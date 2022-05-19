Икона «Умиление» Серафимо-Дивеевская: значение и молитва

Икона «Умиление» Серафимо-Дивеевская – одна из наиболее чтимых христианами святынь. Всю жизнь она сопровождала преподобного Серафима Саровского, который использовал её для исцеления больных.

Чем святыня смогла заслужить свою славу, где хранится сегодня и какие чудеса совершают образы Богородицы – об этом поговорим в сегодняшнем материале.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Кто был автором иконы Божьей Матери «Умиление» и каким образом она оказалась у преподобного Серафима неизвестно. В сохранившейся литературе находим упоминания о том, что отец Серафим «всегда молился перед данным образом».

Изначальная версия иконы была написана на полотне, крепящемся к кипарисной доске. Впоследствии русский император Николай II подарит образу драгоценную ризу. Но вернёмся к отцу Серафиму (в миру Прохору Мошнину). В юности когда парень решает стать монахом, то покидает родной Курск, отправляясь в Киев с целью получить благословение у иноков в Киево-Печерской лавре.

Там он был благословлён отцом Досифеем, который направляет его в Саровскую обитель. Есть предположение, что именно там, в Киеве, Серафим получил список Богородицы «Богоматерь Виленская-Остробрамская, которую и привозит в город Саров. В то время этот чудотворный лик пользовался большой популярностью в западных регионах Российской Империи, в частности, Украине.

В 1778 году молодого послушника принимают в Саровский монастырь, где он успешно практикует столярное мастерство. Не исключено, что Серафим Саровский самостоятельно создал икону «Умиление», видоизменив «Богоматерь Виленскую-Остробрамскую»: с помощью натягивания холста на доску из кипариса. Но, конечно, как всё было на самом деле, мы уже никогда не узнаем.

Икона «Умиление» Божьей Матери появляется в записях о второй части жизни монаха, начиная с 1815 года. Тогда Серафим выходит из затвора и устанавливает массовый приём всех страждущий, который проходил в его личной келье.

Люди приходили к старцу, чтобы поведать ему о своих проблемах, получить духовный совет. Серафим Саровский молился с посетителем, благословлял его, а затем всегда наносил на лоб человека в форме креста елей из лампадки, что горела у иконы «Умиление». Старец так много времени проводил у святого лика, неудивительно, что именно там он и застал свою смерть – стоя на коленях в молитвенной позе.

После смерти отца Серафима, по его велению, данному при жизни, образ был передан на хранение монахиням Дивеевской обители (город Дивеев). Для её хранения при монастыре построили специальный корпус. Когда же в 1927-м году обитель была закрыта, одна из монахинь по имени Александра сумела вывести образ Богородицы «Умиление» и другие личные вещи отца Серафима.

Женщина перебралась в город Муром, где и жила до самой смерти в 1941 году. Затем святыня переходит на хранение к другой монахине Марии Бариновой. Та бережёт образ всю жизнь, потом отдаёт его патриарху Пимену, некогда служившему как иеромонах в Муроме и хорошо знакомому со святыней.

Правда, сам патриарх принимает решение о передаче иконы протоиерею Виктору Шиповальнику. На протяжение 19 лет Виктор вместе с матерью тщательно хранят вещи старца Серафима. Нередко к ним приходили страждущие люди, которые получали исцеление от святынь.

В 1991 году икону Божьей Матери «Умиление» вместе с окладом и вещами преподобного передают Алексею II – патриарху Московскому. Образ помещают в патриаршую церковь, но каждый год она переносится в Богоявленский собор. Со временем с чудотворного лика сделали немало списков (копий), многие из которых по своей силе ничуть не уступают оригиналу.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЛИКА

Икона Божьей Матери «Умиление» демонстрирует нам Святую Богородицу ещё до появления на свет Божественного младенца Иисуса. Но здесь Мария уже была уведомлена ангелом Гавриилом о своём положении. Мы можем видеть светлый образ Заступницы, а также её восторжённые и умилённые черты лица.

Богородица изображена с руками, сложенными крестом на груди, видно, что она молится: её голова и глаза немного опущены вниз. В этом жесте проявляется целомудрие, сдержанность и мягкосердечность Марии. Образ «Умиление» представляет собой тип иконописи Елеус – им в основном были написаны все православные иконы, на которых Иисус Христос восседает на руках у Богородицы, прикасаясь к ней щекой.

Интересно! Икона «Умиление» Серафимо-Дивеевская воспроизводит древний акафист Богородицы «Радуйся, Невесто Неневестная» — поэтическую версию приветствия Марии Архангелом Гавриилом.

ДАТЫ ПРАЗДНОВАНИЯ ИКОНЫ

Дивеевскую икону Богоматери в православном мире очень чтят, в её честь за год устраивается сразу несколько празднований, а именно:

22 декабря (по Григорианскому календарю) либо 9 декабря (по Юлианскому) – как память о дне, когда Серафим Саровский посетил Девическую Мельничную общину;

1 августа (по новому стилю) или 19 июля (по старому);

10 августа (по Григорианскому) или 28 июля (по Юлианскому календарю).

ИКОНА «УМИЛЕНИЕ» БОЖЬЕЙ МАТЕРИ: ЗНАЧЕНИЕ И МОЛИТВА

Чудотворную святыню обычно ассоциируют с представительницами слабого пола, поэтому главное значение иконы «Умиление»: оказывать помощь, защищать девушек и женщин. Она поможет в сохранении добродушия, духовной чистоты, убережёт девушку от совершения необдуманных поступков.

Основное условие эффективной помощи – искренне верить в силу образа и горячо молиться перед ним Богородице. Знающие люди говорят, что чем сильнее человек верит в Бога – тем быстрее он получает от него желаемое.

К образу Дивеевской иконы «Умиление» принято обращаться с молитвой в таких случаях:

когда хотят избавиться от болезни (физического или душевного плана);

чтобы снять груз с души, очиститься от грехов;

для более лёгкого проживания трудного переходного возраста у подростков;

для избавления от бесплодия, лёгкой беременности и родов;

с целью привлечения в жизнь достойного мужчины, для обретения супружеского счастья;

кроме того, икона устраняет из сознания плохие, безнравственные мысли, смягчает злые сердца, обеспечивает внутреннюю гармонию и баланс.

А в следующем видео вы сможете найти молитву, которую рекомендовано читать перед образом Богородицы «Умиление»:

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБРАЗА И ЕГО СПИСКОВ

Оригинал святыни Богородицы «Умиление», переживший длинные скитания, сегодня хранится в Голицыно при соборе преподобного Серафима Саровского. Но, как мы уже знаем, у данной иконы хватает и списков, которые часто имеют такую же чудотворную силу, что и оригинал. Например, одна из самых известных и почитаемых копий находится в Троицком соборе, что расположился при Серафимо-Дивеевском храме.

Его в 19-20 столетиях создали монахини из обители. И пусть список явно помоложе оригинала иконы, но за свою историю существования он успел неоднократно проявить чудодейственные свойства людям. Именно в честь этой версии иконы были установлены даты празднования 22 декабря и 10 августа (по новому стилю). Еженедельно по воскресеньям во время проведения божественной литургии у святого изображения Девы Марии выполняется особое песнопение Параклис.

Есть и ещё одна известная копия образа «Умиление» хранится в Москве при Патриаршем Богоявленском Соборе.

ИЗВЕСТНЫЕ ЧУДЕСА, СОВЕРШЁННЫЕ ОБРАЗАМИ БОГОРОДИЦЫ

Старинная летопись рассказывает об эпидемии ужасной болезни, которая косила людей в городе Новгород в 1337-м году. Спасения от смертельного недуга не было. Введённые в состояние глубокого отчаяния верующие христиане собрались толпой и последовали в Троицкий собор, где стали возносить молитвы иконе Богородице. Они умоляли Святую Деву защитить их от болезни и она услыхала их просьбы: вскорости эпидемия прекратилась. Чтобы почтить память про божественную помощь каждый год стал совершаться крёстный ход в Троицкий собор из Софийского. Неоднократно иконы Божьей Матери начинали мироточить. Особенно людям запомнился случай, произошедший 8 июля 1337-го года, когда икона Богородицы начала «плакать», а также воспарила в воздухе, её удерживала какая-то неизвестная сила. В связи с данным чудом священники решили совершить крёстный ход в Троицкий собор, где провели службу. В селе Локоть Брянской области некие Наталья и Виктор Ремезовы хранили уникальную святыню Серафимо-Дивеевской Божьей Матери. Как-то раз их посетила женщина, больная раком, которой вскоре должны были делать серьёзную операцию. Страждущая отчаянно молилась иконе, просила Царицу Небесную помочь ей успешно пережить хирургическую манипуляцию.

Помолилась и отправилась в больницу на подготовку к операции, а там доктора, делавшие контрольное УЗИ, пришли в настоящий шок, ведь аппарат показал, что онкологии у женщины нет и она полностью здорова.

В завершение хочется просто вспомнить слова из Святого Евангелие: «По вере вашей да будем вам».

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