майклом Чазаном (Michael Chazan) удалось найти одни из самых древних каменных орудий, созданные нашими далекими предками. Их возраст был оценен в 2 миллиона лет, что не так уж и удивительно — науке уже известны инструменты, изготовленные аж 2,6 миллиона лет назад.

Однако эти древние приспособления были обнаружены в лесах и полях, а вот новая (на тот момент) находка была сделана внутри некогда обитаемой пещеры.

Археологи обнаружили древнее жилище человека с инструментами и костром


Сегодня пещера Вандерверк выглядит примерно так

Логично предполагать, что если инструментам 2 миллиона лет, то пещера должна была стать обитаемой примерно в то же время. Так что в свое время ученые сделали очень громкое открытие — они нашли самое древнее жилое помещение в истории человечества. Причем это жилище создали не люди в прямом смысле этого слова (представители вида Homo), а австралопитеки. Так принято называть ископаемых приматов, которые умели прямо ходить и обладали человеческими чертами лица.

Археологи обнаружили древнее жилище человека с инструментами и костром


У входа в пещеру Вандерверк стоит огромный сталагмит

Открытие 2008 года было подвергнуто сомнению со стороны других археологов. Однако, недавно Майкл Чазан и другая группа исследователей заново оценили возраст найденных внутри Вандерверка инструментов. Оказалось, что объектам от 1,77 до 1,93 миллиона лет, то есть ученые изначально были близки к правде. Также ученые доказали, что инструменты были созданы и использованы внутри пещеры — они не могли быть внесены потоками воды, ветром и другими природными явлениями.

Археологи обнаружили древнее жилище человека с инструментами и костром


Крошечная часть древнего инструмента из камня

Самый первый костер в истории

Инструменты были созданы задолго до появления в пещере первого огня. Внутри Вандерверка археологам удалось найти следы костра, который горел примерно 1 миллион лет назад. Он располагался примерно в 30 метрах от входа в пещеру, благодаря чему в глубине пещеры явно было тепло. Вдобавок, такое глубокое расположение говорит о том, что ученые нашли именно костер, а не последствия природного пожара. Ранее ученым удавалось найти следы огня возрастом около 1,5 миллионов лет, но некоторые исследователи считают, что это всего лишь останки лесного пожара. Так что найденный внутри Вандерверка костер тоже может быть самым древним в истории.

Археологи обнаружили древнее жилище человека с инструментами и костром


Фрагмент охры, найденный внутри пещеры Вандерверк

Вдобавок ко всему перечисленному выше, внутри пещеры были найдены кусочки охры. Так называется природный пигмент, который состоит из окиси железа и глины. Обычно охра имеет желтый оттенок, различие заключается только в яркости цвета. По расчетам археологов, краситель попал внутрь пещеры примерно 300 000 лет назад и его явно принесли люди. Так как охра полностью бесполезна в качестве орудия труда, ученые считают, что краситель использовался для украшения пещеры. Древние люди могли обтирать им различные предметы или даже создавать рисунки. Однако следов древних изображений внутри Вандерверка найдено не было.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2204570260890979279/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Почему правительство России позволило французским солдатам искать спрятанные сокровища https://otari.mirtesen.ru/blog/43841607239                                         

Зачем Сталин помог евреям создать Израиль https://otari.mirtesen.ru/blog/43736405464                 

Станислав Петров: советский офицер, который предотвратил Третью мировую https://otari.mirtesen.ru/blog/43164832551

Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

11 впечатляющих фото того, как пожарные XX века боролись одновременно со льдом и пламенем

Читать
25 удивительных карт, которые могут изменить ваш взгляд на многие вещи
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

25 удивительных карт, которые могут изменить ваш взгляд на многие вещи

Стейк и еще 8 знаменитых блюд, которые часто готовят и едят неправильно
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Стейк и еще 8 знаменитых блюд, которые часто готовят и едят неправильно

Челябинский пожарный погиб во время тушения полыхающего камыша
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Челябинский пожарный погиб во время тушения полыхающего камыша

В Перми рухнули цены на туры в Египет
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

В Перми рухнули цены на туры в Египет

Директор гида Michelin: Москва – одна из кулинарных столиц мира
Материал, выбранный редакторами МиртесенКапотнинский меридиан

Директор гида Michelin: Москва – одна из кулинарных столиц мира

Роспотребнадзор помог избежать вспышек COVID-19 в Крыму
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Роспотребнадзор помог избежать вспышек COVID-19 в Крыму

Авиакомпания «Ямал» нарастила выручку до рекордных показателей в 2020 году
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Авиакомпания «Ямал» нарастила выручку до рекордных показателей в 2020 году

Ким Кардашьян отрицает свою причастность к похищению древнеримской статуи
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Ким Кардашьян отрицает свою причастность к похищению древнеримской статуи

Крупнейшая частная железнодорожная компания РФ сменит направление работы
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Крупнейшая частная железнодорожная компания РФ сменит направление работы

6 безжизненных мест нашей планеты с неповторимой атмосферой
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

6 безжизненных мест нашей планеты с неповторимой атмосферой

Фото с дронов
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖизнь - театр

Фото с дронов

Дело к ночи? Пора в музей
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Дело к ночи? Пора в музей

«Его тоже сорвут». Омские защитники памятников выступят с акцией против сноса здания
Материал, выбранный редакторами Миртесенgorod55

«Его тоже сорвут». Омские защитники памятников выступят с акцией против сноса здания

Ученые установили личность погибшего участника экспедиции Франклина 1845 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенСлово и дело

Ученые установили личность погибшего участника экспедиции Франклина 1845 года

Экологи пригласили фотоохотников в долину реки Сходни
Материал, выбранный редакторами МиртесенКУРКИНО

Экологи пригласили фотоохотников в долину реки Сходни

МАММ объявил программу «Ночи музеев»
Материал, выбранный редакторами МиртесенКультуромания

МАММ объявил программу «Ночи музеев»

Более 170 столичных учреждений оказались безопасны для посещения во время пандемии
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Более 170 столичных учреждений оказались безопасны для посещения во время пандемии

Гостиницу «Большую Московскую» отреставрируют в Ростове
Материал, выбранный редакторами Миртесенrostovgazeta

Гостиницу «Большую Московскую» отреставрируют в Ростове

28 школьных музеев Нижнего Новгорода посвящены военно-исторической тематике
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

28 школьных музеев Нижнего Новгорода посвящены военно-исторической тематике

Как посреди Парижа поезд упал с крыши: 8 исторических фото
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Как посреди Парижа поезд упал с крыши: 8 исторических фото

Юрий Горбунов, готовящийся снова стать отцом, удивил кадрами с отдыха: «Вырастил…»
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Юрий Горбунов, готовящийся снова стать отцом, удивил кадрами с отдыха: «Вырастил…»

В Германии за прошедшие сутки зафиксировано более 21 тысячи новых случаев COVID-19
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

В Германии за прошедшие сутки зафиксировано более 21 тысячи новых случаев COVID-19

В Бельгии заявили о строительстве «энергетического острова» в Северном море
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

В Бельгии заявили о строительстве «энергетического острова» в Северном море

Вопиющие примеры гостиничных провалов, которые запомнятся туристам надолго
Материал, выбранный редакторами МиртесенНепутевые заметки

Вопиющие примеры гостиничных провалов, которые запомнятся туристам надолго

Вопиющие примеры гостиничных провалов, которые запомнятся их обитателям надолго
Материал, выбранный редакторами МиртесенНепутевые заметки

Вопиющие примеры гостиничных провалов, которые запомнятся их обитателям надолго

Sotheby’s продаст знаменитую работу Бэнкси за криптовалюту
Материал, выбранный редакторами МиртесенНепутевые заметки

Sotheby’s продаст знаменитую работу Бэнкси за криптовалюту

Монастырские некрополи Рязани: внучка Фонвизина, прототип Онегина и клады среди могил
Материал, выбранный редакторами Миртесен62ИНФО | Новости Рязани

Монастырские некрополи Рязани: внучка Фонвизина, прототип Онегина и клады среди могил

10 экстремальных мест планеты, где все равно живут люди
Материал, выбранный редакторами МиртесенDon't Panic Magazine

10 экстремальных мест планеты, где все равно живут люди

Роскошное поместье на Лазурном Берегу: в гостях у Д...
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖенский мир

Роскошное поместье на Лазурном Берегу: в гостях у Д...

Африка резделяется на 2 части. В будущем в середине нее будет океан
Материал, выбранный редакторами МиртесенС миру по нитке

Африка резделяется на 2 части. В будущем в середине нее будет океан

В польском музее накануне Дня Победы осквернили Т-34
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

В польском музее накануне Дня Победы осквернили Т-34

Пожилая жительница Башкирии организовала краеведческий музей в собственном доме
Материал, выбранный редакторами МиртесенОт личное мнение

Пожилая жительница Башкирии организовала краеведческий музей в собственном доме

Спилить или оставить?
Материал, выбранный редакторами МиртесенМОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

Спилить или оставить?

Американские горки, замки и военная техника: 15 атмосферных заброшенных мест
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмейся до слёз

Американские горки, замки и военная техника: 15 атмосферных заброшенных мест

Пушкинский бал и высадка кипарисов: в Крыму пройдёт форум «Русская Таврида»
Материал, выбранный редакторами МиртесенТуристический портал Республики Крым

Пушкинский бал и высадка кипарисов: в Крыму пройдёт форум «Русская Таврида»

Вы ещё штрафы по 50 тысяч введите: мегапопулярное место закрыли под Владивостоком
Материал, выбранный редакторами Миртесенvostokmedia

Вы ещё штрафы по 50 тысяч введите: мегапопулярное место закрыли под Владивостоком

Картина дня

наверх